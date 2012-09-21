iOS6, 24 saatte uyumlu cihazların %15'ine indirildi

Apple'ın geride bıraktığımız günlerde yayınladığı iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS6, 24 saat içerisinde uyumlu cihazların %15'lik bir bölümü tarafından indirildi.





Konuyla ilgili olarak araştırma yapan analiz şirketi Chitika'nın rakamlarını göre, iOS6'nın yakaladığı bu oran oldukça yüksek. Öyle ki, iOS5 beş gün içerisinde %20'lik bir oran yakalamıştı. Konuyla ilgili olarak daha derinlemesine bir araştırma yapan Chartboost'un yayınladığı rakamlarda Chitika'nın verdiği rakamlar ile örtüşmekte.

iOS6 kullanan cihazlara ait oran listesi hazırlayan Chartboost'un yapmış olduğu listeye bakıldığında; iPhone'ların %17'sinin iOS6'ya geçtiği görülürken, iPad'lerde bu oran %13, iPod Touch'larda ise %9 olarak karşımıza çıkıyor. iOS6'ya geçilmeden önce kullanılan iOS 5.1.1 ile çalışan cihazlarında halen oldukça önemli bir orana sahip olduğu ise gözlerden kaçmıyor.

http://techcrunch.com/2012/09/20/ios-6-already-on-15-of-device-24-hours-after-release/