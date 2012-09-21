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iOS6, 24 saatte uyumlu cihazların %15'ine indirildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS6, 24 saatte uyumlu cihazların %15'ine indirildi
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Apple'ın geride bıraktığımız günlerde yayınladığı iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS6, 24 saat içerisinde uyumlu cihazların %15'lik bir bölümü tarafından indirildi.

Konuyla ilgili olarak araştırma yapan analiz şirketi Chitika'nın rakamlarını göre, iOS6'nın yakaladığı bu oran oldukça yüksek. Öyle ki, iOS5 beş gün içerisinde %20'lik bir oran yakalamıştı. Konuyla ilgili olarak daha derinlemesine bir araştırma yapan Chartboost'un yayınladığı rakamlarda Chitika'nın verdiği rakamlar ile örtüşmekte.
iOS6 kullanan cihazlara ait oran listesi hazırlayan Chartboost'un yapmış olduğu listeye bakıldığında; iPhone'ların %17'sinin iOS6'ya geçtiği görülürken, iPad'lerde bu oran %13, iPod Touch'larda ise %9 olarak karşımıza çıkıyor. iOS6'ya geçilmeden önce kullanılan iOS 5.1.1 ile çalışan cihazlarında halen oldukça önemli bir orana sahip olduğu ise gözlerden kaçmıyor. 

http://techcrunch.com/2012/09/20/ios-6-already-on-15-of-device-24-hours-after-release/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-FDC9156E7 7 yıl
%85'i JB bekliyor.
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Amedra 7 yıl
jb akacak galiba.
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IgorStravinsky 7 yıl
GM sürümünü de ekleyin baya gider o rakam
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BLACK PRINCE 7 yıl
Açıkçası bvekleneni vermiyor ios 6 dan tekrar ios 5.1 geri dönüş yaptım klavye sıkıntı ve ek olarak hala boş ...
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metallurgy 7 yıl
Tetheted jb mevcut oldugu icindir. Ayrica a4 işlemciler için untetheted de varmış.
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hobametin 7 yıl
%5 ide nasil geri donerim diyordur heralde
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speedman 7 yıl
büyük bir çogunluk jb bekliyor demektir
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MAVİT 7 yıl
*GameOver*
ek kaynaktan kastınız sanırım alıntı yaptığınız sayfa oluyor

Haberde iki farklı kaynaktan alınma bilgiler yer aldığı için 2. kaynağı ek kaynak olarak verdik.
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*GameOver* 7 yıl
ek kaynaktan kastınız sanırım alıntı yaptığınız sayfa oluyor
1 Yanıt Yanıtla
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-gg- 7 yıl
Yedeklemeye üşeniyorum telefonu. Yoksa şimdiye kurmuştum
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Klack 7 yıl *GameOver*
*GameOver*

ek kaynaktan kastınız sanırım alıntı yaptığınız sayfa oluyor

bak açıklama yapmışlar anladın mı şimdi ?
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