Nvidia, kişisel yapay zeka süper bilgisayarı Spark’ı satışa sunuyor

Beklenen DGX Spark çıkıyor
Nvidia’dan yapılan açıklamaya göre Spark, nvidia.com üzerinden 15 Ekim Çarşamba günü itibarıyla sipariş edilebilecek. Ayrıca seçili ABD mağazaları ve iş ortaklarından da temin edilebilecek. İlk tanıtıldığında 3.000 dolar olarak duyurulan fiyat, güncel basın bültenindeki infografiklere göre 3.999 dolara yükselmiş durumda.
Nvidia aynı zamanda üçüncü taraf üreticilerin kendi Spark versiyonlarını üretmelerine izin verileceğini açıkladı. Bu kapsamda Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo ve MSI gibi markalar da kendi özelleştirilmiş Spark modellerini piyasaya sunacak.
Bu arada Nvidia CEO’su Jensen Huang, DGX Spark’ı bizzat geçtiğimiz gün SpaceX’in Starbase tesisinde Elon Musk’a teslim etti.
Nvidia, Spark'tan daha büyük ve daha güçlü Station adında bir, PC kasası formunda bir çözümü de var. Ancak bunun ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı belirsiz. Merak edenler için, DGX Station, Nvidia'nın GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip işlemcisini temel alıyor. Bu masaüstü sistem, 20 petaflop'a kadar yapay zeka hesaplama kapasitesi ve 784 GB birleşik sistem belleği ile geliyor.