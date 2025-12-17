Giriş
    Arctic, MX-7 termal macununu duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Uygun fiyatlı ve performanslı termal macunlarıyla bilinen Arctic, MX serisinin yeni üyesi Artic MX-7 modelini duyurdu. Fiyatıyla öne çıkan yeni termal macun satışa sunulmuş durumda.

    Arctic, MX-7 termal macununu duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarını eski performansına kavuşturmak için uygun fiyatlı termal macun arayanların sıkça başvurduğu Arctic, yeni termal macunu MX-7 modelini tanıttı. Yenilenen sürüm, önceki sürümlere kıyasla daha düşük termal direnç sunan yeni bir formüle sahip. 

    Arctic MX-7 tanıtıldı

    Arctic'in yeni termal macunu MX-7, önceki nesillere kıyasla daha düşük sıcaklık değerleri sunmayı amaçlayan yeni bir formülle geliyor. Hem klasik masaüstü işlemcilerde hem de doğrudan yonga temasının bulunduğu GPU, dizüstü ve konsol sistemlerini hedefleyen model, MX-6'ya kıyasla yaklaşık 2,3 derece, MX-4'e göre ise 4 dereceyi aşan sıcaklık düşüşleri sağlıyor.

    Arctic, MX-7 termal macununu duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektriksel olarak iletken veya kapasitif olmayan MX-7, kısa devre riskini ortadan kaldırıyor. MX-7'nin kıvamı, alana yaymaya uygun değil ve Arctic, macunun MX-6'dan biraz daha pürüzsüz, ancak MX-4 kadar sıvı olmadığını belirtiyor. Uygulama süreci ise, soğutucu montajı sırasında uygulanan baskı ile sağlanıyor. 

    Bu da aynı zamanda uzun süreli kullanımda macunun yüzeyden taşmasını azaltmayı hedefliyor. MX-7; 2, 4 ve 8 gramlık seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda. Buna göre 2 gr'lık model 6,49 euro, 4 gr'lık model 6,99 euro, 8 gr'lık model ise 8,49 euro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.

