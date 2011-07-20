Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone için Google+, iTunes'da en çok indirilen ücretsiz uygulama listesinin tepesine oturdu

7 yıl
3,1b
1
12
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Merakla beklenen iOS için Google+ uygulaması nihayet yayınlandı. İlk saatlerinde test versiyonunun yanlışlıkla yayınlanmış olması gibi bir talihsizlik yaşamasına rağmen önemli bir rekora imza attı.

iOS için Google+ uygulaması yayınlandıktan yaklaşık 24 saat sonra en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinin en tepesine yerleşti. 

Google’ın sosyal ağı Google+ kapalı davetiye usulü ile çalışmasına rağmen ilk günden beri müthiş bir ilgi görüyor. Bu ilgi aynen iOS için geliştirilen uygulamaya da yansımış durumda.

Uygulama sadece davetiye sahiplerinin kullanımına açık. Bunun haricinde istediğiniz kişileri üzerinde bir araya getirerek paylaşım yapabileceğiniz Circles-Daireler için bir arayüz ve görüntülü konuşma odaları Hangouts henüz uygulamada yer almıyor. Buna rağmen uygulama tahminlerin üzerinde bir ilgi görüyor.

Ancak tüm zamanların en çok indirilen ücretsiz iOS uygulaması Facebook. Bunun en büyük sebebi 750 milyonluk üye sayısı. Google+’ın tahmin edilen üye sayısı 18 milyonu aşmış durumda. Üstelik sadece 3 haftalık bir sosyal ağ ve henüz yaygın kullanıma başlamadı. Android için Google+ uygulaması da şimdiye kadar 5 milyon kez indirilmişti. 

İlk üç haftada ulaşılan bu başarılar Google için ümit verici bir sosyal ağ denemesi olarak görülüyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 7 yıl
sadtneverdie
umutarslan.com
sadtneverdie açtım hesabı öyle yatıyor. gördüğüm akdarıyla diğer açanlarda da durum farksız.
karı kız sitesi değil o yüzden.arkadaşında hesap alırsa anca.Bende 4 kişi war şimdilik :D facebook gibi olması biraz zor ama bakıcaz.
Ben insanlar üye oluyor diye biliyordum? bana karı! kız! sitesi tavsiye etsene. site yönetimi farkında değil ama forumda konuşmalarıns eviyesi yerlerde sürünüyor.

sen yanlış anladın beni. Kız tavlamak için üye olunan siteleri kast ettim. Karı kızın seviye olarak düşük olduğunu da düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 7 yıl
Önyargıların paramparça olduğu dakikalar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusuforhan 7 yıl
internette öyle bi reklamı yapıldı ve yapılıyorki bu google + ın normal birşeydi... Reklamın gücünü görüyoruz net olarak yani bu olayda...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Canneswar 7 yıl yusuforhan
yusuforhan

internette öyle bi reklamı yapıldı ve yapılıyorki bu google + ın normal birşeydi... Reklamın gücünü görüyoruz net olarak yani bu olayda...


bencede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
holigan221 7 yıl
zaten facebook gibi olması istenilen şey o değil =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
sadtneverdie
açtım hesabı öyle yatıyor. gördüğüm akdarıyla diğer açanlarda da durum farksız.

karı kız sitesi değil o yüzden.arkadaşında hesap alırsa anca.Bende 4 kişi war şimdilik :D facebook gibi olması biraz zor ama bakıcaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

sadtneverdie

açtım hesabı öyle yatıyor. gördüğüm akdarıyla diğer açanlarda da durum farksız.


karı kız sitesi değil o yüzden.arkadaşında hesap alırsa anca.Bende 4 kişi war şimdilik :D facebook gibi olması biraz zor ama bakıcaz.


Ben insanlar üye oluyor diye biliyordum? bana karı! kız! sitesi tavsiye etsene.


site yönetimi farkında değil ama forumda konuşmalarıns eviyesi yerlerde sürünüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Big Brother 7 yıl
google plus bu kadar cok ılgı gorse de facebook kadar olamaz. Sokaktan gecen karıncaya sorsan facebookta 10 tane hesabı vardır.

Yenı dogan cocugun bıle facebook hesabı olucak nerdeyse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
açtım hesabı öyle yatıyor. gördüğüm akdarıyla diğer açanlarda da durum farksız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NDS 7 yıl
benim var ama pek kullanmıyorum kimse yok diye -facebooka da fazla girmem- android uygulaması başarılı ama arayuzde gelişme şart gibi birde eğer isterseniz çektiğiniz bütün fotoğrafları direk google+ ya yukluyor bu bazı kullanıcılar için çok iyi bir özellik olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Takao 7 yıl
indirenlerin yarısının hesabı yoktur hatta yorumdan davetiye istemek için bile indiren vardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
ben açıktan indirdim benide +1 yazın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3105 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, google+
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Panasonic TX-P50VT30e 50" Plazma Televizyon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim