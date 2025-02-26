Photoshop, yapay zeka özellikleriyle iPhone'lara geldi, Android de yolda

Tam Boyutta Gör Adobe, içerik üreticilerin hareket halindeyken içeriklerini düzenlemelerine ve oluşturmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış yeni Photoshop uygulamasını sundu. İlk olarak iPhone kullanıcıları için yayınlanan fotoğraf düzenleyici uygulaması, mobil cihazlar için ayarlanmış temel Photoshop araçlarını içeriyor.

Photoshop & Premiere Elements 2025 duyuruldu: İşte yenilikler 4 ay önce eklendi

iPhone için Photoshop neler sunuyor?

‌iPhone‌ için Photoshop uygulaması, yapay zeka araçlarıyla birlikte benzersiz tasarımlar oluşturmak için katmanlama, maskeleme ve karıştırmayı destekliyor. Dokunarak seçme aracı, bir fotoğrafın parçalarının hızlı bir şekilde kaldırılmasını, yeniden renklendirilmesini veya değiştirilmesini sağlıyor. Nokta düzeltme fırçası, fotoğraflardaki dikkat dağıtan unsurları ortadan kaldırıyor.

Adobe Firefly destekli özellikler arasında, tasarımlara ve fotoğraf düzenlemelerine yeni öğeler eklemek için üretken dolgu ve üretken genişletme bulunuyor. Adobe Stock varlıkları, Adobe Lightroom ve diğer Adobe uygulamaları ve hizmetleriyle de entegrasyon mevcut.

Adobe, ‌iPhone‌ için Photoshop uygulamasıyla birlikte mobilde ve webde Photoshop deneyimini iyileştiriyor. İçerik oluşturucular, cihazları arasında Photoshop mobilden Photoshop web'e geçebiliyor ve görseller oluşturmak için Generate Similar ve Reference Images gibi araçları kullanabiliyor. Photoshop web ayrıca Magic Wand gibi seçim araçlarını, istenmeyen nesneleri ortadan kaldırmak için bir Remove Tool'u ve çok daha fazlasını destekliyor.

Adobe, iPhone için Photoshop uygulamasının temel özelliklerini ücretsiz olarak sunuyor. Ancak, Adobe, kullanıcıların Photoshop Mobil ve Web planına geçiş yaparak iPhone, iPad ve web erişimine, dolayısıyla daha fazla kontrol ve hassasiyete sahip olacaklarını söylüyor.

Yeni Photoshop "yakında" Android'e de geliyor

Adobe, yeni Photoshop uygulamasının yakında Android platformuna da geleceğini açıkladı ve ilgilenen kullanıcıların beta programına katılabilmeleri için bir link paylaştı. Bu linkten formu doldurarak Photoshop beta sürümü denemek için talep gönderebilirsiniz.

Adobe Photoshop Adobe Inc. Photo & Video Ücretsiz 481,4 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Photoshop ücretsiz olarak iPhone'lara geldi