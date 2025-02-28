Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16e'de Sensor-Shift optik sabitleme olmayabilir

    Apple, geçtiğimiz hafta tanıttığı uygun fiyatlı iPhone 16e modelinde, Sensor-Shift isimli görüntü sabitleme özelliğinden feragat etmiş olabilir.                  
    iPhone 16e'de Sensor-Shift optik sabitleme olmayabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz hafta nispeten uygun fiyatıyla SE serisinin yerini alan iPhone 16e modelini tanıtmıştı. 599 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan telefon, maliyeti düşürmek için 48 MP çözünürlüğünde tek kamerayla donatıldı. Görünen o ki, Apple, iPhone kameralarında kullandığı Sensor-Shift isimli görüntü sabitleme özelliğinden de feragat etmiş olabilir.

    Sensor-Shift'in avantajı ne?

    Sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme teknolojisinde, lensler yerine sensörün kendisi hareket ettiriliyor. Sensör lensten daha hafif olduğu için daha hızlı hareket edebiliyor ve bu sayede, daha titreşimsiz görüntü ve videolar elde ediliyor. 

    Apple, ilk olarak iPhone 12 Pro Max'te sensör kaydırmalı optik görüntü sabitlemeyi tanıttı ve ardından yavaş yavaş diğer modellere getirdi. Youtuber Dave2D, inceleme videosunda yeni iPhone 16e'nin bu sabitleme yaklaşımından yoksun olduğunu, bunun yerine normal OIS desteğine sahip olabileceğini ifade etti. İleride yapılacak olan bir sökme işleminde bu iddianın doğru olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

    Apple ayrıca iPhone 16e'de bir eksik GPU çekirdeğine sahip A18 işlemcisine yer verdi. Bu da, grafik performansında %15 civarı düşük skorlara neden oldu. Ek olarak şirket, telefonda Qualcomm'un yerine kendi özel C1 5G modemine verdi. Bu modem, mmWave desteğinden yoksun olsa da, yapılan hız testinde iPhone 16 Pro Max'te bulunan Snapdragon X71'den daha yüksek bağlantı hızlarına erişmeyi başardı.

    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=w-WhZT02ubg https://wccftech.com/iphone-16e-lacks-sensor-shift-optical-image-stabilization-technology/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tapulu arsamda belediye hissesi var dizel ilk çalıştırmada beyaz duman oto cam çatlak tamiri yorumları zoretanin kısırlık yapar mı bıyık nasıl gürleşir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum