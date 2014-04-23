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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Keynote, Numbers ve Pages güncellendi

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Keynote, Numbers ve Pages güncellendi

Apple, sevilen ofis yazılımları iWork’ün iOS edisyonlarını güncelledi.

Dün yayınlanan Keynote, Pages ve Numbers güncellemeleri, uygulamaların kararlılık iyileştirmelerini ve hata düzeltmelerini içeriyor. 

2.2 sürümü ile birçok yeniliğe kavuşan uygulamaların App Store’daki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


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Dharma Initiative 5 yıl
Kim ne derse desin samsung
1 Yanıt Yanıtla
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VR_27 5 yıl
Arkadaş anlamıyorum ben bu olayı. Birileri Türkçe'miz yetmiyor gibi sürekli bir İngilizce kelime uydurma, Türkçe'ye karıştırma hevesindeler. Trend! kelime arayışındalar sanırım...

Herkesi geçtim de Türkiye'nin en büyük forumlarının birinin Editör'ü olacak arkadaşın, burada hepimizden iyi Türkçe'yi kullanıyor olması gerekir. Bu bir değil iki değil. Neredeyse her yazıda hatta şuradaki üç cümlelik yazıda bile Türkçe yazılamıyorsa ve de tepkilere önem verip çekidüzen verilmiyorsa, bu arkadaşın editörlüğü bırakması/bıraktırılması gerekir...
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Apple Specialist 5 yıl Dharma Initiative
VICTOR 23
Kim ne derse desin samsung

Kim ne derse desin Apple
.
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Götterfunken 5 yıl
Edisyon

Hmm ok oldu biz kalkalım
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BroFenomen 5 yıl
Edisyonun nesi varki
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fatih-8 5 yıl
Edisyon ne usta versiyon diyeydin bari :|
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