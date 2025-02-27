Apple her yıl “e” serisi iPhone tanıtabilir: iPhone 17e yolda

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Görünüşe göre Apple’ın yeni "e" serisi, uzun vadeli bir planın parçası olacak. Yeni bir tüketici raporuna göre, Apple büyük olasılıkla önümüzdeki yıl iPhone 17e'yi piyasaya sürecek. Bu iddia, Çin tedarik zincirinde cihazla ilgili referansların çoktan tespit edildiğine dair kanıtlanmış bir sızıntı iddiasıyla aynı zamana denk geliyor.

iPhone 17e için gelecek yıl işaret ediliyor

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre Apple’ın uygun fiyatlı "e" modellerini yıllık bir döngüyle piyasaya sürme planı var. Dolayısıyla bu yılki iPhone 16e’nin ardından gelecek yıl Şubat ayında iPhone 17e’nin tanıtılması bekleniyor.

Bu strateji, Google’ın "a" modelleriyle Pixel serisinde benimsediği yaklaşıma benzetiliyor. Apple, ana iPhone 17 modellerini eylül ayında duyurduktan sonra, birkaç ay sonra daha uygun fiyatlı "e" modelini piyasaya sürerek ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlıyor olabilir.

Rapora ek olarak bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Apple’ın tedarik zincirinden elde edilen bilgilere dayanıyor. WeChat tabanlı sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital, bu bilgilerin büyük ihtimalle iPhone 17e ile ilgili olduğunu belirtiyor. Aynı kaynak, Aralık 2024’te iPhone 16e'nin ismini doğru tahmin eden ilk sızıntı kaynağı olmuştu.

Elbette tüm bu bilgiler iPhone 16e’nin iyi satması veya bu yönde bir performans sergilemesine bağlı. Apple’ın önceki stratejilerine bakıldığında, başarısız modellerin hızla rafa kaldırıldığı biliniyor. iPhone "mini" serisinin beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle iptal edilmesi, bunun en güncel örneklerinden biri.

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