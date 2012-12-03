iTunes Store Türkiye açıldı ! (Güncel)

Apple Türkiye ofisinin açılmasıyla birlikte Türkiye'ye daha fazla önem vermeye başlayan Apple, uzun yıllardır beklenen bir hayali gerçeğe dönüştürdü.iTunes Store, artık Türkiye'de.

iOS ve iTunes üzerinden ulaşabileceğiniz iTunes Store Türkiye'de şarkı fiyatları 0,89 TL olarak belirlenirken; albüm fiyatları ise 8,01 TL'den başlayarak değişkenlik gösteriyor.

Şimdilik tüm arşiv iTunes Store Türkiye'de aktif hale geçmezken, ilerleyen saatlerde daha detaylı bilgiler vereceğiz.

Editörün Notu: iTunes Store Türkiye'de arşiv güncelleme işlemi devam ettiği için hata ile karşılaşmanız ya da aradığınız içeriğe ulaşamamanızın muhtemel olduğunu belirtelim.

Gelişmeler

iTunes Store Türkiye'de müziklerin yanı sıra filmlerde satışa sunulmuş durumda. Filmler iki farklı şekilde satılıyor; HD ya da SD. HD kalitede filmler 4,99 TL'ye kiralanırken; SD filmler ise 17,99 TL'ye satın alınabiliyor ya da 3,99 TL'ye kiralanabiliyor. iBook Store'da şimdilik bir değişiklik yok. Yer alan kitapların hepsi ücretsiz. iTunes Match servisinin yıllık ücreti 40 TL olarak belirlenmiş. Eğer sıkı bir arşivciyseniz, arşivinize iCloud ile çalışan iTunes Match sayesinde tüm iOS'li cihazlardan ulaşabilirsiniz. Mağazada müzik kliplerinin satış fiyatları 1,49 TL olarak belirlenmiş. İçeriği herhangi bir iOS'li cihazınızdan almanız yeterli. Gerisini iCloud hallediyor ve tüm cihazlarınıza yeni içeriği otomatik yüklüyor.



