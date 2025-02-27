iPhone 16e’deki C1 modem, iPhone 16 Pro'nun modemiyle kıyaslandı: İşte hız farkı

C1 bazen daha hızlı ama...
YouTuber Dave2D tarafından gerçekleştirilen Ookla Speedtest sonuçlarına göre, iPhone 16e’nin C1 modeminin Snapdragon X71’e kıyasla yüzde 40 daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Bu, iPhone 16 Pro Max gibi daha pahalı bir modelin bile performans açısından geride kaldığını gösteriyor.
Ancak burada önemli bir nokta var: Testler, Kanada’nın Toronto şehrinde yapıldı. Bu bölge, yoğun 5G altyapısına sahip gelişmiş bir metropol olduğu için alınan sonuçlar, tüm ülkelerde veya farklı kapsama alanlarında aynı olmayabilir. Özellikle mmWave desteğinin bulunmaması, belirli bölgelerde Snapdragon X71’in bariz avantaj sağlayabileceği anlamına geliyor. Yani, yaşadığınız bölgeye göre iki modem arasındaki performans farkı değişecektir.
Bununla birlikte Tom's Guide’daki incelemede Apple'ın C1 modemi ile Qualcomm'un modemi arasında performans açısından büyük bir fark hissedilmediğinin altı çizildi. Ayrıca New York’da yapılan üç testinde birinde C1’in daha yüksek hızlara ulaştığı belirtildi. The Verge’ün testinde de yine iki modem arasında tutarlı farkın olmadığı belirtildi. Dolayısıyla denklemden mmWave çıkarıldığında günlük kullanımdaki farkın hissedilmesinin zor olacağı görünüyor.Kaynakça https://wccftech.com/iphone-16e-c1-5g-modem-is-around-40-percent-faster-than-qualcomm-snapdragon-x71/ https://www.tomsguide.com/phones/iphones/apple-iphone-16e-review https://www.theverge.com/reviews/620155/iphone-16e-review-c1-modem-battery-camera Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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