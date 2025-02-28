Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz hafta nispeten uygun fiyatıyla SE serisinin yerini alan iPhone 16e modelini tanıtmıştı. 599 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan telefon, maliyeti düşürmek için 48 MP çözünürlüğünde tek kamerayla donatıldı. Görünen o ki, Apple, iPhone kameralarında kullandığı Sensor-Shift isimli görüntü sabitleme özelliğinden de feragat etmiş olabilir.

Sensor-Shift'in avantajı ne?

Sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme teknolojisinde, lensler yerine sensörün kendisi hareket ettiriliyor. Sensör lensten daha hafif olduğu için daha hızlı hareket edebiliyor ve bu sayede, daha titreşimsiz görüntü ve videolar elde ediliyor.

Apple, ilk olarak iPhone 12 Pro Max'te sensör kaydırmalı optik görüntü sabitlemeyi tanıttı ve ardından yavaş yavaş diğer modellere getirdi. Youtuber Dave2D, inceleme videosunda yeni iPhone 16e'nin bu sabitleme yaklaşımından yoksun olduğunu, bunun yerine normal OIS desteğine sahip olabileceğini ifade etti. İleride yapılacak olan bir sökme işleminde bu iddianın doğru olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

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Apple ayrıca iPhone 16e'de bir eksik GPU çekirdeğine sahip A18 işlemcisine yer verdi. Bu da, grafik performansında %15 civarı düşük skorlara neden oldu. Ek olarak şirket, telefonda Qualcomm'un yerine kendi özel C1 5G modemine verdi. Bu modem, mmWave desteğinden yoksun olsa da, yapılan hız testinde iPhone 16 Pro Max'te bulunan Snapdragon X71'den daha yüksek bağlantı hızlarına erişmeyi başardı.

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iPhone 16e'de Sensor-Shift optik sabitleme olmayabilir