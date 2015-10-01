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iPhone 6s Plus kutudan çıkıyor "özel video"

3 yıl
21,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 6S Plus'ın kutulamasını merak ediyorsanız bütün detayları ile bu videomuzda görebilirsiniz.
iPhone 6S Plus'ın kutulamasını merak ediyorsanız bütün detayları ile bu videomuzda görebilirsiniz.

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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Kutu içeriği ip6 ile aynı. Sadece telefon 6s işte. Bu arada 4000 tl ye yakın bir telefonun kutusundan 1 amperlik şarj cihazı çıkması skandal resmen. 2015 yılındayız yahu.
Kutu içeriği ip6 ile aynı. Sadece telefon 6s işte. Bu arada 4000 tl ye yakın bir telefonun kutusundan 1 amperlik şarj cihazı çıkması skandal resmen. 2015 yıl...
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esezcan 3 yıl
Anıl Gedikoğlu Hatay / Antakya askerliğimi yaptığım birlikte Tabip Astğm olarak görev yapmaktaydı. İlk adını duyduğumda onun olduğunu anladım görev süresinde almadığı telefon kalmamıştı.
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robustt 3 yıl
Hayret Donanımhaber Apple ürünlerini inceliyor.
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goksenin10 3 yıl
Kim ne derse desin bu fiyatlar çok pahalı
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deoksiriboz1001 3 yıl
Adamın parası var almış. Buradaki fakirlerin de çenesi yorulacak gibi.
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Dark Shade 3 yıl
çok pahalı. o paraya macbook alınır.
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SaMoVe 3 yıl
iphoneda film izleyen, oyun oynayan, ekitap okuyan görmedim.Çünkü bunları telefona atmak işkence oluyor açmaması ayrı bi dumur olay.Şarjınız gün sonunu bırakın akşamı bile göremiyor.Sırf gösteriş.

Android kullanıcısı olarak son zamanlara kadar iphonenun stabil oluşu ve değer kaybetmemesi cazip kılıyordu dışardan bakınca.Ki artık 3 ve 4 gb ram ve android 5.0 lollipop ile telefonlar android tarafında da artık daha stabil ve her zamanki gibi daha performanslı.6.0 marshmallow da yolda.

Sd kart desteği ile 10$ lık maliyet farkına 100$ vermeyede gerek yok bir çok modelde.
Verilen parayı kesinlikle hak etmiyor iphone. Sadece cahil sınıfın sözde prestij etiket göstergesi.Kullanılmayan teknolojiye para verilmesi ayrı bir şey telefon tarafında.

3d/force touch ın maliyeti 16$ bu arada.
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Qonrul 3 yıl
o kadar parayı telefona verebilenlere hayırlı olsun diyelim ne diyelim
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ulpi 3 yıl
s değil abi es ya
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ulpi 3 yıl
Ülkemize gelsin alacam
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zultaran 3 yıl
Alışılagelmiş şekilde pahalı,çok alışığız canım iphone'a
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