iTunes'dan ücretsiz U2 şarkısını alın, (Red)'e 1 $ bağışlansın

iTunes’dan ücretsiz indirilebileceğiniz U2’nun en yeni şarkısı “Invisible” ile (Red)’in faaliyetlerine 1 dolarlık katkı yapabilirsiniz.

ABD’nin en büyük bankası olan Bank of America ile Apple, (Red) için özel yardım kampanyasını hayata geçirdi. TSİ 4 Şubat 07:00’ye kadar sürecek olan yardım kampanyası ile her indirilen “Invisible”’ şarkısı için Bank of America, (Red) derneğine 1 dolarlık yardımda bulunacak. Dünya genelinde yapılan kampanya ile (Red) derneğine önemli bir tutarın aktarılması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi (Red) ismi yakın zamanda Jony Ive ile Marc Newson’ın birlikte tasarladığı türünün tek örneği Red Mac Pro’nun 977,000 dolara satılmasıyla anılmıştı.