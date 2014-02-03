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iTunes'dan ücretsiz U2 şarkısını alın, (Red)'e 1 $ bağışlansın

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,7b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes'dan ücretsiz U2 şarkısını alın, (Red)'e 1 $ bağışlansın
iTunes’dan ücretsiz indirilebileceğiniz U2’nun en yeni şarkısı “Invisible” ile (Red)’in faaliyetlerine 1 dolarlık katkı yapabilirsiniz.

ABD’nin en büyük bankası olan Bank of America ile Apple, (Red) için özel yardım kampanyasını hayata geçirdi. TSİ 4 Şubat 07:00’ye kadar sürecek olan yardım kampanyası ile her indirilen “Invisible”’ şarkısı için Bank of America, (Red) derneğine 1 dolarlık yardımda bulunacak. Dünya genelinde yapılan kampanya ile (Red) derneğine önemli bir tutarın aktarılması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi (Red) ismi yakın zamanda Jony Ive ile Marc Newson’ın birlikte tasarladığı türünün tek örneği Red Mac Pro’nun 977,000 dolara satılmasıyla anılmıştı.


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aytaccgl 5 yıl en beğenilen
gerçekten helal olsun. tek söylenebilecek şey bu sanırım. ayrıca şarkı da mükemmel, hem ücretsiz sahip oluyorsunuz hem de 1 dolar bağış yapmış oluyorsunuz. mükemmel bir his.
gerçekten helal olsun. tek söylenebilecek şey bu sanırım. ayrıca şarkı da mükemmel, hem ücretsiz sahip oluyorsunuz hem de 1 dolar bağış yapmış oluyorsunuz. müke...
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GylR? 5 yıl
Tebrik etmek gerek.
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jarath 5 yıl
Guzel bi sey
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aytaccgl 5 yıl en beğenilen
gerçekten helal olsun. tek söylenebilecek şey bu sanırım. ayrıca şarkı da mükemmel, hem ücretsiz sahip oluyorsunuz hem de 1 dolar bağış yapmış oluyorsunuz. mükemmel bir his.
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KRML_KNN 5 yıl aytaccgl
tamamda parayla yardim etmiyoruzki sadece bedava sarkiyi indirmekden ibaret yardim
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