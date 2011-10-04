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iPhone 4S hakkında tüm detaylar bu videoda

8 yıl
476,7b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple merakla beklenen lansmanı bugün gerçekleştirdi ve yeni telefonu iPhone 4S'i tanıttı. Çift çekirdekli işlemcisi, yeni kamerası ve iOS 5 işletim sistemi gibi önemli güncellemelerle gelen iPhone 4S'nin merak edilen tüm detayları, çıkış tarihleri ve fiyatı bu videomuzda.
 

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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
SGS2 ilk çıktığında ve İphone 4 ile karşılaştırıldığında "İphone 4 SGS2'den 1 yıl önce çıktı, bu iki telefonun karşılaştırılması uygun olamaz." yorumları yapıldı. O zaman SGS2'de kaç ay önce çıktı değilmi! Bu yüzden karşılaştırmak için Samsung Galaxy S 2 HD LTE(HTC Vigor Vb.) daha uygun olur. Yaklaşık olarak aynı zamanda piyasaya çıkacaklar. İkiside 4G-3G(GSM-LTE) destekliyecekler.(Ama SGS2HD 21Mbps destekliyor.) SGS2HD 720 x 1280 pixels, 4.65 inches (~316 ppi pixel density), İphone 4S 640 x 960 pixels, 3.5 inches (~330 ppi pixel density) ekrana sahip. Böyle büyük bir ekranda 316ppi oranı sığdırmak asıl başarıdır. Ayrıyetten pixel başına sub pixel oranı 12. Ve SAMOLED+ olduğu için ekranın daha iyi olduğu aşikardır.(Kimse büyük ekran demesin, çünkü en üst seviye telefonları karşılaştırıyorum. Sonuçta üstün bir özellik.) İkinci olarak İhpone4S'de 1GZ dual core olduğunu, SGS2HD'de ise 1.5GHZ dual core olduğunu ve de Samsung'un kendi işlemcilerini ve chipset'ini oluşturduğu için daha verimli olucağı anlaşılabilir. Ayrıyetten SGS2HD'de 1GB'lık RAM olduğunu eklemeliyim. Ve MicroSD desteği, Bluetooth V3.0 desteği, Flash Player olması, NFC desteği(optional), USB on-the-go(MHL) desteği ise İPhone4S'e karşı büyük avantaj.(Kimse çıkıpta İphone'da olmayan bir özellik olduğu için kullanmıyorum veya gereksiz demesin.) Appstore konusuna gelince hala Appstore önde. (Appstore hala önde olabilir ama Tegra destekli oyunlar, Android işletim sistemli telefonların güç farkını ortaya koyuyor.) Ve SGS2HD Li-Ion 1850 mAh, İphone 4 Li-Po 1420mAh pili var. Bu konuda kesinlikle İphone önde olucaktır. Sistemi hiç kasmayan, Android'in o büyük yapısından hiç bir şey taşımayan, kısıtlanmış işletim sistemi İOS ile birlikte, 3.5 inch ekran ve 1GHZ gibi bir işlemci ile zaten pilin diğer telefona göre çok fazla gitmesi mümkün değil. Sonuçta bu İphone için bir artıdır. Ve son olarak SGS2HD Android gibi açık tabanlı, (Homescreen, Livewallpaper, Widgets gibi birçok özellikle birlikte) özgür bir işletim sistemine sahip olması ise avantajlarından biri. Tabi İphone4S'in grafik işlemcisi, kamerası hakkında, ve İOS5'in yeni getirceği özellikler hakkında, İMessage'ı(Belki BBM'i bitirebilir.), İcloud'u hakkında telefon çıkmadan ve asıl güvenilir bir kaynaktan detaylı inceleme gelmeden yorum yapamam. O özelliklerinde öne geçebilir.
Bu karşılaştırmayı yapıyorum çünkü İphone 4S bu piyasaya çıkarken rakipleri ondan çok önde.
SGS2 ilk çıktığında ve İphone 4 ile karşılaştırıldığında "İphone 4 SGS2'den 1 yıl önce çıktı, bu iki telefonun karşılaştırılması uygun olamaz." yorumları yapıld...
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2 Yanıt Yanıtla +152
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UnInvited_Guest 8 yıl
Apple kendine dava açmalı bence 4S in tasarımını 4 den kopyalamış resmen :-)
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ec38 8 yıl
düştü mü apple cılar nokiacılarla aynı duruma
hahahhahahahahhahahhaa !!!!
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Avienova 6 yıl
Vay be millet zamaninda 4S icin yazdigi elestirilere bak. Bu kadar elestiriye ragmen 4S on milyonlarca satildi. Ayni sekilde Iphone 5'te o kadar elestirildi ama satislari ortada. 5S yada 5C herneyse oda cikmadan elestiriliyor ama oda milyonlarca saticak, bu forumda ne kadar bos yorum oldugunu burdan anlayabiliriz.
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halikarnasss 6 yıl
1000 lira civarına ne zaman düşer ?
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USA-Street 6 yıl
Kim ne derse desin Apple
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alametifarika 6 yıl USA-Street
BostonMavericks

Kim ne derse desin Apple

Eyvallah. Saygılar
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DH Misafiri 7 yıl
İyi günler ben yeni bir iphone 4s aldım hafıza olarak 32gb diyor fakat 50mblık bilgi dosya aktarımı yaparken yetersiz alan depoyu değiştir uyarısı veriyor. N eyapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz?
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Amedra 7 yıl
Ledqer16

galaxy s2 forever

Gidin kendi ana konunuza kardeşim, polemik yaratacak mesajlar atıp durmayın.
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Ledqer16 7 yıl
galaxy s2 forever
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DH Misafiri 7 yıl
bırakın şu çürük elmayı apple markası ne demek?(okumaya devam et) açılayayım = kendisine zengin ve saf zümreyi hedef seçmiş saçma sapan tasarımlar yapan, beğenilmeyen nokia'nın tasarımlarının yanından bile geçemeyen, app store dayatmasıyla en basit uygulamadan bile para koparmaya çalışan 'para göz' amerikan şirketi. bırakın bunları. (okumaya devam et kafanı ver )telefon ve teknoloji üreten marka,şirket nedir? söyleyeyim. ürünlerini dünyanın her yerinde görmen gerekir. yokluğun ortasında etiyopya'da ,zenginliğin başkentlerinde kore'de amerikada. bugün etiyopya da iphone alabilecek insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. niye ? apple ne diyor paran yoksa defol git. sana teknoloji yok. ama nokia samsung bunu demiyor. dünyanın her ülkesinde nokia görürsün samsung görürsün. benim markam zengin zümreye hizmet edemez. benim markam herkese bütçesine uygun cihazlar çıkarır. benim markam samsung'tur nokia'dır
teşekkürler nokia teşekkürler samsung
apple mı ? yürü git işine.
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Tobi. 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bırakın şu çürük elmayı apple markası ne demek?(okumaya devam et) açılayayım = kendisine zengin ve saf zümreyi hedef seçmiş saçma sapan tasarımlar yapan, beğenilmeyen nokia'nın tasarımlarının yanından bile geçemeyen, app store dayatmasıyla en basit uygulamadan bile para koparmaya çalışan 'para göz' amerikan şirketi. bırakın bunları. (okumaya devam et kafanı ver )telefon ve teknoloji üreten marka,şirket nedir? söyleyeyim. ürünlerini dünyanın her yerinde görmen gerekir. yokluğun ortasında etiyopya'da ,zenginliğin başkentlerinde kore'de amerikada. bugün etiyopya da iphone alabilecek insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. niye ? apple ne diyor paran yoksa defol git. sana teknoloji yok. ama nokia samsung bunu demiyor. dünyanın her ülkesinde nokia görürsün samsung görürsün. benim markam zengin zümreye hizmet edemez. benim markam herkese bütçesine uygun cihazlar çıkarır. benim markam samsung'tur nokia'dır

teşekkürler nokia teşekkürler samsung

apple mı ? yürü git işine.


Herkes istediğini alır.Sen nokia alıyorsun da biz sana enayi diyor muyuz?
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ErdemErem 7 yıl
Tabiki daha pahalı telefonlar var ama fandroidçiler genelde t20 kullanıp iOS a laf atmakta...
Bilinçli kullanırsan benim androide karsı bir tepkim yok.ama hala insanlar kabullenemiyor Androidin kuyruk olduğunu.duzgunce yorum yapıp tartismayı beklememek gerek Apple hakkında ki tüm yorumları oturup eksileyenler varken
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ErdemErem 7 yıl
Fanboy falan değilim Macbook iPhone 4 ve iPad 2 kullanıyorum.Yurtdışından aldığın 4S de biraz önce geldi.
Burda insanların Apple ı kötüleyip Android gibisağdan soldan toplama bir sistemi savunmasını anlamıyorum.Bunun sebebi insanların iPhone a gücü yetmemesi ve gidip Samsung gibi cihazlar alması sonucu ister istemez kendi cihazlarını övüyorlar.Samsung G2 yide test ettim çok karışık ve 2 seneki samsunglardan hala hiçbir farkı yok.Daha kendi yazılımını üretemeyen bir firmadan ne beklersiniz.Android Market tam bir fiyasko zaten önene gelen App yazıyor.
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CONQUER. 7 yıl ErdemErem
Zooey Deschanel
Fanboy falan değilim Macbook iPhone 4 ve iPad 2 kullanıyorum.Yurtdışından aldığın 4S de biraz önce geldi.
Burda insanların Apple ı kötüleyip Android gibisağdan soldan toplama bir sistemi savunmasını anlamıyorum.Bunun sebebi insanların iPhone a gücü yetmemesi ve gidip Samsung gibi cihazlar alması sonucu ister istemez kendi cihazlarını övüyorlar.Samsung G2 yide test ettim çok karışık ve 2 seneki samsunglardan hala hiçbir farkı yok.Daha kendi yazılımını üretemeyen bir firmadan ne beklersiniz.Android Market tam bir fiyasko zaten önene gelen App yazıyor.

s2 ye 1500 veren 100-200 fazla verip ip4s alamayacak mi?Androidi sen kullanamadiysan o senin sorunun...Ayrica abimde ip4 bende galaxy s var iphone a gore +/- leri var tabi ama ben 900 liraya aldim o 1700 aradaki fark burda iste.Android marketide duzgunce incelemedigin belli.
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tibitermo 7 yıl ErdemErem
Zooey Deschanel

Fanboy falan değilim Macbook iPhone 4 ve iPad 2 kullanıyorum.Yurtdışından aldığın 4S de biraz önce geldi.
Burda insanların Apple ı kötüleyip Android gibisağdan soldan toplama bir sistemi savunmasını anlamıyorum.Bunun sebebi insanların iPhone a gücü yetmemesi ve gidip Samsung gibi cihazlar alması sonucu ister istemez kendi cihazlarını övüyorlar.Samsung G2 yide test ettim çok karışık ve 2 seneki samsunglardan hala hiçbir farkı yok.Daha kendi yazılımını üretemeyen bir firmadan ne beklersiniz.Android Market tam bir fiyasko zaten önene gelen App yazıyor.

ne kadar gereksiz boş bir yazı. iphone 4s den daha pahallı android telefonlar var. sen neyden bahsediyorsun gücü yetmemekmiş filan. senin gibi insanlar yüzünden kullandığım cihazdan soğuyorum
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kemalsonar 7 yıl
Hikayeden cıkardılar para kazanmak için bırakın kardeşim bu işleri hologramlı telefon çıkarın artık bunu bekliyoruz.
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teksalih 7 yıl
40 cekirdek koysa ayni kasaya o parayi vermem


samsung s2 ezer ince hafif
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iphonem34 7 yıl
ABD'den 4S geldi Sim Free. Simkartı taktım çalıştırdım fakat bir müddet sonra telefon ile uğraşırken Elma ya düştü. Açılıp açılıp kapandı.
PC takmadan iphone açılmıyor. PC ve usb kablosunu takınca Recovery moda geçiyor.
İtunes açıkken takıyorum ve
"itunes kurtarma modunda bir iphone buldu. Bu iphone'unitunes ile kullanmadan önce üzerine geri yükleme yapılması gerekir" TAMAM penceresi çıktı.
Tamam dediğimde ise sadece itunes üzerinde geri yükleme aktif.
Geri yükle dediğimde ise telefon Recovery (USB kablosu görünüyor) modunda. Geri yükle ve güncelle diyor.
Fabrika ayarlarına döndürülecek ve en son iphone yazılımını yükleyecektir. dedi tıkladım
BU arada Ad,kapasite,yazılım ve seri no boş.
Evet yine yüklenemedi ve 21 kod hatası verdi.
Bu sefer DFU moda aldım ve indirdiğim
iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
dosyasını gösterdim ve shift yükle dedim. Geri yükleme yaptı ve yine 21 kod hatası verdi.
Benim ne yapmam gerekiyor.
itunes 10.5.2
iphone geri yüklenmiyor ve kod 21 hatası veriyor. DFU ve ya Recover modu farketmiyor.
Birde cihazı PC'ye USB bağlı olmadan elma ya da Recover mode farketmiyor göremiyorum açılmıyor. Ancak PC bağlıyorum cihaz öyle açılıyor.
iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore Denendi
Olmadı. DFU mode aldım. Ekran siyah. Shift Geri Yükle dedim ve indirdiğimi gösterdim,sistem geri yükleniyor dedi ama sonradan sistem geri yüklenemedi diyerek 21 hata kodu verdi Ekran Recover moda geçti. :(


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DH Misafiri 7 yıl
mrb arkadaslar ıphone 4 bana hediye geldi teli şarja taktım çıkardımm ve bir daha hiç açılmadıı açma kapama düğmesiyle orta tuşa beraber süreklı bastıgım haldede açılmadı napabılırım nedenını bilen var mı? yardımcı olursanız sevinirim...
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