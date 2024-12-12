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    A101 marketler iPhone 16 Pro ve Samsung kablosuz şarj aksesuarı satıyor.

    12 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Pro 128GB akıllı telefon modeli ve Samsung markasına ait 15W kablosuz şarj aksesuarı satılıyor.      
    12 Aralık A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    Bu hafta A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tablet modellerinden kablosuz şarj plakalarına ve çoklu dönüştürücülere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    12 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    12 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Pro 128GB akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.3 inçlik ekran, Apple A18 Pro çip, 48MP+12MP+48MP arka kamera, 12MP ön kamera, 3582mAh batarya gibi özelliklerle 79899TL fiyat etiketine sahip. 

    Samsung markasına ait 15W kablosuz şarj matı 999TL iken Galaxy Tab S9 128GB tablet modeli 20999TL, Baseus markasına ait çok fonksiyonlu Type-C dönüştürücü de 1699TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 

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