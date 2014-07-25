iPhone 6'nın çalışan klonu ortaya çıktı

Yılın en fazla merak edilen telefonlarından iPhone 6 için bekleyiş sürüyor. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Eylül ayında lanse edileceği konuşulan iPhone 6'nın en büyük yeniliklerinden biri, 4.7-inç büyüklüğündeki ekranı olacak. 2007'den bu yana en ciddi boyut güncellemesini alacak olan cihazın yeni kasasına ait çeşitli örnekler bir süredir ortalıkta dolaşmakta. Hatta iPhone 6'da kullanılacağı düşünülen ekranın dayanıklılık testleri dahi yapılmış durumda. Henüz iPhone 6 lansmanı yapılmadığı için bunların ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz ancak bu detayları referans alan iPhone 6 klonları ortaya çıktı bile.

Wico6 adını taşıyan yeni klon, sadece kasa tasarımı değil yazılım arayüzüyle de iPhone 6'nın kopyası niteliğinde. 4.7-inç büyüklüğündeki ekranı 960 x 540 piksel çözünürlük sunan yani iPhone 6'da olması beklenen ekran ile uzaktan yakından benzerliği bulunmayan cihaza, MediaTek üretimi dört çekirdekli MT6572 işlemcisi güç veriyor. Yayınlanan videodaki CPU-Z bilgisine göre 2.4GHz'de çalışan bu işlemciye, Mali-400MP GPU'su eşlik ediyor.

Diğer detayları itibariyle 2GB RAM ve 8GB dahili depolama kapasitesine sahip olan klon cihaz, Android 4.4.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve IOS arayüzünü kullanıyor. Hatta telefon üzerinde Touch ID görünümlü home butonu da bulunuyor ancak tahmin edeceğiniz üzere bu butonda Touch ID fonksiyonu çalışmıyor. Apple iPhone 6'nın popülerliğinden istifade etmek amacıyla geliştirilen ve internet ortamındaki tasarım örneklerini baz alan Wico6 ne derece ilgi görür bilinmez lakin, özellikle IOS arayüzünün birebir uygulanmış olması ve tabi ki ultra-düşük maliyet ile teknolojiye uzak çok sayıda kullanıcıyı üzerine çekebilir.