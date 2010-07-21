iSuppli'e göre 2010 yılında 12.9 milyon iPad satılacak

Yüksek talep gören iPad için Apple'ın üretim kapasitesini arttırmasından sonra bağımsız araştırma kuruluşları, 2010 yılı iPad satış öngörülerini güncellemeye başladı. İşte o kuruluşlardan biri olan iSuppli, iPad'in satışa sunulduğu Nisan ayında 7. 1 milyon olarak açıkladığı 2010 satış tahminini revize ederek 12.9 milyona çıkardı.

2011 öngörüsünü de açıklayan iSuppli, iPad'in önümüzdeki yıl içerisinde 36.5 milyon adet satacağını ve toplamda 50.4 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor. Açıkçası 36.5 milyon adet oldukça ciddi bir pazar büyüklüğü anlamına geliyor zira bazı araştırma kuruluşları 2009 yılında toplam 35-40 milyon netbook satıldığını belirtmişti.

2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Apple, 3.27 milyon iPad sattığını ve 4 milyona yaklaştığını açıklarken, iPad yakında yeni ülkelerde de satışa sunulacak.