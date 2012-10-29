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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Mini'nin LTE modelleri en erken 21 Kasım tarihinde teslim edilecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği iPad Mini'yi 26 Ekim Cuma günü ön siparişe çıkaran Apple, sadece Wi-Fi özellikli siyah renkli model için 2 Kasım'ı teslimat tarihi olarak göstermişti. LTE modellerini sipariş eden kullanıcılara ise, en erken teslimat tarihinin 21 Kasım olacağı belirtildi.

LTE modelleri için verilen en erken teslimat tarihine bakıldığında, Wi-Fi modelleri için verilen 2 Kasım tarihine pek de yakın bir tarih olarak görünmüyor. Ancak, Apple'ın LTE modellerini Wi-Fi modellerine göre daha geç teslim edeceği tahmin ediliyordu. iPad Mini'nin LTE modellerini sipariş eden pek çok müşteri sosyal ağlar üzerinden hızlandırılmış teslimat tarihinin 21 Kasım, normal teslimat tarihinin ise, 23 Kasım olduğunu belirtmiş durumda.

http://9to5mac.com/2012/10/26/ipad-minis-with-lte-start-arriving-on-black-friday-november-23rd/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Bunun yanında iPad Mini'de istisnalı olarak fazla renk seçeneği sunulması lazım...
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H.E.B Sup 7 yıl
Kim ne derse desin cebimdeki para kadar
Gerisi teferruat.
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teknomnyak_37 7 yıl
yav bu nedir 3 günden beri 8 tane apple haberi umarım bu akşamki samsung etkinliğinide adam gibi sunarsınızda bu siteye applehaber.com demeyiz
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DaOzy 7 yıl
Steve Jobs'dan sonra Apple bitmiştir benim için.
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Sebastian Bach 7 yıl DaOzy
DaOzy

Steve Jobs'dan sonra Apple bitmiştir benim için.

Apple sana özür maili atmadıysa ayıp etmiştir şimdi.
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thinkwithbrain 7 yıl
regaibyigit.
Kim ne derse desin Apple

tüh bastım artık eksıyı.
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lvhanli111 7 yıl

Korku iyi bir makale!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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regaibyigit. 7 yıl
Kim ne derse desin Apple
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cengizhan1903 7 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

Kim ne derse desin Apple


yerler seni
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