iPhone 5S ve iPhone 5C Canlı Yayını Tekrarı

Genel Yayın Yönetmeni
Suprémacy
bu video gercekmi gercekse yana nasıl geciyor kamera biraz studyo gormus gibi
|apple tam bekledigim kadar olmasada cok iyi bi iş cıkarmıs gercekten ios7 a7 m7 bide su parmak izi istege baglı olsaydı cok daha iyi olurdu ben vermek istemiyorum parmak izimi arkadas tasarım olarak yine aynı arka bolumde cin malı goruntusunu veren bolum olmasaydı iyi olurdu bir tek home tusu degişmis umarım elimize gecincede memnun kalırız
igetsky
çoğu kişi inanmayabilir ama dediğin gibi insanlardan parmak izi almak için süper bir yöntem
ve insanlar bunu kendi isteği ile yapmış olacak.
|bu applecıları anlamış değilim samsunga onca laf attılar s4 berbat hiçbi artısı yok diye s3 ie aynı lan zekiler 5sde nevar bi a7 çip bide parmak okuyucu allah aşkına başka bişi varmı apple ayakta kalıyorsa apple fanları sayesinde kalıyor 5 den 5s e geçmek afedersiniz ama enayilik demektir ama bizdekilerin aklı anca fiyat pahalıysa telefon güzel mantığıyla baya satar 5s tambi fiyasko başka birşey demiyeceğim jobs amcamızı çok özlicez
|Benim anlamadıgım bu konu niye heryerde çıkıyor??? Sadece telefon bölümünde çıksa yetmez mi??
|Bu fiyatlara rağmen hala alacam diyenler var. Bu para tuzakları ve milletin açgözlülüğü birleşip ülkeyi batıracak en sonunda.
|En ilginci de USA de iphone fiyatı ile htc one fiyatı neredeyse aynı iken burada htc one 1900TL ye (hatta hb de 150TL worldpuan da var) satılırken eminim iphone 2500 ün üstünde satılacaktır.
erkan0075
allahh ahahahaa bu ne yaaa süper :DD
| Tamam sağlam, hızlı, kullanışlı.. Ama ben açıkcası IOS'un telefonlarla paralel olarak yenilenmesine hiç katılmıyorum..
Amerikadan Ipod touch 1g almıştım yıllar önce.. Daha Iphone yoktu piyasada derken müziğimi dinliyordum.. İnternetime giriyordum, facebook vs her türlü eğlenebiliyordum hatta ve hatta oyun de oynuyordum..
kırdırma gibi dava yoktu ilk başlarda.. yada ben bilmiyordum ve gidip 159$ toplam program ve oyunlara para vermiştim.. Şu an hiçbirini ipod touch'da kullanamıyorum. İnternette sayfalar düzgün açılmıyor. 1milyon oyun varsa piyasada toplasanız 10tanesini açabiliyor. Facebook'un sayfasına giremiyorum (mobil sürümü kurmamı istiyor ve ondada ios 3.2 kabul etmiyor)
Ben şimdi bunun mantığını anlamadım.. Nokia n93i telefonumla facebook'a giriş yapabiliyordum.. Sonra 5800 aldım bununla da her türlü oyun ve programı yıllarca kullandım.. Tam iphone alacam vazgeçtim çünkü 3 yıl sonra yine bana IOS eski yeni telefon al diyecekler.. Bende gidip Samsung S4 aldım..
Telefon sağlam değil, home tuşu ilk haftadan kıkırk gibi sesler veriyor belli ki bozuldu.. Telefon fırın gibi sıcak.. Ama gel gör ki kamera kaliteli, oyunlar güzel hızlı açılıyor ve 3 yıl sonra ben bu programı kullanamayacağım derdi yok.
Apple'in satış politikası tamamen insan soymaya yöneliktir. Ben zamanında 300$ veripte aldığım ipod touch'ımda şu an 1 program bile açamıyorsam, sadece belirli sitelere girebiliyorsam, kimse kusura bakmasın ama Iphone alacak kadar enayi değilim.
|Kim ne derse desin apple
|abi çıldırdınız mı siz ya , herkes alcam diye uğraşıyor , alın bi nokia alo desin yeter be
|Super
|5s hiç umulduğu gibi çıkmadı,en azından daha yüksek çözünürlüklü lens ve 128gb dahili hafıza ile gelmesini bekliyorduk.Ne tekim cihaz sadece parmak izi okuyucu ve altın rengi ek bir renk ile piyasaya sunuldu...
|tim cook tum ekıbımı tebrık ederım mukemmel bır iş cıkardınız demiş bu 2 cıhazdada 1 yıllık bır calısmanın emegı var kucumseyen s4 gm disvovery huweei p6 yada turkcell ın yenı telefonunu alsın yerlı malı nasılsa hepsıde markettekı tum uygulamarı calıstırıyor resım cekmekse amac en kotusu zaten 5mp face e atmak ıcın iş görür resımlerı ben iphone u ios hızı market kalıtesı dusmeyen 2. el değeri için alıyorum ekranı ıcın degıl 8 milyar insan android kullansın yeryuzunde misal verıyorum ben tek basıma yıne ıos ve iphone alırım iphone bır android degıldır iostur onlar zaten kendı ıclerınde bırbırlerını yıyorlar cın fırmaları htc sony samsung lg nexus serılerı derken bırakın yesınler 5' ve uzerı ıskender tabagı gıbı cıhazlara devam etsınler 3.5' ten sonra buna alısmak bıle zor oluyor 5' 6' neymiş ya hey allahım mıllet tek satır mesaj okunan ericsson lardan geldı sımdı 4' ne ya boyle kucuk ekranmı olur dıyorlar
ilklerdi ama artık değiller.
M7 Chip- S-health kopyası ve hatta S-health daha bile iyi hatta mükemmel.
Parmak izi- Motorola Atrix. Bunu çok lanse etti ve öne çıkardı. fakat senkronize etmek konusunda android sebebiyle yapabilecek bir şeyi yoktu. İşte ne geldi şifre yerine parmağı okutucakmışsın. Ben parmak izimi okutmam öyle online şeylere.
Bunlar gözle görülür yeni özellikler.
Burst desen zaten hiç söylemeyeyim.
5C modeli de o kadar komik olmuş ki... Pazarlama stratejileri benim dediğim gibi olsaydı aaa special falan ne güzel şirin derdik.. şimdi herkes 5s der. kim alır ki o 5c'yi?