Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes Store Türkiye açıldı ! (Güncel)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
20,2b
1
707
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iTunes Store Türkiye açıldı ! (Güncel)
Tam Boyutta Gör

Apple Türkiye ofisinin açılmasıyla birlikte Türkiye'ye daha fazla önem vermeye başlayan Apple, uzun yıllardır beklenen bir hayali gerçeğe dönüştürdü.iTunes Store, artık Türkiye'de.

iOS ve iTunes üzerinden ulaşabileceğiniz iTunes Store Türkiye'de şarkı fiyatları 0,89 TL olarak belirlenirken; albüm fiyatları ise 8,01 TL'den başlayarak değişkenlik gösteriyor.

Şimdilik tüm arşiv iTunes Store Türkiye'de aktif hale geçmezken, ilerleyen saatlerde daha detaylı bilgiler vereceğiz.
Editörün Notu: iTunes Store Türkiye'de arşiv güncelleme işlemi devam ettiği için hata ile karşılaşmanız ya da aradığınız içeriğe ulaşamamanızın muhtemel olduğunu belirtelim. 

Gelişmeler

  1. iTunes Store Türkiye'de müziklerin yanı sıra filmlerde satışa sunulmuş durumda.
  2. Filmler iki farklı şekilde satılıyor; HD ya da SD. HD kalitede filmler 4,99 TL'ye kiralanırken; SD filmler ise 17,99 TL'ye satın alınabiliyor ya da 3,99 TL'ye kiralanabiliyor.
  3. iBook Store'da şimdilik bir değişiklik yok. Yer alan kitapların hepsi ücretsiz.
  4. iTunes Match servisinin yıllık ücreti 40 TL olarak belirlenmiş. Eğer sıkı bir arşivciyseniz, arşivinize iCloud ile çalışan iTunes Match sayesinde tüm iOS'li cihazlardan ulaşabilirsiniz.
  5. Mağazada müzik kliplerinin satış fiyatları 1,49 TL olarak belirlenmiş.
  6. İçeriği herhangi bir iOS'li cihazınızdan almanız yeterli. Gerisini iCloud hallediyor ve tüm cihazlarınıza yeni içeriği otomatik yüklüyor.

iTunes Store Türkiye açıldı ! (Güncel)
Tam Boyutta Gör
iTunes Store Türkiye açıldı ! (Güncel)
Tam Boyutta Gör
iTunes Store Türkiye açıldı ! (Güncel)
Tam Boyutta Gör
iTunes Store Türkiye açıldı ! (Güncel)
Tam Boyutta Gör
iTunes Store Türkiye açıldı ! (Güncel)
Tam Boyutta Gör
iTunes Store Türkiye açıldı ! (Güncel)
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Krone 6 yıl en beğenilen MüyendisAdayı
necroph

bizim millet muzige para vericek de bende gorucem

Muzige 89 kuruş veremiyorsa iPhone iPad haram o zaman. Adam orjinal muzik satiyor legal olarak bir zahmet alsinlar. Cihazlara 2-3 bin lira vermeyi biliyorlar.
necrophbizim millet muzige para vericek de bende gorucemMuzige 89 kuruş veremiyorsa iPhone iPad haram o zaman. Ad...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +86
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MüyendisAdayı 6 yıl
bizim millet muzige para vericek de bende gorucem
4 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FDC9156E7 6 yıl
Duygulandım Barış Manço'yu görünce.
2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
14 Avatar Avatar Avatar
payrox 5 yıl
Bence en mantıklı hediye kartı Bonus Mastercard var 0.89 TL şarkı 1.01 TL çekiyor film 18.99 TL 19.33 TL çekti neden böyle oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akrepyusuf 5 yıl
Konuyu dandroidliler basmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makabounty 5 yıl
En güzeli iTunes para kod almak her 100 tl Lıyorum yetiyor.Böylecene kartımdan dolarmı Euro mü uğraşmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atomcu 5 yıl
Çöp

Torrent var









Eksiler gelir şimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ya ben 11 adet müzik indirdim bu itunes ten bunlar 0,89 tl çekcekleri yerde bunun çok üstünde meblalar çekmişler 11 kere birde bana yardımcı olabilecek biri varsa sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uguRnB 6 yıl
Sarkilar hangi formatta iniyor? Kayipsiz sekilde indirme secenegi var mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizenship 6 yıl
beyler illegal şarkılar ile legaller arasında ses kalitesi farkı var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 6 yıl uguRnB
uguRnB
Sarkilar hangi formatta iniyor? Kayipsiz sekilde indirme secenegi var mi?

256kbps AAC olarak iniyor, oldukca kaliteli. Kayipsiz secegenigini bilmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bruce Dickinson 6 yıl
iphone umdaki 1700 küsür 320kbps mp3 lerimle mutluyum şimdilik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
two_face 6 yıl
Forumdaşlar bana itunesdan 2 tl ilk uygulamayı hediye gönderecek biri var mı göndermeden önce pm atarsanız paypalden 2 tl ıniz hemen gönderirim. Yardımcı olursanız sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyrusefer 6 yıl
Nihayet Warner Bros ve Sony film şirketlerinin filmleri de listeye eklendi :) kara şövalye yükseliyor, spider-man, men in black 3 vs.. :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 6 yıl seyrusefer
seyrusefer

Nihayet Warner Bros ve Sony film şirketlerinin filmleri de listeye eklendi :) kara şövalye yükseliyor, spider-man, men in black 3 vs.. :)

Aynen. Her geçen gün film arşivi genişliyor.


Bu arada ben artık sırf hediye kartı kullanır oldum. Mastercard ile işlem yapan arkadaşlara soruyorum; komisyon kesilmemesi durumuyla ilgili bir değişiklik yok değil di mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tremonster 6 yıl
Ucret farki konusunda hic yeni gelisme yok mu acaba?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Apple store ne zaman açılacak acaba, bir bilgi varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
callandor 6 yıl Tremonster
PaulGilbertX

Ucret farki konusunda hic yeni gelisme yok mu acaba?

Selam,

Banim çalıştığım banka iş bankası ve hem merkeze hem de şubeye yazdığım yazılarda maalesef elim boş geri döndüm. Banka anlaşmasının o şekilde olduğundan falan dem vurdular. İşte önce dolar'a çevirip sonra tekrar TL'ye çeviriyorlarmış tırıvırı.

Apple teknik destekten bir arkadaş ile yazışıyorum 2 gündür. İlk seferinde bana klasik sss cevapları verdi. Sonra tekrar problemin farklı olduğunu, etiket üstündeki rakamdan fazla para çekildiğini falan anlatmaya çalıştım.

Özetle çok da umutlu değilim bu konunun çözülmesinden. Elimde başka bir bankanın kredi kartı var, olmadı onu kullanırım. Hiçbirşey yapamazsam elden hediye kartı alıp onu kullanırım. Öyle başa böyle tarak hesabı ama daha argosu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 6 yıl Tremonster
PaulGilbertX
Ucret farki konusunda hic yeni gelisme yok mu acaba?

Ben bankadan islemle ilgili ayrintili dokum isteyecegim. Postan ne kadarlik tutar cekilmis, provizyona aktarilirlen dolar kuru neymis, hesaba gecerken kuru ne kadardan hesaplamislar gibi sorularima cevap verilmesini isteyecegim. Sonucta adamlar bana hep dolar ustunden islem yapildigini soylediler.

Valla eger bu durum boyle devam ederse disaridan hediye karti alip alisverisleri yapacagim. Az gibi gozukse de damlaya damlaya birikir, verecegimiz fazla tutar yerine iki uc sarki daha aliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20244 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, iTunes ve
2 etiket daha Apple itunes music
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl iPad Mini video inceleme "Oyun, internet, sosyal ağ için tek cihaz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim