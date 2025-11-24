Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Valve, Steam Machine'in fiyatına değindi: PC ile yarışacak

    Valve, Steam Machine'in fiyatını konsol seviyesinde değil, PC seviyesinde belirleyecek. Küçük form faktör, sessizlik ve gelişmiş bağlantı özellikleri ile geliyor.

    Valve, Steam Machine'in fiyatına değindi: PC ile yarışacak Tam Boyutta Gör
    Valve, uzun bir aradan sonra oyun deneyimini hedefleyen Steam Machine modelini duyurmuş ve fiyatına dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Son olarak oyun devi, Steam Machine'in konsol fiyatları ile yarışmayacağını, cihazı PC piyasasına uygun şekilde fiyatlandıracağını doğruladı.

    Konsol değil PC ile yarışacak

    Kaçıranlar için daha önce bazı tahminler, cihazın Xbox ve PlayStation ile rekabet edeceğini düşünerek fiyatın 500 dolar civarında olmasını bekliyordu. Ancak Valve mühendislerinden Pierre-Loup Griffais, cihazın konsol gibi sübvanse edilmeyeceğini ve doğrudan PC seviyesine uygun bir fiyatla satılacağını belirtti.

    Bildiğiniz gibi Steam Machine, küçük form faktörü, düşük gürültü seviyesi ve HDMI CEC gibi entegrasyon özellikleriyle geliyor. Ayrıca dört Bluetooth kontrolcüyü destekleyen gelişmiş kablosuz bağlantı altyapısı ve AMD APU'ya sahip. Konsol üreticileri donanımı düşük maliyetle sunup oyun ve hizmet gelirleri üzerinden kâr sağlarken, Valve ise bu stratejiyi benimsemeyecek.

    Mevcut piyasa analizleri, cihazın eşdeğer PC donanımıyla yaklaşık 770-800 dolar civarında olacağını gösteriyor. Tabii global bellek sıkıntısı ve yükselen DDR5 fiyatları fiyatı daha da artırabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güvenilir parfüm siteleri motor ısınınca rölanti dalgalanması chivas regal 12 ile 18 arasındaki fark ziraat yatırım hesabından vadesiz hesaba para aktarma kör tarama nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum