iPad Mini, Mediamarkt'ın dahili listelerinde görüntülendi

Haber Editörü
Apple, iPad Mini için henüz resmi bir açıklama yapmış olmasa da, cihaz Mediamarkt'ın dahili listelerinde kendini gösterdi.
Şu ana kadar iPad Mini'nin varlığına dair en somut örneklerden biri olan listede renk, depolama ve bağlantı özelliklerinin yanı sıra, modellere ait fiyatlandırma bilgisi de yer edindi. Söz konusu listede iPad Mini için verilen renk seçenekleri siyah ve beyaz olarak karşımıza çıkarken, depolama seçeneklerinde alt sınır 8 GB, üst sınır ise 64 GB olarak belirlenmiş durumda. Bağlantı özelliklerine bakıldığında iPad Mini'nin Wi-Fi ve Wi-Fi+3G modellerinin bulunduğu görülmekte. iPad Mini'nin fiyatlandırma bilgilerine baktığımızda ise, karşımıza şu şekilde bir liste çıkmakta.
- 8GB'lık Wi-Fi modeli 249 avro
- 8GB'lık Wi-Fi+3G modeli 349 avro
- 16GB'lık Wi-Fi modeli 349 avro
- 16GB'lık Wi-Fi+3G modeli 449 avro
- 32GB'lık Wi-Fi modeli 449 avro
- 32GB'lık Wi-Fi+3G modeli 549 avro
- 64GB'lık Wi-Fi modeli 549 avro
- 64GB'lık Wi-Fi+3G modeli 649 avro
iPad Mini'nin en ucuz modelinin fiyatına göz önüne alındığında cihazın piyasadaki en güçlü rakibi olarak nitelendirilen Nexus 7 ile bu konuda pekte rekabet içinde olmadığı dikkat çekiyor. Her ne kadar iPad Mini'nin varlığı konusunda bir liste çıkmış olsa da, Apple tarafından konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var.
http://www.schimanke.com/archives/3901-iPad-mini-Preise,-Groessen,-Konfigurationen.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
32 gb sd cardlar 15 euro, yani 56 gblik chip farki 8gblik tabletten daha degerli. Resmen 300 euro fark gb fazla diye. Ya biri apple i yada apple bizi kazikliyor, muhtemelen 2.si.
Dar gelirlik beni niye ilgilendiriyor orasını anlamadım? Şahsi fikrimizi de mi burada paylaşmayalım yani? Burada benimde cebimde şu anda alacak kadar param yok, sadece bana göre uygun geldi ve eğer müsait olursam Almanya'ya gittiğimde burada satışını planlıyorum, bu kadar. Daha özelimi açıp paylaşmama gerek yok herhalde? Bu arada bir pm atıyorum hocam.