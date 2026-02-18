Giriş
    tvOS 26.4 ile iTunes uygulamaları tarihe karışıyor

    tvOS 26.4 beta yayınlandı. Güncelleme, Apple TV'nizde film ve dizi satın alıyorsanız veya HDMI ses kararlılığına önem veriyorsanız, önemli olacak birkaç değişiklik getiriyor.

    apple tv tvos 26.4 güncellemesi yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, tvOS 26.4 güncellemesiyle iTunes uygulamalarını kullananlar için önemli bir değişiklik yaptı. Satın alınabilecek içerikleri listeleyen ayrı iTunes Filmler ve iTunes Diziler uygulamaları artık yer almayacak. Film ve dizi satın alımları Apple TV uygulaması üzerinden yapılacak.

    iTunes Filmler ve Diziler uygulamaları kaldırıldı

    Apple, 2023 yılında iTunes Filmler ve iTunes Diziler uygulamalarını kademeli olarak kaldırmaya ve kullanıcıları satın alım için Apple TV uygulamasına yönlendirmeye başlamıştı. Uygulamalar, kullanıcılara içeriklerini nerede bulacakları konusunda talimatlar vermek ve iTunes İstek Listesine erişim sağlamak için bugüne kadar kullanılabilir durumda kaldı.

    Apple, iOS 17.2 ve iPadOS 17.2’nin yayınlanmasıyla birlikte iPhone ve iPad TV uygulamasındaki Diziler ve Filmler bölümünü kaldırdı. Bu güncellemelerde iTunes istek listeleri de kaldırıldı. tvOS 17.2 güncellemesinde istek listeleri yer almıyordu. Kullanıcı şikayetlerinden sonra istek listesi seçenekleri geri getirildi ancak Apple geçen hafta istek listelerinin sona ermesiyle ilgili uyarıda bulunmaya başladı.

    iTunes'ta film ve dizi istek listesi bulunan kullanıcılara, bu özelliğin kaldırılacağı bildirilen e-postalar gönderildi.

    Apple, tüm film ve dizi izleme ve satın alma işlemlerini TV uygulamasına entegre etmek için çalışıyor. Böylece her şey tek bir yerde toplanacak. Apple TV'de artık iTunes ile ilgili herhangi bir uygulama yok ancak iPhone'da müzik satın almak için hala iTunes Store seçeneği mevcut.

    tvOS 26.4 beta güncellemesi neler getirdi?

    tvOS 26.4 beta yenilikler Tam Boyutta Gör

    • iTunes Filmleri & Dizileri uygulamaları kaldırıldı
    • Ses Formatı ayarları yeniden tasarlandı
    • Yeni HDMI seçeneği: Sürekli Ses Bağlantısı

    Apple, tvOS 26.4’te Ses Formatı bölümünü güncelledi ve ayarlarda Dolby Atmos'un artık Uzamsal Ses olarak gösterildiği bir etiket değişikliği yaptı. Ayrıca Otomatik, Yalnızca Stereo ve Dolby Digital 5.1'e dönüştürme gibi daha net seçenekler sunuluyor.

    tvOS 26.4’te ayrıca HDMI çıkışı için yeni Sürekli Ses Bağlantısı seçeneği yer alıyor. Raporlara göre bu, Apple TV'nin stereo, 5.1 ve Atmos tarzı çıkış gibi formatlar arasında geçiş yaparken ses kesintilerini ve HDMI yeniden senkronizasyon olaylarını azaltmayı amaçlıyor.

    tvOS 26.4, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcılarına sunuldu. Bahar aylarında final sürümünün yayınlanması bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 8 saat önce

    vay be gayet iyi

