Arctic, MX-7 termal macununu duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri

Arctic MX-7 tanıtıldı
Arctic'in yeni termal macunu MX-7, önceki nesillere kıyasla daha düşük sıcaklık değerleri sunmayı amaçlayan yeni bir formülle geliyor. Hem klasik masaüstü işlemcilerde hem de doğrudan yonga temasının bulunduğu GPU, dizüstü ve konsol sistemlerini hedefleyen model, MX-6'ya kıyasla yaklaşık 2,3 derece, MX-4'e göre ise 4 dereceyi aşan sıcaklık düşüşleri sağlıyor.
Bu da aynı zamanda uzun süreli kullanımda macunun yüzeyden taşmasını azaltmayı hedefliyor. MX-7; 2, 4 ve 8 gramlık seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda. Buna göre 2 gr'lık model 6,49 euro, 4 gr'lık model 6,99 euro, 8 gr'lık model ise 8,49 euro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.