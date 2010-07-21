Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iSuppli'e göre 2010 yılında 12.9 milyon iPad satılacak

8 yıl
5,6b
1
2
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yüksek talep gören iPad için Apple'ın üretim kapasitesini arttırmasından sonra bağımsız araştırma kuruluşları, 2010 yılı iPad satış öngörülerini güncellemeye başladı. İşte o kuruluşlardan biri olan iSuppli, iPad'in satışa sunulduğu Nisan ayında 7. 1 milyon olarak açıkladığı 2010 satış tahminini revize ederek 12.9 milyona çıkardı.

2011 öngörüsünü de açıklayan iSuppli, iPad'in önümüzdeki yıl içerisinde 36.5 milyon adet satacağını ve toplamda 50.4 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor. Açıkçası 36.5 milyon adet oldukça ciddi bir pazar büyüklüğü anlamına geliyor zira bazı araştırma kuruluşları 2009 yılında toplam 35-40 milyon netbook satıldığını belirtmişti.

2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Apple, 3.27 milyon iPad sattığını ve 4 milyona yaklaştığını açıklarken, iPad yakında yeni ülkelerde de satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmednaim 8 yıl
Bence diğer markaların piyasaya neler süreceği ne gibi müdahelelerde bulunacakları göz ardı edilmiş bu araştırmada. Apple tek başına olsa ancak o zaman satar o kadar iPad'i.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
Bir yılda 36.5 milyon adet mi? Şaka mı bu?Her çeyrek 12 milyon adet demektir bu. Bu fiyatlar ile çok zor bence. Ama satarsa da şaşırmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim