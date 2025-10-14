Nvidia, kişisel yapay zeka süper bilgisayarı Spark’ı satışa sunuyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, küçük ama güçlü kişisel yapay zeka süper bilgisayarı DGX Spark’ı 15 Ekim’den itibaren satışa sunacağını açıkladı. Masaüstüne sığabilecek boyutlarıyla dikkat çeken Spark, sofistike yapay zeka modellerini çalıştırabilecek kapasitede bir performans sunuyor. Nvidia, cihaz için “dünyanın en küçük AI süper bilgisayarı” tanımını yapıyor.

Beklenen DGX Spark çıkıyor

Nvidia’dan yapılan açıklamaya göre Spark, nvidia.com üzerinden 15 Ekim Çarşamba günü itibarıyla sipariş edilebilecek. Ayrıca seçili ABD mağazaları ve iş ortaklarından da temin edilebilecek. İlk tanıtıldığında 3.000 dolar olarak duyurulan fiyat, güncel basın bültenindeki infografiklere göre 3.999 dolara yükselmiş durumda.

Nvidia aynı zamanda üçüncü taraf üreticilerin kendi Spark versiyonlarını üretmelerine izin verileceğini açıkladı. Bu kapsamda Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo ve MSI gibi markalar da kendi özelleştirilmiş Spark modellerini piyasaya sunacak.

Tam Boyutta Gör Spark, Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip, 128 GB birleşik bellek ve 4 TB’a kadar NVMe SSD depolama ile geliyor. 1 petaflop'a kadar yapay zeka işlem gücü ile dikkat çeken Spark, 200 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini çalıştırabiliyor. Üstelik Spark, standart bir prizden çalışabilecek kadar kompakt ve masaüstünde rahatlıkla yer alabiliyor.

Bu arada Nvidia CEO’su Jensen Huang, DGX Spark’ı bizzat geçtiğimiz gün SpaceX’in Starbase tesisinde Elon Musk’a teslim etti.

Çin’den devrim niteliğinde buluş: Atom inceliğinde çipler geliyor 10 sa. önce eklendi

Nvidia, Spark’tan daha büyük ve daha güçlü Station adında bir, PC kasası formunda bir çözümü de var. Ancak bunun ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı belirsiz. Merak edenler için, DGX Station, Nvidia’nın GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip işlemcisini temel alıyor. Bu masaüstü sistem, 20 petaflop'a kadar yapay zeka hesaplama kapasitesi ve 784 GB birleşik sistem belleği ile geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia yapay zeka süper bilgisayarını satışa çıkarıyor: DGX Spark

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: