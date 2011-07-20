iPhone için Google+, iTunes'da en çok indirilen ücretsiz uygulama listesinin tepesine oturdu

Merakla beklenen iOS için Google+ uygulaması nihayet yayınlandı. İlk saatlerinde test versiyonunun yanlışlıkla yayınlanmış olması gibi bir talihsizlik yaşamasına rağmen önemli bir rekora imza attı.





iOS için Google+ uygulaması yayınlandıktan yaklaşık 24 saat sonra en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinin en tepesine yerleşti.





Google’ın sosyal ağı Google+ kapalı davetiye usulü ile çalışmasına rağmen ilk günden beri müthiş bir ilgi görüyor. Bu ilgi aynen iOS için geliştirilen uygulamaya da yansımış durumda.





Uygulama sadece davetiye sahiplerinin kullanımına açık. Bunun haricinde istediğiniz kişileri üzerinde bir araya getirerek paylaşım yapabileceğiniz Circles-Daireler için bir arayüz ve görüntülü konuşma odaları Hangouts henüz uygulamada yer almıyor. Buna rağmen uygulama tahminlerin üzerinde bir ilgi görüyor.





Ancak tüm zamanların en çok indirilen ücretsiz iOS uygulaması Facebook. Bunun en büyük sebebi 750 milyonluk üye sayısı. Google+’ın tahmin edilen üye sayısı 18 milyonu aşmış durumda. Üstelik sadece 3 haftalık bir sosyal ağ ve henüz yaygın kullanıma başlamadı. Android için Google+ uygulaması da şimdiye kadar 5 milyon kez indirilmişti.





İlk üç haftada ulaşılan bu başarılar Google için ümit verici bir sosyal ağ denemesi olarak görülüyor.