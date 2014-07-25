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iPhone 6'nın çalışan klonu ortaya çıktı

4 yıl
848
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48
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 6'nın çalışan klonu ortaya çıktı
Yılın en fazla  merak edilen telefonlarından iPhone 6 için bekleyiş sürüyor. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Eylül ayında lanse edileceği konuşulan iPhone 6'nın en büyük yeniliklerinden biri, 4.7-inç büyüklüğündeki ekranı olacak. 2007'den bu yana en ciddi boyut güncellemesini alacak olan cihazın yeni kasasına ait çeşitli örnekler bir süredir ortalıkta dolaşmakta. Hatta  iPhone 6'da kullanılacağı düşünülen ekranın dayanıklılık testleri dahi yapılmış durumda. Henüz iPhone 6 lansmanı yapılmadığı için bunların ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz ancak bu detayları referans alan iPhone 6 klonları ortaya çıktı bile.
Wico6 adını taşıyan yeni klon, sadece kasa tasarımı değil yazılım arayüzüyle de iPhone 6'nın kopyası niteliğinde. 4.7-inç büyüklüğündeki ekranı 960 x 540 piksel çözünürlük sunan yani iPhone 6'da olması beklenen ekran ile uzaktan yakından benzerliği bulunmayan cihaza, MediaTek üretimi dört çekirdekli MT6572 işlemcisi güç veriyor. Yayınlanan videodaki CPU-Z bilgisine göre 2.4GHz'de çalışan bu işlemciye, Mali-400MP GPU'su eşlik ediyor. 
Diğer detayları itibariyle 2GB RAM ve 8GB dahili depolama kapasitesine sahip olan klon cihaz, Android 4.4.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve IOS arayüzünü kullanıyor. Hatta telefon üzerinde Touch ID görünümlü home butonu da bulunuyor ancak tahmin edeceğiniz üzere bu butonda Touch ID fonksiyonu çalışmıyor. Apple iPhone 6'nın popülerliğinden istifade etmek amacıyla geliştirilen ve internet ortamındaki tasarım örneklerini baz alan Wico6 ne derece ilgi görür bilinmez lakin, özellikle IOS arayüzünün birebir uygulanmış olması ve tabi ki ultra-düşük maliyet ile teknolojiye uzak çok sayıda kullanıcıyı üzerine çekebilir.

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rainhard 4 yıl en beğenilen
edit : boş haber olmuş
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WB 4 yıl
Su tasarimi gordukce tuylerim diken diken oluyor, umarim bu sekilde olmaz, hele o beyaz cizgiler yok mu kenarlardaki adami cileden cikartir..
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ferrari091 4 yıl
Kendisi çıkmadan çakması çıktı
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UnemployedMan 4 yıl
Çöp alınmaz bu şekilde çıkarsa
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shake06 4 yıl
yok artık böyle mi şeklinde mesajlar görünce ayar oluyorum lütfen şöyle yorumlar yapmayın gidin telefonunuzu sadece bayram mesajı için kullanın lütfen..

-1
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HALO 4 yıl
5S im var zaten,satip bunu alirim diyordum,ama eger boylese kurus calismaz
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OA 4 yıl
Google play var ne alaka? Saçma saçma konular açıp durmayın
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kymelria 4 yıl
o kadar çok sızıntı! oldu ki adamlar ipuçlarını toplayıp telefon imal etmişler
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tarlabasi 4 yıl
Son merak edilen iphone serisi olacak diye düşünüyorum...
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kaskas123 4 yıl
umarım böyle çıkmaz. samsung'a benzemiş. home tuşu yerine dün çubuk tuş koyun çoğu kişi telefonun samsung üretimi olduğunu düşünür.
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doctor_bey 4 yıl
O arka kapak ne la öyle :(
Cidden tasarım faciası olur bu cihaz gercekten böyle çıkarsa
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Ahmtcnars 4 yıl
Mt6572 çift çekirdek 1.3 ghzde çalışır en fazla 512 MB Ddr modül destekler haberi ekrem71 yapsaydı normal der gecerdimde erdi özüağnın böyle bir hata yapmasi çok sacma ve kötüdür oruç başına vurmuştur da böyle bir hata yapmıştır inşallah yoksa başka türlüsüne akıl erdiremiyorum
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Umutcan 4 yıl
Video bloglarda sürekli karşılaştırma yapıp ellerinde gezdirdikleri cihaz bu çin klonuydu zaten, millete iphone 6 diye yutturup reklamları indiragandi yapıyorlardı.
Ama millete anlatamıyoruz, şimdi biraz da olsa inanırlar belki...
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Ans Destroyer 4 yıl
Çöp
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