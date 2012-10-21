iPad Mini'nin çıkışıyla birlikte iPad 2'nin satışı sonlandırılabilir

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Apple'ın ikinci nesil tableti iPad 2 yaklaşık bir buçuk yıl önce piyasadaki yerini almıştı. Birinci nesil iPad'e göre tasarım ve performans açısında yenilikler ile gelen tablet, artık ömrünü doldurmak üzere gibi görünüyor.
Evercore Partners analisti Rob Cihra tarafından yapılan açıklamaya göre, iPad Mini'nin çıkışıyla birlikte iPad 2 piyasadan kalkacak. Yapılacak olan bu düzenlenme ile Apple'ın ürün serisi daha sade bir hale gelirken, yeni iPad ve iPad Mini olmak üzere iki farklı boyuttaki ürün piyasada olacak.
Cihra, iPad Mini'nin son çeyrekte 7 milyon satabileceğini, toplamda ise, bu rakamın 26 milyona kadar ulaşacağını belirtti. Ayrıca, Apple'ın yakın bir zamanda açıklaması beklenen üçüncü çeyrek satış rakamlarıyla da ilgili tahminlerde bulunan Cihra, şirketin 27 milyon iPhone, 17 milyon iPad, 5.7 milyon iPod, 4.9 milyon Mac satış rakamı açıklayacağı tahmininde bulundu. Şirketin bu satışlardan 36.5 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği ve dördüncü çeyrekte ise 56.1 milyar dolarlık gelir elde edebileceği tahmini yaptı.
iPad Mini'nin çıkışıyla iPad 2'nin satışının sonlandırılması anlamsız gelebilir, ancak iPad 3'ün piyasaya çıkışı ile birlikte iPad 2'nin fiyatını aşağı çekilmiş ve ucuz bir alternatif olarak satılmaya devam edilmişti. Apple'ın iPad Mini'yi piyasaya sürmesiyle birlikte uygun fiyata sahip iki tablete sahip olmuş olacak. Bu durumda iki tabletin birbiriyle rekabet etmesine neden olabileceğinden, Apple'ın bu duruma izin vermesi pek de ihtimaller dahilinde görünmüyor.
http://appleinsider.com/articles/12/10/19/apple-predicted-to-phase-out-ipad-2-to-streamline-product-line-for-ipad-mini Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3000 TL.
ipad in eski çözünürlülüğünü kullanmaları mantıklı olur yoksa developerlar için yeni bir oran gelir ki buda sıkıntı olur eski bütün programlrı yenisine göre optimize etmek gerekir.apple yapmaz derdim ama iphone yaptı oranı bozdu developerlerı üzdü.
müşteriler apple ı üzmediği için o herkesi üzebiliyor.
aslinda inc basina dusen pixel sayisi degismediginden gelistiriciler icin cok buyuk dert degil. android de bu inanilmaz zorluyor mesela.
Mantıksız olan ise, yine her zaman olduğu gibi elma kullanıcıların ellerinden "seçenek" haklarının alınacak olması.
Gözlerim bozuk, 7 inç ekranı okuyamam, bana 9 inç elma lazım diyorsan "ekstra mükemmel muhteşem yaratıcı full hd" ekranlı yeni ipad alacaksın. Fark edemeyecek olmanın(gözlerin bozuk:) ve normal çözünürlüklü daha ucuz bir 9 inç elma almak istemenin bir önemi yok, Tim amca senin için en iyi olanı senin yerine seçer...
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