Bellek krizi Nintendo'yu vurdu: 14 milyar dolar değer kaybı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Küresel bellek çipi tedarikindeki dalgalanma, teknoloji sektörünün farklı alanlarında olduğu gibi oyun donanımı üreticilerini de zorlamaya devam ediyor. Samsung'un üretim hattında yaptığı değişiklikler ve çeşitli üreticilerin fiyat artışı uyarıları bu tablonun ilk işaretleriydi. Bundan son etkilenen isimse Nintendo oldu.

Bellek krizi Nintendo'yu vurdu

Nintendo, Aralık ayının neredeyse her işlem gününde değer kaybetti ve Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Toplam kayıp 14 milyar doların üzerine çıktı. TrendForce verilerine göre Nintendo'nun Switch 2 için kullandığı 12 GB RAM çiplerinin maliyetinde yüzde 41'lik bir artış yaşanıyor. NAND depolama çiplerinin fiyatındaki yüzde 8'lik yükseliş de tabloyu ağırlaştırıyor.

Bu maliyet artışları, ister istemez Switch 2'nin satış fiyatı konusunda soru işaretlerini artırıyor. Üstelik bu baskının yalnızca konsol fiyatıyla sınırlı olmadığı belirtiliyor. Pelham Smithers'ın açıklamalarına göre artan NAND maliyetinin etkisi, express microSD kart fiyatlarına doğrudan yansımış durumda.

Nintendo Switch ve Switch 2 için yeni güncelleme: İşte hatalar 2 hf. önce eklendi

256 GB kapasiteli bir express microSD kartın Amazon'da 89,99 dolara satılması bunun somut örneği. Dahası, express microSD kartların tedariki de zorlaşıyor. Bu nedenle fiyat artışı bazı kullanıcılar için kaçınılmaz olabilir çünkü ürünü bulmak bile artık ayrı bir sorun hâline geldi. Nintendo'nun konsol-oyun paketlerini yılın bu döneminde indirimli sunması da dikkat çekti. Switch 2 + Mario Kart World paketinin Black Friday

Tüm bu tabloya rağmen Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, Switch 2'nin fiyatının kısa vadede değişmeyeceğini vurguluyor. Ancak bellek tedarikindeki belirsizlik ve üretim maliyetlerindeki keskin artış bu ihtimali yeniden masaya getirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Bellek krizi Nintendo'yu vurdu: 14 milyar dolar değer kaybı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: