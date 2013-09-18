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iPhone 5S TouchID Parmak izi okuyucusu Videosu Türkçe Altyazılı
6 yıl
6,2b
1
iPhone
517
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Bildirim Açık
Apple iPhone 5s ve özgün özelliği olan TouchID ve parmak izi okuyucusu üzerine hazırlanmış Apple'ın kendi tanıtım videosunu sizler için Türkçe altyazılı hale getirdik.
Güncelleme: Kamera videosu yanlışlıka girmiş düzeltildi.
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tekin-71
6 yıl
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Yine evrenin en büyük icadıymış gibi tanıtımlar.
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hakan.ifone
6 yıl
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gercektn süper olmuş iphone 5s süper tam kıvamında cok hızlı canavar gibi tlf hakkını vermiş güncllemede süper ios 7 bunlar yiyor ama calışıyorlar usta
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PsychicPower
6 yıl
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Anlayamıyorum, neden Apple ne yaparsa yapsın size yaranamıyor? Evet ben de parmak izi okuyuculu birçok cihaz kullandım, peki parmak izi okuyucuyu kullandım mı? Hayır. Parmağımı boş boşkaydırıp duracağıma şifremi girmem daha kolay çünkü. Atrix'deki de aynı şekilde kullanışsız ve berbat duruyor. Touch ID gibi bir parmak izi okuyucusu olan son kullanıcı cihazı var mı? Ben hiç göremedim nedense. Hiçbir kullanışsız yanı yok. Sürekli bastığımız bir tuşun üstünde ve bizi her seferinde uzun uzun şifreler girmekten kurtarıyor.
Her firma ürününü olabildiğince ön plana çıkarmak ister. Sadece Apple değil. Bazı zamanlar gerçekten varolan şeyleri kullanıp onlar icad etmiş gibi anlatıyorlar, burada herkes gereken tepkiyi gösteriyor zaten. Ama gerçekten sadece Apple tarafından sunulan bir özellik olunca yine niye aynı tepki veriliyor ben de bunu anlamıyorum
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Atlangoç Cevahir
6 yıl
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BodrumdakiMandalina
6 yıl
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biz bunu motorola atrixle 2 yıldır kullanıyoruz :D
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DH Misafiri
6 yıl
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5 sene önce kimin aklına gelirdi diyen arkadaş çok komiksin,yıllar önce windows mobile ile çıkan Toshiba G900 de var parmak izi okuyucu ,bi araştır istersen.Ve başka hiçbir yenilik yok 3000 lirayı bayılacak olanlar düşünsün
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met.nar
6 yıl
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Asus M50Sa model laptobumda vardi parmak izi okuyucusu. (yil 2007) Bir gün bile kullanmadim.
Mail adreslerimizin, hakeza telefon numaralarimizin bile reklam! sirketlerince paylasildigi (daha dogrusu asirildigi) yerde parmak izinizi calmak icin siraya girecek olan bir ton insan! vardir eminim ki. Bence dikkat etmek lazim. [>:]
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DH Misafiri
6 yıl
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hayatimda en cok beni teknolojiyle birlestiren sey cebim. bu yüzden adam gibi ve güvenebilecegim calisan bir aletin olmasi güzel.
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LİVERPOOLYWNA
6 yıl
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Ekrani buyut ekrani
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Metabolism
6 yıl
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Editlerim
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kucukyenici
6 yıl
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Bu parmak izi olayının ileride sıkıntı çıkartma ihtimali çok yüksek. İstedikleri gibi güvenlik önlemi alsınlar. Dijital ortamda risk büyük. Haberiniz olmayan bir suçdan dolayı aranıyor olabilirsiniz! :-)
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Ghent
6 yıl
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Milet yine kucumsuyor apple in yaptiklarini. Parmak izi teknolojisi yeni birsey degil, ama bir cep telefonunda ilk. parmaginizi diger cihazlar gibi duz tutmak zorunda degilsiniz, yenilikci oldugu kisim sadece bu. cok ama cok pratik ve guvenli bir yenilik olmus. Samsungun gozle kaydirma, yok parmak ucuyla klasor gorme gibi sacmaliklarindan kullanisli ve ise yarar oldugu tartisilmaz. Bir de demiyorlarmi ABD bu bilgileri aliyor topluyor :) hp laptop kullanirken toplamiyor, iphone kullanirken toplar.... Adamlar videoda anlatmislar hicbir sekilde serverlara falan gonderilemedigini verinin.
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Public_Enemy
6 yıl
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Aynen tahmin ettiğim gibi, sırf apple yaptı diye, parmak izi okuyucu sanki yeni ve acayip bir icatmış gibi her yerde artık sayfa sayfa parmak izi okuyucu haberleri yer almaya başladı.
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Master_Evil
6 yıl
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bi kerede kameraya baksın şu adamlar, hep karşıda adam varmış gibi duvardaki yazıyı okuyorlar
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Her firma ürününü olabildiğince ön plana çıkarmak ister. Sadece Apple değil. Bazı zamanlar gerçekten varolan şeyleri kullanıp onlar icad etmiş gibi anlatıyorlar, burada herkes gereken tepkiyi gösteriyor zaten. Ama gerçekten sadece Apple tarafından sunulan bir özellik olunca yine niye aynı tepki veriliyor ben de bunu anlamıyorum
Mail adreslerimizin, hakeza telefon numaralarimizin bile reklam! sirketlerince paylasildigi (daha dogrusu asirildigi) yerde parmak izinizi calmak icin siraya girecek olan bir ton insan! vardir eminim ki. Bence dikkat etmek lazim. [>:]