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iPad Mini'nin çıkışıyla birlikte iPad 2'nin satışı sonlandırılabilir

6 yıl
7,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın ikinci nesil tableti iPad 2 yaklaşık bir buçuk yıl önce piyasadaki yerini almıştı. Birinci nesil iPad'e göre tasarım ve performans açısında yenilikler ile gelen tablet, artık ömrünü doldurmak üzere gibi görünüyor.

Evercore Partners analisti Rob Cihra tarafından yapılan açıklamaya göre, iPad Mini'nin çıkışıyla birlikte iPad 2 piyasadan kalkacak. Yapılacak olan bu düzenlenme ile Apple'ın ürün serisi daha sade bir hale gelirken, yeni iPad ve iPad Mini olmak üzere iki farklı boyuttaki ürün piyasada olacak. 

Cihra, iPad Mini'nin son çeyrekte 7 milyon satabileceğini, toplamda ise, bu rakamın 26 milyona kadar ulaşacağını belirtti. Ayrıca, Apple'ın yakın bir zamanda açıklaması beklenen üçüncü çeyrek satış rakamlarıyla da ilgili tahminlerde bulunan Cihra, şirketin 27 milyon iPhone, 17 milyon iPad, 5.7 milyon iPod, 4.9 milyon Mac satış rakamı açıklayacağı tahmininde bulundu. Şirketin bu satışlardan 36.5 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği ve dördüncü çeyrekte ise 56.1 milyar dolarlık gelir elde edebileceği tahmini yaptı.

iPad Mini'nin çıkışıyla iPad 2'nin satışının sonlandırılması anlamsız gelebilir, ancak iPad 3'ün piyasaya çıkışı ile birlikte iPad 2'nin fiyatını aşağı çekilmiş ve ucuz bir alternatif olarak satılmaya devam edilmişti. Apple'ın iPad Mini'yi piyasaya sürmesiyle birlikte uygun fiyata sahip iki tablete sahip olmuş olacak. Bu durumda iki tabletin birbiriyle rekabet etmesine neden olabileceğinden, Apple'ın bu duruma izin vermesi pek de ihtimaller dahilinde görünmüyor. 

http://appleinsider.com/articles/12/10/19/apple-predicted-to-phase-out-ipad-2-to-streamline-product-line-for-ipad-mini Yorum Yaz
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savinelli 6 yıl en beğenilen
Bence yukarıda anlatılan pazarlama kaygısı harici bir nedenden iPad 2 ömrünü tamamlamış sayılmaz. Çünkü donanımsal olarak hala isteneni fazlası ile veriyor. Hatta iPad2 nin, 3. Nesil iPad den artan ekran çözünürlüğü yüzünden daha hızlı çalıştığını da biliyoruz. Dolayısıyla donanımsal bir ömür doldurma soz konusu bile değil.
Bence yukarıda anlatılan pazarlama kaygısı harici bir nedenden iPad 2 ömrünü tamamlamış sayılmaz. Çünkü donanımsal olarak hala isteneni fazlası ile veriyor. Hat...
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nurettinaz 6 yıl
Apple iphone da yaptığı stratejiyi neden ipad serisi içinde yapmıyor anlamış değilim. Daha çok para kazanmak istediği için şu an lider olmadığı bir segmentte eski kullanıcılarını düşünğrken haka daha lider olduğu ancak yapısı nedeniyle henüz gereken ilgiyi görmemiş tablet segmentinde çok mantıksız bir yol izlmesi apple gibi bir markaya yakışmıyor.
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alp0007 6 yıl
Bence doğru karar olur. İnsanlar yeni ipad mi, ipad 2 mi olduğunu dış görüntüden anlayamıyor, fiyata bakıp almak istiyor, sonra hayal kırıklığı yaşıyor.
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cengizhan1903 6 yıl
Doğru karar
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dentul 6 yıl
ipad için bana göre ideal ekran seçeneği bu geç bile kalındı.
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teramit 6 yıl
demo11
uzun olursa hiç iyi olmaz kare olursa 7 inç olduğu için her pozisyonda iki el ile yazı yazılabilir

ipad in eski çözünürlülüğünü kullanmaları mantıklı olur yoksa developerlar için yeni bir oran gelir ki buda sıkıntı olur eski bütün programlrı yenisine göre optimize etmek gerekir.apple yapmaz derdim ama iphone yaptı oranı bozdu developerlerı üzdü.
müşteriler apple ı üzmediği için o herkesi üzebiliyor.
1 Yanıt Yanıtla
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EddyCue 6 yıl teramit
teramit
demo11
uzun olursa hiç iyi olmaz kare olursa 7 inç olduğu için her pozisyonda iki el ile yazı yazılabilir

ipad in eski çözünürlülüğünü kullanmaları mantıklı olur yoksa developerlar için yeni bir oran gelir ki buda sıkıntı olur eski bütün programlrı yenisine göre optimize etmek gerekir.apple yapmaz derdim ama iphone yaptı oranı bozdu developerlerı üzdü.
müşteriler apple ı üzmediği için o herkesi üzebiliyor.

aslinda inc basina dusen pixel sayisi degismediginden gelistiriciler icin cok buyuk dert degil. android de bu inanilmaz zorluyor mesela.
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sertacarslan 6 yıl
iPad 2'nin yeni iPad satışlarını baltaladığını düşünürsek elma için gayet mantıklı bir karar.
Mantıksız olan ise, yine her zaman olduğu gibi elma kullanıcıların ellerinden "seçenek" haklarının alınacak olması.
Gözlerim bozuk, 7 inç ekranı okuyamam, bana 9 inç elma lazım diyorsan "ekstra mükemmel muhteşem yaratıcı full hd" ekranlı yeni ipad alacaksın. Fark edemeyecek olmanın(gözlerin bozuk:) ve normal çözünürlüklü daha ucuz bir 9 inç elma almak istemenin bir önemi yok, Tim amca senin için en iyi olanı senin yerine seçer...
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Trojaner25 6 yıl
İPAD TOUCHT GELİŞMEYE DEVAM EDER UMARIM :D
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demo11 6 yıl
uzun olursa hiç iyi olmaz kare olursa 7 inç olduğu için her pozisyonda iki el ile yazı yazılabilir
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BurakTirpanli 6 yıl
iPod Touch çıkmaya devam eder umarım.
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altanbilisim 6 yıl
Ne alaka hala iphone 3g satılıyor neredeyse 4 sene olcak
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Satış politikaları.
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