İddia : Apple geleneksel 30 pinli konnektörünü değiştirebilir

Yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili iddialar şimdiden başladı. Daha büyük ekran, A6 işlemci, LTE desteği derken ilginç bir iddia da 30 pinli konnektör hakkında geldi.

Bilindiği gibi iOS cihazlarında 30 pinli konnektör veri, enerji aktarımı ve aksesuarlara bağlantı için kullanılıyor. Fazla büyük sayılmasa da yine de kasada belirli oranda bir yer kaplıyor. Ancak Apple'ın yeni iPhone modelinde daha fazla yere ihtiyaç duyması geleneksel konnektörün boyutunun düşürülmesini gerektiriyor.

iMore sitesinin iddiasına göre yerden kazanma işlemine ilk olarak mikroSIM kart değişikliği ile başlayan Apple, daha sonra anteni iPhone 4 modelinin çevresine entegre ederek daha güçlü bir bataryaya yer açtı. Böylece telefonun Retina Display, işlemci, WiFi ve HSPA yongalarının enerji tüketimini dengeledi ve donanımdan fedakarlıkta bulunmadı.

Sonraki modelde 4G LTE teknolojisine yer vereceği iddia edilen Apple'ın her milimetrelik alana ihtiyacı olacak. Ekran boyutunu değiştirmeyen Apple genelde donanım bileşenlerinin boyutunun küçülmesini beklemeyi tercih ediyor. Ancak 30 pinli konnektörün küçülmesi normal SIM karttan mikroSIM karta geçmek ile aynı avantajı sağlayacak.

Apple'ın geleneksel konnektörden vazgeçme hazırlıklarına dair işaretler hali hazırda mevcut. iOS 5 ile kablosuz güncelleme ve iTunes senkronizasyon imkanı, iCloud ile bulut altyapısına yedekleme yapabilme gibi özellikler kullanıcıları kablo derdinden kurtarmış durumda. 30 pinli konnektör ile yapılabilen veri aktarımları artık kablosuz bağlantı üzerinden de yapılabiliyor.

AirPlay özelliği ile de iOS cihazlarının pek çok aksesuar ve Apple TV ile kablosuz etkileşime geçmesi mümkün hale geldi. Apple konnektör küçültme işlemini Mac cihazlarına da uyguluyor.

Apple'ın geleneksel konnektörden vazgeçmesi kendi tarzına uymayan ve yeterince hızlı olmayan micro-USB arabirimini kullanacağı anlamına gelmiyor. Apple'ın peşinde olduğu şey bir micro-dock.

Daha önce disket sürücüyü cihazlarından kaldıran Apple, optik sürücülere de bazı modellerinde yol vermiş durumda. FireWire arabirimi de yine aynı kaderi paylaşan diğer bir teknoloji. Apple bu tür devrimleri yapmaktan korkmuyor.

Yeni bağlantı arabiriminin yeni iPad modeli ile tanıtılabileceği iddia ediliyor. Tıpkı mikroSIM kartta olduğu gibi. Daha sonra diğer iOS cihazları da sırayla geleneksel 30 pinli konnektörü arkasında bırakacak.

Hali hazırda 30 pinli konnektöre destek veren aksesuarların uyumsuzluk sorunu yaşamaması için Apple bir dönüştürücü adaptör de sunmayı planlıyor.

iOS cihazlarının gelişimini düşündüğümüzde akla oldukça makul gelen bir iddia. Apple için her zaman vazgeçilmezler olmuştur ancak 30 pinli konnektörün bunlardan biri olmadığı kesin.