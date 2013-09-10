iPhone 5S ve iPhone 5C Canlı Yayını Tekrarı

Bazı sıkıntılara rağmen oldukça eğlenceli ve bilgi dolu geçen iPhone 5S ve 5C lansmanı canlı yayın tekrarını HD izlemek isteyenler için yayın tekrarı ile karşınızdayız.

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