IBM, Nintendo Wii için 50 milyonuncu Broadway işlemcisini sattı

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ATi Hollywood GPU'su, IBM ise Broadway CPU'su ile 50 milyon barajını aştılar!

Geçtiğimiz günlerde Nintendo'nun popüler oyun konsolu Wii için, 50 milyonuncu Hollywood GPU'sunu sattığını açıklayan AMD-ATi'den sonra benzer bir açıklama da yarıiletken endüstrinin lider isimlerinden birisi olan IBM'den geldi ve Wii için CPU sağlayan firma, AMD-ATi'yle paralel olarak 50 milyonuncu Broadway işlemcisini sattığını açıkladı.

IBM'in 90nm SOI üretim teknolojisini kullanarak spesifik olarak Nintendo Wii için hazırladığı Broadway işlemcisi 729MHz'de çalışıyor. Nintendo'nun Wii ile elde ettiği yüksek satış başarısı, firmanın donanım tedarikçilerini de mutlu ederken, önümüzdeki günlerde Japonya merkezli firmanın da 50 milyonuncu Wii konsolunu saattığını açıklaması beklenebilir.