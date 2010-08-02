iPhone 4 kutusunda gelen Beyaz iPhone 4 klonu: E9000

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Üretim aşamasındakıi bazı sıkıntılar neden gösterilerek çıkışı yıl sonuna ertelenen Beyaz iPhone 4 için Apple'ın hazırlıkları devam ededursun, Çinli üreticiler fırsatı kaçırmadı ve Beyaz iPhone 4 klonu da hazırladılar. 3.5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan iPhone 4 klonu, çift SIM kart desteği sunuyor ve MTK6235 işlemcisinden güç alıyor. 116×60×10mm boyutlarında olan telefonda 1.3MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konusma için VGA çözünürlüğünde ön kameraya da yer veriliyor.
Kablosuz internet erişimi için WiFi desteğin sahip olan E9000, Çin pazarında 92 dolar seviyesinden kullanıma sunulurken, ilginç bir detay olarak telefonunun iPhone 4 kutusu içinde sunulduğu belirtiliyor.
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Hem ben MakinayıTelefon olarak değil Mp4+WiFi+Ufak Game's için bile tercih edebilirim. Malum SAR değeri.
etrafımda çin yapımı telefon kim kullanıyosa hemen hemen hepsi değiştirdi çünkü çabuk bozuluyor
apple bence ders vermemiş?
yapamamalarının nedeni arkada kullanılan materyelin önden gelen ışığı geçirmesi ve kenarlarından ışık yayması.. bu yüzden üretim gecikti..
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Ne alakası var , kapağın arka kısmını siyah boyayla boyarsın ışık geçirmez bu kadar basit , bilmiyosunuz atıp tutuyosunuz ya
sorunlu olduğundan geciktirmiyolar insanları meraklandırmak için geciktiriyolar unutma assolistler en son sahneye çıkar ..
beya iphone de applenin assolisti işte
Adam haklı çok alakası var.
http://gizmodo.com/5598694/unconfirmed-white-iphone-delay-caused-by-light-leakage
Aynen.Bence apple bu adamlardan ders almalı :)
Herkes atlamış ben cevap vereyim birader, Orjinali zaten Çin'de üretiliyor bunun kalıp kürek hersey hazır, icine dandik bir devre yapıyorlar al sana çakma iPhone