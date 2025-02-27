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    iPhone 16e pil testi yapıldı: İşte batarya kapasitesi ve sonuçlar

    Apple, yeni iPhone 16e modelini pil ömrüyle öne çıkarmıştı. Merak edilen iPhone 16e pil testi yapıldı ve cihazın batarya kapasitesi ve tek şarjla ne kadar dayandığı belli oldu.
    iPhone 16e batarya kapasitesi mah & pil ömrü Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16e için yaptığı duyuru videosunda cihazın daha büyük bataryaya izin veren yeni iç tasarıma sahip olduğunu söylemişti. iPhone 16e'nin şimdiye kadar çıkan 6.1 inç iPhone'lar arasında en uzun pil ömrünü sunduğunu iddia etmişti. Peki, gerçekte iPhone 16e’nin pil ömrü nasıl, tek şarjla ne kadar gidiyor? iPhone 16e batarya kaç mAh?

    iPhone 16e batarya kaç mAh?

    Apple, iPhone’ların batarya kapasitelerini açıklamıyor. Ancak, sonradan gelen inceleme videolarıyla bunu öğreniyoruz. iPhone 16e’de de böyle oldu. iPhone 16e’nin 3961 mAh batarya ile geldiği belli oldu. iPhone 16 serisi için batarya kapasitelerini hatırlayacak olursak:

    • iPhone 16 Pro Max: 4685 mAh
    • iPhone 16 Pro: 3582 mAh
    • iPhone 16 Plus: 4674 mAh
    • iPhone 16: 3561 mAh
    • iPhone 16e: 3961 mAh

    iPhone 16e pil ömrü nasıl?

    Lee, iPhone 16e'nin pil ömrünü Reddit sitesini Wi-Fi üzerinden sürekli yükleyen bir testle değerlendirdi. Cihazın bu amaçla 12 saat 54 dakika pil ömrü sunduğunu paylaştı. Aynı testte iPhone 16 modeli, 11 saat 17 dakika dayandı.

    Tom's Guide, iPhone 16e'nin pil ömrünü farklı bir şekilde test etti. Tom's Guide'ın pil kıyaslama testini çalıştırırken, iPhone 16e ortalama 12 saat 41 dakika dayandı. iPhone 16, ortalama 12 saat 43 dakika dayanabildi. Ancak, her iki telefonda da kaydedilen en iyi süreler iPhone 16e için 12 saat 49 dakika, iPhone 16 için 13 saat 19 dakika oldu. Web sitesi, testinin pil bitene kadar hücresel ağ üzerinden normal internet gezintisini simüle eden bir betik çalıştırdığını söyledi.

    CNET’ten bir kişi iPhone 16e'yi altı gündür kullandığını, bu süre zarfında yalnızca üç kez şarj ettiğini söyledi. 30 watt güç adaptörüyle iPhone 16e, 30 dakikada %59 şarjı oldu. Cihazla yoğun kullanım gerçekleştirildi, kameralar test edildi, Apple Intelligence araçları çalıştırıldı ve üst düzey grafiklere sahip oyunlar oynandı. iPhone 16e, tek şarjla bir günü çıkarttı. Ayrıca video izlemeye dayalı pil testinde iPhone 16e, bir saat boyunca tam şarjını korudu. iPhone 16 ve iPhone 15 modellerinin şarjı bir saat sonra %97’ye düştü.

    iPhone 16e, 28 Şubat'ta satışta

    Tabii ki her yeni iPhone modelinde olduğu gibi son sözü kullanıcılar söyleyecek. iPhone 16e, 28 Şubat’ta Türkiye’de satışa çıkıyor ve asıl pil testlerini, pilin ne kadar dayandığını o zaman göreceğiz.

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