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    A101 marketler iPhone 15 ve iPhone 16 satıyor

    27 Şubat A101 Ekstra kataloğu teknoloji ürünleri arasında Apple markasına ait iPhone 15 128GB ve iPhone 16 256GB akıllı telefon modelleri yer alıyor.            
    27 Şubat A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin haftalık Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, akıllı telefonlardan tablet modellerine ve temizlik robotlarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    27 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    27 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 50499TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, Apple A18 Bionic yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 3561mAh kapasiteli batarya, 48MP ana kamera gibi özellikleri olan iPhone 16 modeli ise 64999TL fiyat etiketine sahip. 

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