iPad Mini'nin LTE modelleri en erken 21 Kasım tarihinde teslim edilecek

Geride bıraktığımız günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği iPad Mini'yi 26 Ekim Cuma günü ön siparişe çıkaran Apple, sadece Wi-Fi özellikli siyah renkli model için 2 Kasım'ı teslimat tarihi olarak göstermişti. LTE modellerini sipariş eden kullanıcılara ise, en erken teslimat tarihinin 21 Kasım olacağı belirtildi.





LTE modelleri için verilen en erken teslimat tarihine bakıldığında, Wi-Fi modelleri için verilen 2 Kasım tarihine pek de yakın bir tarih olarak görünmüyor. Ancak, Apple'ın LTE modellerini Wi-Fi modellerine göre daha geç teslim edeceği tahmin ediliyordu. iPad Mini'nin LTE modellerini sipariş eden pek çok müşteri sosyal ağlar üzerinden hızlandırılmış teslimat tarihinin 21 Kasım, normal teslimat tarihinin ise, 23 Kasım olduğunu belirtmiş durumda.

http://9to5mac.com/2012/10/26/ipad-minis-with-lte-start-arriving-on-black-friday-november-23rd/