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iPad Mini, Mediamarkt'ın dahili listelerinde görüntülendi

6 yıl
5,9b
1
80
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iPad Mini, Mediamarkt'ın dahili listelerinde görüntülendi
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Apple, iPad Mini için henüz resmi bir açıklama yapmış olmasa da, cihaz Mediamarkt'ın dahili listelerinde kendini gösterdi. 

Şu ana kadar iPad Mini'nin varlığına dair en somut örneklerden biri olan listede renk, depolama ve bağlantı özelliklerinin yanı sıra, modellere ait fiyatlandırma bilgisi de yer edindi. Söz konusu listede iPad Mini için verilen renk seçenekleri siyah ve beyaz olarak karşımıza çıkarken, depolama seçeneklerinde alt sınır 8 GB, üst sınır ise 64 GB olarak belirlenmiş durumda. Bağlantı özelliklerine bakıldığında iPad Mini'nin Wi-Fi ve Wi-Fi+3G modellerinin bulunduğu görülmekte. iPad Mini'nin fiyatlandırma bilgilerine baktığımızda ise, karşımıza şu şekilde bir liste çıkmakta. 
  • 8GB'lık Wi-Fi modeli 249 avro
  • 8GB'lık Wi-Fi+3G modeli 349 avro
  • 16GB'lık Wi-Fi modeli 349 avro
  • 16GB'lık Wi-Fi+3G modeli 449 avro
  • 32GB'lık Wi-Fi modeli 449 avro
  • 32GB'lık Wi-Fi+3G modeli 549 avro
  • 64GB'lık Wi-Fi modeli 549 avro
  • 64GB'lık Wi-Fi+3G modeli 649 avro

iPad Mini'nin en ucuz modelinin fiyatına göz önüne alındığında cihazın piyasadaki en güçlü rakibi olarak nitelendirilen Nexus 7 ile bu konuda pekte rekabet içinde olmadığı dikkat çekiyor. Her ne kadar iPad Mini'nin varlığı konusunda bir liste çıkmış olsa da, Apple tarafından konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var.  

http://www.schimanke.com/archives/3901-iPad-mini-Preise,-Groessen,-Konfigurationen.html Yorum Yaz
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Eryigitttt 6 yıl en beğenilen
8gb wifi modeli249 euro, 64gb modeli 549 euro!
32 gb sd cardlar 15 euro, yani 56 gblik chip farki 8gblik tabletten daha degerli. Resmen 300 euro fark gb fazla diye. Ya biri apple i yada apple bizi kazikliyor, muhtemelen 2.si.
8gb wifi modeli249 euro, 64gb modeli 549 euro!32 gb sd cardlar 15 euro, yani 56 gblik chip farki 8gblik tabletten daha degerli. Resmen 300 euro fark gb fazl...
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Amedra 6 yıl vitor reis
vitor reis

Amedra

Ben gayet fiyatını beğendim, şahsen alınmayacak gibi de değil.


siz beğenmiş olabilirsiniz ama bu forumdaki dar gelirli insanlarıda düşünmek lazım sevgili hocam.
sizden bu duyarlılığı beklerdim şahsen

Dar gelirlik beni niye ilgilendiriyor orasını anlamadım? Şahsi fikrimizi de mi burada paylaşmayalım yani? Burada benimde cebimde şu anda alacak kadar param yok, sadece bana göre uygun geldi ve eğer müsait olursam Almanya'ya gittiğimde burada satışını planlıyorum, bu kadar. Daha özelimi açıp paylaşmama gerek yok herhalde? Bu arada bir pm atıyorum hocam.
vitor reisAmedraBen gayet fiyatını beğendim, şahsen alınmayacak gibi de değil.s...
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daedlus 6 yıl
8gb model olmaz herhalde.
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gamefry 6 yıl
Fiyatlar buysa cok pahali...
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vitor reis 6 yıl
Herkez fiyatının yüksekliğinden dem vurmuşta.. Sonuçta apple.. Arkasında elma var olcak o kadar.. Dar gelirliysen bulaşmıcaksın apple a dimi sevgili ifanlar
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Silent Guardian 6 yıl
Tasarım çok iyi duruyor.Muhtemelen konsepttir
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copperdevil 6 yıl
Bende yeni ipad 32 GB almak üzereyim acaba bu ne zaman cıkarki ben kesin yeni ipad 32gb wifi alacam da bayram indirimi felan fiyat kovalıyorum. 1385 TL ye de buldum garantili vatandan...daha da düşük bulurmuyum acaba bu vesile ile.
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phantom_coal 6 yıl
Bunu kafadan fırsatçılar 1800 liralara satar tr de.
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xxl567 6 yıl
Aklıma, bi ara burnundan kıl aldırmayan Nokia geldi bu fiyatları gördükten sonra.
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baycihan 6 yıl
yinemi 4:3 ekran :D 16:9 niye yapmıyolar
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alp0007 6 yıl
300 lira civari güzel android tabletler varken ben bunu almam, alan alsın.
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CanAkyüz 6 yıl
Tablet boyutu küçülüyor Fiyatı artıyor nasıl iştir anlamadım ?
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ozqur333 6 yıl
çok pahalı yav bu ne böyle biz 700 800 küsür olur diye düşünürken yine pahalı çıkacak piyasaya
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