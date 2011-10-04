iPhone 4S hakkında tüm detaylar bu videoda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Vay be millet zamaninda 4S icin yazdigi elestirilere bak. Bu kadar elestiriye ragmen 4S on milyonlarca satildi. Ayni sekilde Iphone 5'te o kadar elestirildi ama satislari ortada. 5S yada 5C herneyse oda cikmadan elestiriliyor ama oda milyonlarca saticak, bu forumda ne kadar bos yorum oldugunu burdan anlayabiliriz.
|1000 lira civarına ne zaman düşer ?
|Kim ne derse desin Apple
BostonMavericks
Eyvallah. Saygılar
|İyi günler ben yeni bir iphone 4s aldım hafıza olarak 32gb diyor fakat 50mblık bilgi dosya aktarımı yaparken yetersiz alan depoyu değiştir uyarısı veriyor. N eyapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz?
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Ledqer16
Gidin kendi ana konunuza kardeşim, polemik yaratacak mesajlar atıp durmayın.
|galaxy s2 forever
|bırakın şu çürük elmayı apple markası ne demek?(okumaya devam et) açılayayım = kendisine zengin ve saf zümreyi hedef seçmiş saçma sapan tasarımlar yapan, beğenilmeyen nokia'nın tasarımlarının yanından bile geçemeyen, app store dayatmasıyla en basit uygulamadan bile para koparmaya çalışan 'para göz' amerikan şirketi. bırakın bunları. (okumaya devam et kafanı ver )telefon ve teknoloji üreten marka,şirket nedir? söyleyeyim. ürünlerini dünyanın her yerinde görmen gerekir. yokluğun ortasında etiyopya'da ,zenginliğin başkentlerinde kore'de amerikada. bugün etiyopya da iphone alabilecek insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. niye ? apple ne diyor paran yoksa defol git. sana teknoloji yok. ama nokia samsung bunu demiyor. dünyanın her ülkesinde nokia görürsün samsung görürsün. benim markam zengin zümreye hizmet edemez. benim markam herkese bütçesine uygun cihazlar çıkarır. benim markam samsung'tur nokia'dır
teşekkürler nokia teşekkürler samsung
apple mı ? yürü git işine.
DH Misafiri
Herkes istediğini alır.Sen nokia alıyorsun da biz sana enayi diyor muyuz?
| Tabiki daha pahalı telefonlar var ama fandroidçiler genelde t20 kullanıp iOS a laf atmakta...
Bilinçli kullanırsan benim androide karsı bir tepkim yok.ama hala insanlar kabullenemiyor Androidin kuyruk olduğunu.duzgunce yorum yapıp tartismayı beklememek gerek Apple hakkında ki tüm yorumları oturup eksileyenler varken
|Fanboy falan değilim Macbook iPhone 4 ve iPad 2 kullanıyorum.Yurtdışından aldığın 4S de biraz önce geldi.
Burda insanların Apple ı kötüleyip Android gibisağdan soldan toplama bir sistemi savunmasını anlamıyorum.Bunun sebebi insanların iPhone a gücü yetmemesi ve gidip Samsung gibi cihazlar alması sonucu ister istemez kendi cihazlarını övüyorlar.Samsung G2 yide test ettim çok karışık ve 2 seneki samsunglardan hala hiçbir farkı yok.Daha kendi yazılımını üretemeyen bir firmadan ne beklersiniz.Android Market tam bir fiyasko zaten önene gelen App yazıyor.
Zooey Deschanel
s2 ye 1500 veren 100-200 fazla verip ip4s alamayacak mi?Androidi sen kullanamadiysan o senin sorunun...Ayrica abimde ip4 bende galaxy s var iphone a gore +/- leri var tabi ama ben 900 liraya aldim o 1700 aradaki fark burda iste.Android marketide duzgunce incelemedigin belli.
Zooey Deschanel
ne kadar gereksiz boş bir yazı. iphone 4s den daha pahallı android telefonlar var. sen neyden bahsediyorsun gücü yetmemekmiş filan. senin gibi insanlar yüzünden kullandığım cihazdan soğuyorum
|Hikayeden cıkardılar para kazanmak için bırakın kardeşim bu işleri hologramlı telefon çıkarın artık bunu bekliyoruz.
| 40 cekirdek koysa ayni kasaya o parayi vermem
samsung s2 ezer ince hafif
| ABD'den 4S geldi Sim Free. Simkartı taktım çalıştırdım fakat bir müddet sonra telefon ile uğraşırken Elma ya düştü. Açılıp açılıp kapandı.
PC takmadan iphone açılmıyor. PC ve usb kablosunu takınca Recovery moda geçiyor.
İtunes açıkken takıyorum ve
"itunes kurtarma modunda bir iphone buldu. Bu iphone'unitunes ile kullanmadan önce üzerine geri yükleme yapılması gerekir" TAMAM penceresi çıktı.
Tamam dediğimde ise sadece itunes üzerinde geri yükleme aktif.
Geri yükle dediğimde ise telefon Recovery (USB kablosu görünüyor) modunda. Geri yükle ve güncelle diyor.
Fabrika ayarlarına döndürülecek ve en son iphone yazılımını yükleyecektir. dedi tıkladım
BU arada Ad,kapasite,yazılım ve seri no boş.
Evet yine yüklenemedi ve 21 kod hatası verdi.
Bu sefer DFU moda aldım ve indirdiğim
iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
dosyasını gösterdim ve shift yükle dedim. Geri yükleme yaptı ve yine 21 kod hatası verdi.
Benim ne yapmam gerekiyor.
itunes 10.5.2
iphone geri yüklenmiyor ve kod 21 hatası veriyor. DFU ve ya Recover modu farketmiyor.
Birde cihazı PC'ye USB bağlı olmadan elma ya da Recover mode farketmiyor göremiyorum açılmıyor. Ancak PC bağlıyorum cihaz öyle açılıyor.
iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore Denendi
Olmadı. DFU mode aldım. Ekran siyah. Shift Geri Yükle dedim ve indirdiğimi gösterdim,sistem geri yükleniyor dedi ama sonradan sistem geri yüklenemedi diyerek 21 hata kodu verdi Ekran Recover moda geçti. :(
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|mrb arkadaslar ıphone 4 bana hediye geldi teli şarja taktım çıkardımm ve bir daha hiç açılmadıı açma kapama düğmesiyle orta tuşa beraber süreklı bastıgım haldede açılmadı napabılırım nedenını bilen var mı? yardımcı olursanız sevinirim...
Bu karşılaştırmayı yapıyorum çünkü İphone 4S bu piyasaya çıkarken rakipleri ondan çok önde.
hahahhahahahahhahahhaa !!!!