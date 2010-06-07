iPhone OS gitti, iOS geldi

Apple'ın "i" harfiyle başlayan ürünlerinde kullandığı ve iddialara göre yakın zamanda da Apple TV'de kullanmaya başlayacağı mobil işletim sistemi iPhone OS artık yeni bir isme sahip iOS. Apple'ın 2007 yılında iPhone ile duyurduğu iPhone OS, iPod Touch ve ardından da iPad'de kullanıldığı için isim değişikliğine gitmesi muhtemel görünüyordu.

iOS ya da eski ismiyle iPhone OS, Mac OS X'in bir türevi olarak dokunmatik arayüze uygun olarak tasarlanmış bir işletim sistemi.