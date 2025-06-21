A101 marketler elektrikli araç ve güneş enerjili kablosuz kulaklık satacak

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin yeni hafta aktüel ürün kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli araçlardan güneş enerjili kablosuz kulaklıklara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

26 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

26 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait EV1 elektrikli mini araba modeli yeniden satışa sunuluyor. 45Km/s azami hıza ulaşan araç 63Km civarında menzil sunuyor. 4.7 inçlik TFT gösterge paneli olan araçta Bluetooth desteği de var.

19 Haziran A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

İki hoparlörlü ses sistemi, buğu giderme sistemi, sunroof, LED ön farlar, akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, açılabilir arka cam, disk hidrolik fren sistemi, USB port gibi özellikleri olan mini araç 229990TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan internet üzerinde pek bilgi olmayan ve ilk kez karşımıza çıkan güneş enerjili kablosuz kulaklık dikkat çekiyor. Piranha tarafından üretilen kulaklığın kablosuz görüşmeye uygun olduğu anlaşılırken uzun kullanım süreleri sunduğu tahmin ediliyor.

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26 Haziran A101 aktüel kataloğunda neler var?

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