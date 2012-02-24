İddia : Apple geleneksel 30 pinli konnektörünü değiştirebilir

Haber Editörü
Yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili iddialar şimdiden başladı. Daha büyük ekran, A6 işlemci, LTE desteği derken ilginç bir iddia da 30 pinli konnektör hakkında geldi.
Bilindiği gibi iOS cihazlarında 30 pinli konnektör veri, enerji aktarımı ve aksesuarlara bağlantı için kullanılıyor. Fazla büyük sayılmasa da yine de kasada belirli oranda bir yer kaplıyor. Ancak Apple'ın yeni iPhone modelinde daha fazla yere ihtiyaç duyması geleneksel konnektörün boyutunun düşürülmesini gerektiriyor.
iMore sitesinin iddiasına göre yerden kazanma işlemine ilk olarak mikroSIM kart değişikliği ile başlayan Apple, daha sonra anteni iPhone 4 modelinin çevresine entegre ederek daha güçlü bir bataryaya yer açtı. Böylece telefonun Retina Display, işlemci, WiFi ve HSPA yongalarının enerji tüketimini dengeledi ve donanımdan fedakarlıkta bulunmadı.
Sonraki modelde 4G LTE teknolojisine yer vereceği iddia edilen Apple'ın her milimetrelik alana ihtiyacı olacak. Ekran boyutunu değiştirmeyen Apple genelde donanım bileşenlerinin boyutunun küçülmesini beklemeyi tercih ediyor. Ancak 30 pinli konnektörün küçülmesi normal SIM karttan mikroSIM karta geçmek ile aynı avantajı sağlayacak.
Apple'ın geleneksel konnektörden vazgeçme hazırlıklarına dair işaretler hali hazırda mevcut. iOS 5 ile kablosuz güncelleme ve iTunes senkronizasyon imkanı, iCloud ile bulut altyapısına yedekleme yapabilme gibi özellikler kullanıcıları kablo derdinden kurtarmış durumda. 30 pinli konnektör ile yapılabilen veri aktarımları artık kablosuz bağlantı üzerinden de yapılabiliyor.
AirPlay özelliği ile de iOS cihazlarının pek çok aksesuar ve Apple TV ile kablosuz etkileşime geçmesi mümkün hale geldi. Apple konnektör küçültme işlemini Mac cihazlarına da uyguluyor.
Apple'ın geleneksel konnektörden vazgeçmesi kendi tarzına uymayan ve yeterince hızlı olmayan micro-USB arabirimini kullanacağı anlamına gelmiyor. Apple'ın peşinde olduğu şey bir micro-dock.
Daha önce disket sürücüyü cihazlarından kaldıran Apple, optik sürücülere de bazı modellerinde yol vermiş durumda. FireWire arabirimi de yine aynı kaderi paylaşan diğer bir teknoloji. Apple bu tür devrimleri yapmaktan korkmuyor.
Yeni bağlantı arabiriminin yeni iPad modeli ile tanıtılabileceği iddia ediliyor. Tıpkı mikroSIM kartta olduğu gibi. Daha sonra diğer iOS cihazları da sırayla geleneksel 30 pinli konnektörü arkasında bırakacak.
Hali hazırda 30 pinli konnektöre destek veren aksesuarların uyumsuzluk sorunu yaşamaması için Apple bir dönüştürücü adaptör de sunmayı planlıyor.
iOS cihazlarının gelişimini düşündüğümüzde akla oldukça makul gelen bir iddia. Apple için her zaman vazgeçilmezler olmuştur ancak 30 pinli konnektörün bunlardan biri olmadığı kesin.
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26 tanesi boş mu ??
Pin -->> Signal -->> Description
1 -->> GND -->> Ground (-), internaly connected with Pin 2 on iPod motherboard
2 -->> GND -->> Audio and Video ground (-), internaly connected with Pin 2 on iPod motherboard
3 -->> Right -->> Line Out - R (+) (Audio output, right channel)
4 -->> Left -->> Line Out - L(+) (Audio output, left channel)
5 -->> Right In -->> Line In - R (+)
6 -->> Left In -->> Line In - L (+)
8 -->> Video Out -->> Composite video output (only when the slideshow mode is active on iPod Photo)
9 -->> S-Video Chrominance output -->> for iPod Color, Photo only
10 -->> S-Video Luminance output -->> for iPod Color, Photo only
11 -->> GND -->> Serial GND
12 -->> Tx -->> ipod sending line, Serial TxD
13 -->> Rx -->> ipod receiving line, Serial RxD
14 -->> NC
15 -->> GND -->> Ground (-), internaly connected with pin 16 on iPod motherboard
16 -->> GND -->> USB GND (-), internaly connected with pin 15 on iPod motherboard
17 -->> NC
18 -->> 3.3V -->> 3.3V Power (+)
Stepped up to provide +5 VDC to USB on iPod Camera Connector.
If iPod is put to sleep while Camera Connector is present, +5 VDC at this pin slowly drains back to 0 VDC.
19,20 -->> +12V -->> Firewire Power 12 VDC (+)
21 -->> Accessory Indicator/Serial enable -->> Different resistances indicate accessory type:
1KOhm - iPod docking station, beeps when connected
10KOhm - Takes some iPods into photo import mode
68kOhm - makes iPhone 3g send audio through line-out without any messages
500KOhm - related to serial communication / used to enable serial communications Used in Dension Ice Link Plus car interface
1MOhm - Belkin auto adaptor, iPod shuts down automatically when power disconnected Connecting pin 21 to ground with a 1MOhm resistor does stop the ipod when power (i.e. Firewire-12V) is cut. Looks to be that when this pin is grounded it closes a switch so that on loss of power the Ipod shuts off. Dock has the same Resistor.
22 -->> TPA (-) -->> FireWire Data TPA (-)
23 -->> 5 VDC (+) -->> USB Power 5 VDC (+)
24 -->> TPA (+) -->> FireWire Data TPA (+)
25 -->> Data (-) -->> USB Data (-)
26 -->> TPB (-) -->> FireWire Data TPB (-)
27 -->> Data (+) -->> USB Data (+)
Pins 25 and 27 may be used in different manner. To force the iPod 5G to charge in any case, when 'USB Power 5 VDC' (pin 23) is fed, 25 must be connected to 5V through a 10KOhm resistor, and 27 must be connected to the Ground (for example: pin 1) with a 10KOhm resistor.
28 -->> TPB (+) -->> FireWire Data TPB (+)
29,30 -->> GND -->> FireWire Ground (-)