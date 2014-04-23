iOS için Keynote, Numbers ve Pages güncellendi

Haber Editörü
Apple, sevilen ofis yazılımları iWork’ün iOS edisyonlarını güncelledi.
Dün yayınlanan Keynote, Pages ve Numbers güncellemeleri, uygulamaların kararlılık iyileştirmelerini ve hata düzeltmelerini içeriyor.
2.2 sürümü ile birçok yeniliğe kavuşan uygulamaların App Store’daki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
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Herkesi geçtim de Türkiye'nin en büyük forumlarının birinin Editör'ü olacak arkadaşın, burada hepimizden iyi Türkçe'yi kullanıyor olması gerekir. Bu bir değil iki değil. Neredeyse her yazıda hatta şuradaki üç cümlelik yazıda bile Türkçe yazılamıyorsa ve de tepkilere önem verip çekidüzen verilmiyorsa, bu arkadaşın editörlüğü bırakması/bıraktırılması gerekir...
Kim ne derse desin Apple .
Hmm ok oldu biz kalkalım