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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone OS gitti, iOS geldi

8 yıl
26,6b
1
9
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın "i" harfiyle başlayan ürünlerinde kullandığı ve iddialara göre yakın zamanda da Apple TV'de kullanmaya başlayacağı mobil işletim sistemi iPhone OS artık yeni bir isme sahip iOS. Apple'ın 2007 yılında iPhone ile duyurduğu iPhone OS, iPod Touch ve ardından da iPad'de kullanıldığı için isim değişikliğine gitmesi muhtemel görünüyordu.

iOS ya da eski ismiyle iPhone OS, Mac OS X'in bir türevi olarak dokunmatik arayüze uygun olarak tasarlanmış bir işletim sistemi.


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mobylette 8 yıl
adam imajını bile bi konsepte oturtmuş. karakazak ve kot pantol. iSteve
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Fashionality 8 yıl
bence daha iyi gözüküyor bu şekilde
ipad iphone os kullanıyor dediğinde çok saçma oluyordu ama iOS kullanıyor dediğin zaman aynı android in tabletlerde kullanılması gibi çok daha mantıklı geliyor kulağa
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Challenger 8 yıl
iOS, Cisco Systems tarafından gelistirilmis ve routerlarda kullanılan bir işletim sisteminin adıdır. Bu isim aynı zamanda Cisco tarafından tescillenmistir. Bu nedenle isim konusunda bazı sıkıntılar olacağı aşılar. Aynı iPhone isminin de Cisco'ya ai olması gibi.
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Shady 8 yıl

Challenger
iOS, Cisco Systems tarafından gelistirilmis ve routerlarda kullanılan bir işletim sisteminin adıdır. Bu isim aynı zamanda Cisco tarafından tescillenmistir. Bu nedenle isim konusunda bazı sıkıntılar olacağı aşılar. Aynı iPhone isminin de Cisco'ya ai olması gibi.

Sanmiyorum. Cunku Cisco'nunki acilimi InterNetwork OS olan IOS adinda bir sistem. Apple'inki ise iOS diye geciyor. Ayni sekilde acilimi da farkli.

iPhone ismi de her iki firmanin kullandigi bir isim...
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Batuist 8 yıl
resimlerde sitivin en çok hoşuma giden tarafı hep giyim tarzı olmuştur... Bence çok özel bir anlamaı olmalı onun için.. bence giyimiyle bile bir mesaj veriyor.. O yüzden de zaten bu firma bugün bu seviyelerde... Tebrik ediyorum... isim değişikliği ise platform karışıklığını önleyecektir.. yani birilerinin dediği gibi iphone ismi gitmiyor sadece işletim sistemi daha genel bir isim adı altında değişecek... ipad'de iphone os var demek yerine ios var demek bazılarına ipadde i phone işletim sisteminin ne işi var diye soru sormasına mani olcak demektir..
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@dministrator 8 yıl
Evet mantıklı bir hamle olmuş.
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The souls migration 8 yıl
ayfon ya da ney ayphon derken şimdi ayos mu diyeceğiz. okunuşunda değişiklik olmuş gibi. buna bir de logo yaparlar şimdi.
sonra bunu ürünlere de yansıtırlar. sonra herkes bu logoyu aramaya başlar felan.. hareketlilik olsun maksat.
bir de ben bu yukarıdaki adamı hiç yabancı bulmadım. geçen forumda vardı, bir konuda elinde kocaman iphone tutan adam değil mi bu.
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