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IBM, Nintendo Wii için 50 milyonuncu Broadway işlemcisini sattı

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IBM, Nintendo Wii için 50 milyonuncu Broadway işlemcisini sattı
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ATi Hollywood GPU'su, IBM ise Broadway CPU'su ile 50 milyon barajını aştılar!

Geçtiğimiz günlerde Nintendo'nun popüler oyun konsolu Wii için, 50 milyonuncu Hollywood GPU'sunu sattığını açıklayan AMD-ATi'den sonra benzer bir açıklama da yarıiletken endüstrinin lider isimlerinden birisi olan IBM'den geldi ve Wii için CPU sağlayan firma, AMD-ATi'yle paralel olarak 50 milyonuncu Broadway işlemcisini sattığını açıkladı.

IBM'in 90nm SOI üretim teknolojisini kullanarak spesifik olarak Nintendo Wii için hazırladığı Broadway işlemcisi 729MHz'de çalışıyor. Nintendo'nun Wii ile elde ettiği yüksek satış başarısı, firmanın donanım tedarikçilerini de mutlu ederken, önümüzdeki günlerde Japonya merkezli firmanın da 50 milyonuncu Wii konsolunu saattığını açıklaması beklenebilir.


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koxp94 9 yıl
ya bu Nintendo'nun ilk çıkanını da kopyaladılar, son çıkanını da :D Chintendo Wü
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skylineGTR_34 9 yıl
Gerçekten güzel alet insanı havaya sokuyor. Yanlız ufak televizyon sarmıyor, ayrı bir oda ayarlayıp porjeksiyonla falan oynamak lazım...
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Vuze 10 yıl
wii cok güzel satış yaptı bu seride
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gordon01 10 yıl
nintendo deyince aklıma ilk mario geliyor
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Hobar 10 yıl
Küçük bir istatistik yapalım. Dünya'da 6 milyar kişi var. her evde ortalama 4 kişi yaşasa 1.5 milyar yapar. 1.5 milyar/ 50 milyon(satılan wii)= 30 yani dünyadaki her 30 evden birinde wii olduğu anlamına geliyor. bu daha hesabın en kaba hali. 6 milyar kişinin içinde wii nin hedef kitlesiyle uzaktan yakından olmayan insanlar olduğunu düşünürseniz başarını boyutları daha da net ortaya çıkıyor. hala wii satıldığını da hesaba dahil edersek beklentilerin çok ötesinde bir başarı olduğunu anlarız.
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bodyman700 10 yıl
nintendo kadar hem kazanıp hem kazandıran başka bi konsol firması yok heralde... acaba ds içinde böyle açıklamalar yapılacakmı? :D
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HoLY.oNE 10 yıl
bu kadar dandik bir konsolu nasıl satıyorlar hayret..

Demekki herkes grafiğe değil eğlence yönüne bakıyor..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ati gpu lu bi konsolsa potansiyeli yüksek demektir..:)
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ugacomtr 10 yıl
kral budur... wii
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TELESCOPE 9 yıl
teknoloji harikalarları ile başbaşayız
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isimbulamadim 10 yıl
Wii'nin donanımında pay sahibi olan tüm firmalar tek tek açıklama yapar artık. 50 milyonuncu parçayı sattık diye. :) E yani Wii 50 milyon satmışsa, tüm parçalarıda 50 milyon satmıştır zaten. Bunların yaptıkları hava atmak ve dikkat çekmeye çalışmaktan başka bir şey değil. :(
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