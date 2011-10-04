iPhone 4S hakkında tüm detaylar bu videoda

Apple merakla beklenen lansmanı bugün gerçekleştirdi ve yeni telefonu iPhone 4S'i tanıttı. Çift çekirdekli işlemcisi, yeni kamerası ve iOS 5 işletim sistemi gibi önemli güncellemelerle gelen iPhone 4S'nin merak edilen tüm detayları, çıkış tarihleri ve fiyatı bu videomuzda.

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