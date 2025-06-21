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    Realme Buds Wireless 5 Lite hızlı şarj ve düşük gecikme ile geliyor

    Realme Buds Wireless 5 Lite kablosuz kulaklık modeli manyetik parçalar, yapay zekâ destekli gürültü engelleme, güçlü bass performansı ve hızlı şarj ile öne çıkıyor . 

    Realme Buds Wireless 5 Lite Tam Boyutta Gör
    Son dönemde ilginin giderek arttığı boyun bandı tarzında kablosuz kulaklıklara bir yeni üye de Realme markasından geliyor. Realme Buds Wireless 5 Lite uygun fiyata kullanıcılara tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. 

    Realme Buds Wireless 5 Lite özellikleri ve fiyatı

    Realme Buds Wireless 5 Lite kablosuz kulaklık modeli Peak Pocket adlı esnek tasarım sayesinde günlük kullanımda bükülme ve katlanma açısından sağlamlık sunuyor. Bu tasarım 5.000 bükülme ve 25.000 katlamaya dayanıklı. Ayrıca su sıçramalarına da dayanıklılığı mevcut. 

    12.4mm dinamik bass sürücüsüne sahip olan kulaklık PU/PEEK diyafram, PET titanyum kaplama ve N38 mıknatıslarla destekleniyor. Böylece hem net hem de güçlü bas performansı sunuyor. Bluetooth 5.4 teknolojisi sayesinde aynı  anda iki cihazla eşleşebilen kulaklık yapay zekâ destekli gürültü engelleme kullanıyor. 

    Tek şarjla 35 saate kadar kullanılabilen cihaz hızlı şarja da sahip. 600 şarj sonrasında batarya performansını büyük ölçüde koruyor. 45ms düşük gecikme modu da bulunan kulaklık 14$ civarında bir fiyat etiketine sahip. 

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