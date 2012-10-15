iPad Mini, Mediamarkt'ın dahili listelerinde görüntülendi





Apple, iPad Mini için henüz resmi bir açıklama yapmış olmasa da, cihaz Mediamarkt'ın dahili listelerinde kendini gösterdi.





Şu ana kadar iPad Mini'nin varlığına dair en somut örneklerden biri olan listede renk, depolama ve bağlantı özelliklerinin yanı sıra, modellere ait fiyatlandırma bilgisi de yer edindi. Söz konusu listede iPad Mini için verilen renk seçenekleri siyah ve beyaz olarak karşımıza çıkarken, depolama seçeneklerinde alt sınır 8 GB, üst sınır ise 64 GB olarak belirlenmiş durumda. Bağlantı özelliklerine bakıldığında iPad Mini'nin Wi-Fi ve Wi-Fi+3G modellerinin bulunduğu görülmekte. iPad Mini'nin fiyatlandırma bilgilerine baktığımızda ise, karşımıza şu şekilde bir liste çıkmakta.

8GB'lık Wi-Fi modeli 249 avro

8GB'lık Wi-Fi+3G modeli 349 avro

16GB'lık Wi-Fi modeli 349 avro

16GB'lık Wi-Fi+3G modeli 449 avro

32GB'lık Wi-Fi modeli 449 avro

32GB'lık Wi-Fi+3G modeli 549 avro

64GB'lık Wi-Fi modeli 549 avro

64GB'lık Wi-Fi+3G modeli 649 avro





iPad Mini'nin en ucuz modelinin fiyatına göz önüne alındığında cihazın piyasadaki en güçlü rakibi olarak nitelendirilen Nexus 7 ile bu konuda pekte rekabet içinde olmadığı dikkat çekiyor. Her ne kadar iPad Mini'nin varlığı konusunda bir liste çıkmış olsa da, Apple tarafından konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var.

http://www.schimanke.com/archives/3901-iPad-mini-Preise,-Groessen,-Konfigurationen.html