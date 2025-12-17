Arctic, MX-7 termal macununu duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bilgisayarını eski performansına kavuşturmak için uygun fiyatlı termal macun arayanların sıkça başvurduğu Arctic, yeni termal macunu MX-7 modelini tanıttı. Yenilenen sürüm, önceki sürümlere kıyasla daha düşük termal direnç sunan yeni bir formüle sahip.

Arctic MX-7 tanıtıldı

Arctic'in yeni termal macunu MX-7, önceki nesillere kıyasla daha düşük sıcaklık değerleri sunmayı amaçlayan yeni bir formülle geliyor. Hem klasik masaüstü işlemcilerde hem de doğrudan yonga temasının bulunduğu GPU, dizüstü ve konsol sistemlerini hedefleyen model, MX-6'ya kıyasla yaklaşık 2,3 derece, MX-4'e göre ise 4 dereceyi aşan sıcaklık düşüşleri sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Elektriksel olarak iletken veya kapasitif olmayan MX-7, kısa devre riskini ortadan kaldırıyor. MX-7'nin kıvamı, alana yaymaya uygun değil ve Arctic, macunun MX-6'dan biraz daha pürüzsüz, ancak MX-4 kadar sıvı olmadığını belirtiyor. Uygulama süreci ise, soğutucu montajı sırasında uygulanan baskı ile sağlanıyor.

En iyi termal macun önerileri 1 yıl önce eklendi

Bu da aynı zamanda uzun süreli kullanımda macunun yüzeyden taşmasını azaltmayı hedefliyor. MX-7; 2, 4 ve 8 gramlık seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda. Buna göre 2 gr'lık model 6,49 euro, 4 gr'lık model 6,99 euro, 8 gr'lık model ise 8,49 euro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: