iPhone OS gitti, iOS geldi

Haber Editörü
Apple'ın "i" harfiyle başlayan ürünlerinde kullandığı ve iddialara göre yakın zamanda da Apple TV'de kullanmaya başlayacağı mobil işletim sistemi iPhone OS artık yeni bir isme sahip iOS. Apple'ın 2007 yılında iPhone ile duyurduğu iPhone OS, iPod Touch ve ardından da iPad'de kullanıldığı için isim değişikliğine gitmesi muhtemel görünüyordu.
iOS ya da eski ismiyle iPhone OS, Mac OS X'in bir türevi olarak dokunmatik arayüze uygun olarak tasarlanmış bir işletim sistemi.
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Sanmiyorum. Cunku Cisco'nunki acilimi InterNetwork OS olan IOS adinda bir sistem. Apple'inki ise iOS diye geciyor. Ayni sekilde acilimi da farkli.
iPhone ismi de her iki firmanin kullandigi bir isim...
sonra bunu ürünlere de yansıtırlar. sonra herkes bu logoyu aramaya başlar felan.. hareketlilik olsun maksat.
bir de ben bu yukarıdaki adamı hiç yabancı bulmadım. geçen forumda vardı, bir konuda elinde kocaman iphone tutan adam değil mi bu.