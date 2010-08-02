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iPhone 4 kutusunda gelen Beyaz iPhone 4 klonu: E9000

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
62,5b
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23
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4 kutusunda gelen Beyaz iPhone 4 klonu: E9000
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iPhone 4 kutusunda gelen Beyaz iPhone 4 klonu: E9000
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Üretim aşamasındakıi bazı sıkıntılar neden gösterilerek çıkışı yıl sonuna ertelenen Beyaz iPhone 4 için Apple'ın hazırlıkları devam ededursun, Çinli üreticiler fırsatı kaçırmadı ve Beyaz iPhone 4 klonu da hazırladılar. 3.5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan iPhone 4 klonu, çift SIM kart desteği sunuyor ve MTK6235 işlemcisinden güç alıyor. 116×60×10mm boyutlarında olan telefonda 1.3MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konusma için VGA çözünürlüğünde ön kameraya da yer veriliyor.

Kablosuz internet erişimi için WiFi desteğin sahip olan E9000, Çin pazarında 92 dolar seviyesinden kullanıma sunulurken, ilginç bir detay olarak telefonunun iPhone 4 kutusu içinde sunulduğu belirtiliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Bencede bu çinlilerin Çakma bile olsa ürettikleri telefonlarda KAMERA'yı en az 3,2Megapiksel seviyelerine çıkarmalarını istiyorum :)
Hem ben MakinayıTelefon olarak değil Mp4+WiFi+Ufak Game's için bile tercih edebilirim. Malum SAR değeri.
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Transformation 9 yıl
çekik gözlüler güzelim iphone 4 beyazı iğrenç menüsüyle hemen hemen aynı şekilde kopyalamıslar gene


etrafımda çin yapımı telefon kim kullanıyosa hemen hemen hepsi değiştirdi çünkü çabuk bozuluyor


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huseyincarnege 9 yıl
kopyacılar iphonenin hatalarını bile düseltmiş gibi :)
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DiciQ 9 yıl
herşey iyi güzelde şu tür telefonlarda bi kamerada geliştirme yapmadılar çinliler :)
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Twincharged Injection 9 yıl
adamlar robot gibi ne verirsen aynısı karşında. dışına bakmayın içine bakın. telefonlar dokunmatik değil basmatik(çinmalı) garantisi de yoktur zaten onların
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oosuny 9 yıl
Aynen.Bence apple bu adamlardan ders almalı :)
apple bence ders vermemiş?
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Momo-Oz 9 yıl
@Dh Misafiri
yapamamalarının nedeni arkada kullanılan materyelin önden gelen ışığı geçirmesi ve kenarlarından ışık yayması.. bu yüzden üretim gecikti..
_________________________________________
Ne alakası var , kapağın arka kısmını siyah boyayla boyarsın ışık geçirmez bu kadar basit , bilmiyosunuz atıp tutuyosunuz ya
sorunlu olduğundan geciktirmiyolar insanları meraklandırmak için geciktiriyolar unutma assolistler en son sahneye çıkar ..
beya iphone de applenin assolisti işte
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ewolution 9 yıl
DungeonKeeper

@Dh Misafiri
yapamamalarının nedeni arkada kullanılan materyelin önden gelen ışığı geçirmesi ve kenarlarından ışık yayması.. bu yüzden üretim gecikti..
_________________________________________


Ne alakası var , kapağın arka kısmını siyah boyayla boyarsın ışık geçirmez bu kadar basit , bilmiyosunuz atıp tutuyosunuz ya
sorunlu olduğundan geciktirmiyolar insanları meraklandırmak için geciktiriyolar unutma assolistler en son sahneye çıkar ..
beya iphone de applenin assolisti işte



Adam haklı çok alakası var.

http://gizmodo.com/5598694/unconfirmed-white-iphone-delay-caused-by-light-leakage
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mehmetgirgin 9 yıl
wifi için fiyat iyi değilmi mp4 gibi kullanılabilir
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DH Misafiri 9 yıl
[DHTUBE=]önceki arkadaşı verdiği bilgiden ötürü kutluyorum gayet aydınlatıcı olduğu için..ayrıca acaba harbi iphone 4 E9000 beyaz çıkınca bizim memlekette ne kadara satılacak??2.000-2.500 ??!! xD xD
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DH Misafiri 9 yıl
yapamamalarının nedeni arkada kullanılan materyelin önden gelen ışığı geçirmesi ve kenarlarından ışık yayması.. bu yüzden üretim gecikti..
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realbrutal 9 yıl

kasa birebir aynı.bu adamlar üretim yapabiliyorda apple nasıl yapamıyor onu anlamıyorum
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Brainy 9 yıl
Acaba bundan mı alsak ne
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canoo 9 yıl
realbrutal


kasa birebir aynı.bu adamlar üretim yapabiliyorda apple nasıl yapamıyor onu anlamıyorum


Aynen.Bence apple bu adamlardan ders almalı :)
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DSGNRY 9 yıl

realbrutal

kasa birebir aynı.bu adamlar üretim yapabiliyorda apple nasıl yapamıyor onu anlamıyorum

Herkes atlamış ben cevap vereyim birader, Orjinali zaten Çin'de üretiliyor bunun kalıp kürek hersey hazır, icine dandik bir devre yapıyorlar al sana çakma iPhone
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