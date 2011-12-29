iPad'i Olan TTNET'liler E-Gazeteleri 3 Ay Ücretsiz Okuyacak

Türkiye’nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, iPad sahibi aboneleri için yeni ve benzersiz bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında iPad sahibi olan TTNET kullanıcıları Hürriyet, Radikal, Hürriyet Daily News gazetelerinden herhangi birinin iPad e-gazete uygulamasını 3 ay boyunca ücretsiz okuyabilecekler.

Türkiye’nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, iPad kullanıcılarına özel yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında, TTNET abonesi olan iPad kullanıcılarına e-gazete uygulamalarından biri 3 ay boyunca hediye edilecek.

Hürriyet, Radikal ve Hürriyet Daily News gazetelerinden herhangi birini seçen TTNET kullanıcıları bu gazetelerin uygulamalarında belirtilen alana “TTNET Kampanya Şifresi”ni girerek kampanyadan kolayca faydalanabiliyor.

TTNET’in mevcut müşterilerinin faydalanabildiği kampanyanın Haziran ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Kampanya şifresi almak için “EGAZETE” boşluk “TC Kimlik Numarasını” yazıp 6606’ya SMS gönderilmesi yeterli.

Üstelik e-gazete aboneliklerinde deneme süreleri devam eden, sona eren veya e-gazete aboneliği satın alan müşteriler, bu süreden sonraki 3 aylık dönemde “TTNET Kampanya Şifresi” ile uygulamayı ücretsiz kullanmaya devam ediyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye http://www.ttnet.com.tr/iyikittnetliyim sayfasından ulaşılabilir.

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