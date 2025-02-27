iPhone 16e’deki C1 modem, iPhone 16 Pro'nun modemiyle kıyaslandı: İşte hız farkı

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 16e’de kendi C1 5G modemini kullanmaya karar vermişti. Ancak cihazın mmWave desteğinden yoksun olması, başlangıçta bazı endişelere yol açmıştı. Buna rağmen, yapılan hız testleri Apple C1 modeminin zaman zaman halihazırda diğer iPhone 16 modellerinde kullanılan Snapdragon X71 modeminden daha yüksek indirme kapasitesine ulaşabildiğini gösteriyor.

C1 bazen daha hızlı ama...

YouTuber Dave2D tarafından gerçekleştirilen Ookla Speedtest sonuçlarına göre, iPhone 16e’nin C1 modeminin Snapdragon X71’e kıyasla yüzde 40 daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Bu, iPhone 16 Pro Max gibi daha pahalı bir modelin bile performans açısından geride kaldığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Testlerde iPhone 16e, 200 Mbps’nin üzerine çıkan hızlara ulaştı, ancak aynı koşullarda iPhone 16 Pro Max belirgin şekilde geride kaldı. Bu durum, Apple’ın kendi geliştirdiği modem teknolojisinin Qualcomm’un amiral gemisi çözümlerine karşı güçlü bir alternatif sunduğunu gösteriyor.

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Ancak burada önemli bir nokta var: Testler, Kanada’nın Toronto şehrinde yapıldı. Bu bölge, yoğun 5G altyapısına sahip gelişmiş bir metropol olduğu için alınan sonuçlar, tüm ülkelerde veya farklı kapsama alanlarında aynı olmayabilir. Özellikle mmWave desteğinin bulunmaması, belirli bölgelerde Snapdragon X71’in bariz avantaj sağlayabileceği anlamına geliyor. Yani, yaşadığınız bölgeye göre iki modem arasındaki performans farkı değişecektir.

Bununla birlikte Tom's Guide’daki incelemede Apple'ın C1 modemi ile Qualcomm'un modemi arasında performans açısından büyük bir fark hissedilmediğinin altı çizildi. Ayrıca New York’da yapılan üç testinde birinde C1’in daha yüksek hızlara ulaştığı belirtildi. The Verge’ün testinde de yine iki modem arasında tutarlı farkın olmadığı belirtildi. Dolayısıyla denklemden mmWave çıkarıldığında günlük kullanımdaki farkın hissedilmesinin zor olacağı görünüyor.

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iPhone 16e’deki C1 modem, iPhone 16 Pro'nun modemiyle kıyaslandı