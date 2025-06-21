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    ChatGPT düşünme yeteneklerini törpülüyor

    ChatGPT ile sürekli haşır neşir olan kullanıcılara kötü bir haberimiz var. Uzun süreli kullanımların yaratıcı düşünme performansını törpülediği ortaya çıktı.    

    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Son bir kaç yıldır üretken yapay zekâ teknolojilerinde inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Elbette bunun en büyük sebebi bir fırtınaya dönüşen kullanıcı ilgisi. E-ticaret ile uğraşandan öğrencisine, öğretmeninden içerik üreticisine ve hükümetlere kadar kullanıcılar akın akın yapay zekâ robotlarına başvuruyor. Hayatı kolaylaştırdığı düşünülse de aslında insan beyninde bazı şeyleri de azaltıyor. 

    ChatGPT insan beynine faydalı mı?

    MIT Media Lab tarafından yürütülen yeni bir araştırmada ChatGPT, Google arama motoru ve kendi başına çalışma yöntemleri karşılaştırıldı. 18–39 yaş aralığında 54 katılımcıya anladığını yazma tarzı birden fazla kompozisyon yazdırıldı. Bu esnada beyin aktiviteleri EEG ile ölçüldü ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı. 

    Sonuçlara göre ChatGPT kullanan grubun, nörolojik kontrol, hafıza ve yaratıcılık açısından en düşük performansı gösterdiği tespit edildi. Bu katılımcıların çalışmalarında zamanla pasifleşme, formüle dayalı içerik üretme ve kopyala-yapıştır eğilimi öne çıktı.

    Araştırmada “sadece beyin gücüyle” çalışan katılımcılar, beyin bağlantılarında özellikle alfa, teta ve delta dalga bantlarında daha yüksek aktivite gösterdi. Bu dalgalar yaratıcılıkla, hafıza yüküyle ve anlamsal işlemlerle örtüşüyor. Bu kişiler ürettikleri metinler konusunda daha memnuniyet duyduklarını ve daha fazla sahiplenme hissettiklerini belirtti. Google kullanan grup da beyin aktivitesi ve tatmin açısından, ChatGPT kullanan grubu geride bırakarak orta düzeyde performans sergiledi.

    Araştırmanın diğer bir aşamasında ise kendi başına çalışma yapan gruba ChatGPT’yi kullanma izni verilirken ChatGPT ile ödev yapan grubun da sadece kendi çalışma yöntemini kullanması istendi. ChatGPT bağımlısı grubun ödevleri hatırlamakta zorluk çektiği ve derin bellek sürecinin devreye girmediği görüldü. Kendi başına çalışan grubun ise EEG frekans bantlarında önemli bir aktivite artışı yaşadığı tespit edildi. Bu durum, yapay zekanın dengeli bir şekilde kullanılması halinde öğrenmeyi destekleyebileceğine dair umut verici bir işaret sunuyor.
     

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