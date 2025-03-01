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    iPhone 16e parçalarına ayrıldı, Apple'ın kendi tasarladığı modem ortaya çıktı

    Türkiye'de de satışa sunulan yeni iPhone 16e modeli, Apple'ın kendi tasarladığı modem çipiyle gelen ilk iPhone. Apple C1 modemi ve bataryayı merak edenler için yeni yayınlanan video ilgi çekici.
    iPhone 16e parçalarına ayrıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone 16e, resmen satışta. Apple’ın yeni giriş seviye telefonu tasarımıyla iPhone 14'e benziyor ancak içinde A18 çip dahil çeşitli yenilikler barındırıyor. iPhone SE 4 yerine gelen model hakkında en çok merak edilen detay bataryası ve Apple tasarımı 5G modem çipi. “iPhone 16 parçalarına ayrıldı” videosu cihazın içi hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor.

    iFixit yerine REWA Technology’den gelen videoyla iPhone 16e'nin dahili bileşenlerine yakından bakma şansımız oluyor. Cihaz, iPhone 14’ü anımsatsa da içi sürprizlerle dolu.

    Dahili olarak, bileşenlerin çoğunun temel iPhone 15 modelindekiyle hemen hemen aynı şekilde düzenlendiğini görüyoruz. En belirgin fark; arka kamerada. iPhone 15'in iki kamerası (biri geniş ve biri ultra geniş açılı lens) varken, iPhone 16e'nin tek 48 megapiksel kamerası bulunuyor. Bu nedenle kamera modülü önemli ölçüde daha küçük. Bu, muhtemelen Apple'ın iPhone 16e'ye daha büyük pil koymasına yardımcı olmuştur.

    Pil kapasitesi daha düşük çıktı!

    iPhone 16e, dahili pili çıkarmak ve değiştirmek için düşük voltajlı elektrik akımına dayalı aynı sistemi kullanıyor. Bu, işlemi hem daha kolay hem de güvenli hale getiriyor. Yalnız, pilin 4005 mAh kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Daha önceki testlerde pil kapasitesi daha düşük çıkmıştı. Sökme işlemiyle Apple’ın kendi tasarladığı 5G modemi olan C1 çipi de ortaya çıkmış oldu. Bu çip, 4 nanometre taban bant teknolojisini 7 nanometre alıcı-verici teknolojisiyle birleştiriyor. Yeni modemin çok daha verimli ve diğer iPhone'lardaki Qualcomm modemlerinden daha az güç kullandığı söyleniyor.

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