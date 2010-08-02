iPhone 4 kutusunda gelen Beyaz iPhone 4 klonu: E9000

Üretim aşamasındakıi bazı sıkıntılar neden gösterilerek çıkışı yıl sonuna ertelenen Beyaz iPhone 4 için Apple'ın hazırlıkları devam ededursun, Çinli üreticiler fırsatı kaçırmadı ve Beyaz iPhone 4 klonu da hazırladılar. 3.5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan iPhone 4 klonu, çift SIM kart desteği sunuyor ve MTK6235 işlemcisinden güç alıyor. 116×60×10mm boyutlarında olan telefonda 1.3MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konusma için VGA çözünürlüğünde ön kameraya da yer veriliyor.

Kablosuz internet erişimi için WiFi desteğin sahip olan E9000, Çin pazarında 92 dolar seviyesinden kullanıma sunulurken, ilginç bir detay olarak telefonunun iPhone 4 kutusu içinde sunulduğu belirtiliyor.