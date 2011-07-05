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iRiver'dan 5-inç dokunmatik ekrana sahip PMP: P8

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,8b
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Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Ürettiği birbirinden başarılı MP3 çalar ve taşınabilir medya oynatıcılarıyla (PMP) gayet yakından tanıdığımız iRiver firmasının, P8 modeli Rusya'daki internet sitesinde ortaya çıktı.
145 mm uzunluğunda, 84,5 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve yaklaşık 227 gram ağırlığında sade tasarıma sahip iRiver P8'de, 5.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor.
8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı dahili bellek seçeneğiyle gelen medya oynatıcının kapasitesi 32 GB'a kadar kapasite sunan microSDHC kartlar aracılığıyla arttırılabilmekte. MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AVI, XviD, WMV, MKV, JPG, BMP, PNG, GIF ve TXT gibi dosya formatlarını destekleyen medya oynatıcının aynı zamanda Full HD (1080p) video oynatabiliyor. Videoyu, cihazın HDMI çıkışı sayesinde LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.
Ses kayıt fonksiyonuna da sahip iRiver P8'in 3340 mAh'lik lityum polimer bataryası 40 saate varan müzik dinleme ve 8 saate varan video izleme süresi sunuyor. Ürünün fiyatıyla ilgili bilgi ise verilmemiş.

http://iriverrussia.com/catalog/player/59#content Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Iriver`in normal mod`daki sesi kalitesiz cikiyor ama SRS WOW HD`nin ayarini 5 5 1 5 2 `ye getirirseniz daha kaliteli ses cikiyor, ayrica bana (hergün müzik dinleyen birine) 2.5 hafta dayaniyor. Uzun ömürlü cok iyi, biraz isletim sistemi yavas ama yinede kullanilamiyacak gibi degil. Tavsiye ederim. 4 saatte tam sarj dolumu oluyor cok iyi.
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séquestre 8 yıl
Şık olmuş..
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Siyah Nur 8 yıl
Cowon'un 2008'den beri yaptığı akıllı ekranı Iriver ancak yapıyor. Çok geç değil mi?
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