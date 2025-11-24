Valve, Steam Machine'in fiyatına değindi: PC ile yarışacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Valve, uzun bir aradan sonra oyun deneyimini hedefleyen Steam Machine modelini duyurmuş ve fiyatına dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Son olarak oyun devi, Steam Machine'in konsol fiyatları ile yarışmayacağını, cihazı PC piyasasına uygun şekilde fiyatlandıracağını doğruladı.

Konsol değil PC ile yarışacak

Kaçıranlar için daha önce bazı tahminler, cihazın Xbox ve PlayStation ile rekabet edeceğini düşünerek fiyatın 500 dolar civarında olmasını bekliyordu. Ancak Valve mühendislerinden Pierre-Loup Griffais, cihazın konsol gibi sübvanse edilmeyeceğini ve doğrudan PC seviyesine uygun bir fiyatla satılacağını belirtti.

Bildiğiniz gibi Steam Machine, küçük form faktörü, düşük gürültü seviyesi ve HDMI CEC gibi entegrasyon özellikleriyle geliyor. Ayrıca dört Bluetooth kontrolcüyü destekleyen gelişmiş kablosuz bağlantı altyapısı ve AMD APU'ya sahip. Konsol üreticileri donanımı düşük maliyetle sunup oyun ve hizmet gelirleri üzerinden kâr sağlarken, Valve ise bu stratejiyi benimsemeyecek.

Mevcut piyasa analizleri, cihazın eşdeğer PC donanımıyla yaklaşık 770-800 dolar civarında olacağını gösteriyor. Tabii global bellek sıkıntısı ve yükselen DDR5 fiyatları fiyatı daha da artırabilir.

