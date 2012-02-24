Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Apple geleneksel 30 pinli konnektörünü değiştirebilir

7 yıl
4,7b
1
53
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili iddialar şimdiden başladı. Daha büyük ekran, A6 işlemci, LTE desteği derken ilginç bir iddia da 30 pinli konnektör hakkında geldi.
Bilindiği gibi iOS cihazlarında 30 pinli konnektör veri, enerji aktarımı ve aksesuarlara bağlantı için kullanılıyor. Fazla büyük sayılmasa da yine de kasada belirli oranda bir yer kaplıyor. Ancak Apple'ın yeni iPhone modelinde daha fazla yere ihtiyaç duyması geleneksel konnektörün boyutunun düşürülmesini gerektiriyor.
iMore sitesinin iddiasına göre yerden kazanma işlemine ilk olarak mikroSIM kart değişikliği ile başlayan Apple, daha sonra anteni iPhone 4 modelinin çevresine entegre ederek daha güçlü bir bataryaya yer açtı. Böylece telefonun Retina Display, işlemci, WiFi ve HSPA yongalarının enerji tüketimini dengeledi ve donanımdan fedakarlıkta bulunmadı.
Sonraki modelde 4G LTE teknolojisine yer vereceği iddia edilen Apple'ın her milimetrelik alana ihtiyacı olacak. Ekran boyutunu değiştirmeyen Apple genelde donanım bileşenlerinin boyutunun küçülmesini beklemeyi tercih ediyor. Ancak 30 pinli konnektörün küçülmesi normal SIM karttan mikroSIM karta geçmek ile aynı avantajı sağlayacak.
Apple'ın geleneksel konnektörden vazgeçme hazırlıklarına dair işaretler hali hazırda mevcut. iOS 5 ile kablosuz güncelleme ve iTunes senkronizasyon imkanı, iCloud ile bulut altyapısına yedekleme yapabilme gibi özellikler kullanıcıları kablo derdinden kurtarmış durumda. 30 pinli konnektör ile yapılabilen veri aktarımları artık kablosuz bağlantı üzerinden de yapılabiliyor.
AirPlay özelliği ile de iOS cihazlarının pek çok aksesuar ve Apple TV ile kablosuz etkileşime geçmesi mümkün hale geldi. Apple konnektör küçültme işlemini Mac cihazlarına da uyguluyor.
Apple'ın geleneksel konnektörden vazgeçmesi kendi tarzına uymayan ve yeterince hızlı olmayan micro-USB arabirimini kullanacağı anlamına gelmiyor. Apple'ın peşinde olduğu şey bir micro-dock.
Daha önce disket sürücüyü cihazlarından kaldıran Apple, optik sürücülere de bazı modellerinde yol vermiş durumda. FireWire arabirimi de yine aynı kaderi paylaşan diğer bir teknoloji. Apple bu tür devrimleri yapmaktan korkmuyor.
Yeni bağlantı arabiriminin yeni iPad modeli ile tanıtılabileceği iddia ediliyor. Tıpkı mikroSIM kartta olduğu gibi. Daha sonra diğer iOS cihazları da sırayla geleneksel 30 pinli konnektörü arkasında bırakacak.
Hali hazırda 30 pinli konnektöre destek veren aksesuarların uyumsuzluk sorunu yaşamaması için Apple bir dönüştürücü adaptör de sunmayı planlıyor.
iOS cihazlarının gelişimini düşündüğümüzde akla oldukça makul gelen bir iddia. Apple için her zaman vazgeçilmezler olmuştur ancak 30 pinli konnektörün bunlardan biri olmadığı kesin.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
@bdullah 7 yıl en beğenilen ekoman245
ekoman245

30 pinin zaten iki tanesi şarj iki tanesi veri taşıma olmak üzere 4 bağlantı noktası. var. bunu kabloya bakıp veya içini açarak rahatça görebilirsiniz. 30 pinin 26 tanesi boş. sadece rahat oturması için. eğer 4 pin sabit tutulup geriye kalanlar azaltılırsa örneğin 10 a hız kaybı yaşanmayacaktır

26 tanesi boş mu ??








Pin -->> Signal -->> Description
1 -->> GND -->> Ground (-), internaly connected with Pin 2 on iPod motherboard
2 -->> GND -->> Audio and Video ground (-), internaly connected with Pin 2 on iPod motherboard
3 -->> Right -->> Line Out - R (+) (Audio output, right channel)
4 -->> Left -->> Line Out - L(+) (Audio output, left channel)
5 -->> Right In -->> Line In - R (+)
6 -->> Left In -->> Line In - L (+)
8 -->> Video Out -->> Composite video output (only when the slideshow mode is active on iPod Photo)
9 -->> S-Video Chrominance output -->> for iPod Color, Photo only
10 -->> S-Video Luminance output -->> for iPod Color, Photo only
11 -->> GND -->> Serial GND
12 -->> Tx -->> ipod sending line, Serial TxD
13 -->> Rx -->> ipod receiving line, Serial RxD
14 -->> NC
15 -->> GND -->> Ground (-), internaly connected with pin 16 on iPod motherboard
16 -->> GND -->> USB GND (-), internaly connected with pin 15 on iPod motherboard
17 -->> NC
18 -->> 3.3V -->> 3.3V Power (+)
Stepped up to provide +5 VDC to USB on iPod Camera Connector.
If iPod is put to sleep while Camera Connector is present, +5 VDC at this pin slowly drains back to 0 VDC.
19,20 -->> +12V -->> Firewire Power 12 VDC (+)
21 -->> Accessory Indicator/Serial enable -->> Different resistances indicate accessory type:
1KOhm - iPod docking station, beeps when connected
10KOhm - Takes some iPods into photo import mode
68kOhm - makes iPhone 3g send audio through line-out without any messages
500KOhm - related to serial communication / used to enable serial communications Used in Dension Ice Link Plus car interface
1MOhm - Belkin auto adaptor, iPod shuts down automatically when power disconnected Connecting pin 21 to ground with a 1MOhm resistor does stop the ipod when power (i.e. Firewire-12V) is cut. Looks to be that when this pin is grounded it closes a switch so that on loss of power the Ipod shuts off. Dock has the same Resistor.
22 -->> TPA (-) -->> FireWire Data TPA (-)
23 -->> 5 VDC (+) -->> USB Power 5 VDC (+)
24 -->> TPA (+) -->> FireWire Data TPA (+)
25 -->> Data (-) -->> USB Data (-)
26 -->> TPB (-) -->> FireWire Data TPB (-)
27 -->> Data (+) -->> USB Data (+)
Pins 25 and 27 may be used in different manner. To force the iPod 5G to charge in any case, when 'USB Power 5 VDC' (pin 23) is fed, 25 must be connected to 5V through a 10KOhm resistor, and 27 must be connected to the Ground (for example: pin 1) with a 10KOhm resistor.
28 -->> TPB (+) -->> FireWire Data TPB (+)
29,30 -->> GND -->> FireWire Ground (-)
ekoman24530 pinin zaten iki tanesi şarj iki tanesi veri taşıma olmak üzere 4 bağlantı noktası. var. bunu kabloya bakıp veya içini açarak...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
free4200 7 yıl

İyi de peki iphone 5 ne zaman geliyor?
Aslında hep söylenti konuşuyoruz ama neye benzediğini veya çıkış tarihini hiç konuşmuyoruz.
Veya bilenler biliyor ama kimse hiçbirşey söylemiyor.
Hatta aslında bir sitenin ortaya attığı Foxconn çalışanının birkaç söylentisi haricinde elimizde hiçbir veri yok. O da ne kadar doğruysa..
Böyle bir firma daha önce görülmedi desem yeridir..
İnternet site ve blogları konsept foto ve video çöplüğüne dönmüş resmen.
Ancak Apple yetkilileri tek bir kelime bile söylemiş değil..
Diğer firmalar böyle değil mutlaka çıkışı beklenen ürünlerinden önce birkaç kelime konuşurlar. Veya konuşmasalarda ürünü bir şekilde belli eden hamleler yaparlar.
Dedikodular haricinde kesin olmasa bile 'ciddi olarak' birşey bileniniz varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cseyfeli 7 yıl
android 40 pin
apple 30 pin
telefon mini usb
bu ne kardeşim yapın bi tane giriş heekez kullansın donanım bulunmuyo yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAXSTAR 7 yıl
bence dock meselesi söyle olmalı: 1-bi tarafı 30 pinli bi tarafı micro usb olacak 30 pin kısmı dock a bağlanmacak micro kısmı telefona docktan bir usb kablo çıkcak
Tabii bu kabloları kutuda bize verirse çok satış yapar;
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a1g0rithm 7 yıl
iPod Shuffle'da kullanılan kablo kulaklık girişine takılıyor ve hem sync hem de sarj oluyor.

Bunun aynısını yapıp geçsinler...

400 bin tane sync metodu var zaten, yok cloud yok wi-fi...
bu yüzden çok fazla detaya gerek yok bence.

çöp olacak cihazların firmaları düşünsün cihazlarını...
Apple'ı ve son kullanıcıyı çok bağlamaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
elmacılar ve hayal dünyaları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sattackus 7 yıl
İşte bu nedenle orijinal ya da Belkin gibi bilinen marka 30 pin kablo alın deniyor. Çakma kablolar ya şarja ya data senkronizasyonuna ya da her ikisine gereken uçları kullanıyor, diğerlerini bağlamıyor. Böyle bir kabloyu alıp örneğin HDMI çeviriciye ya da özel fonksiyonları olan bir müzik seti dokuna bağlayınca niye tüm fonksiyonlar çalışmıyor diyorsunuz. Tüm bağlantıları olan kabloların pahalı olmasının bir nedeni de bu. Apple 30 pini de kullanan, kolay bozulmayan, kısa devre yapmayan yeni bir fiş icat edene kadar eskisine devam edecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.t.y. 7 yıl
apple ın artık diğer standart bileşenlere de destek vermesinin zamnı geldi de geçiyor bile. tüm dünya nın kullandığı standartları kullanmamak kendisini ve kullanıcılarını teknoloji ekosisteminin dışına çıkarıyor artık ve apple artık diğer üretilen teknolojilere yetişemiyor. Dünyada tek teknoloji üreten apple değil ve kendi dışındaki teknoloji ekosistemide artık çok çok büyüdü. Ayrı kalmak apple a zarar verecektir bundan sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Kimseden alinti yapmayacagim...
Bizde Apple dusmanligi vardir, dogrudur.
Bunun nedeni asla Apple'in kendisi degildir. Apple piyasadaki telefon seceneklerinden biridir bizim icin, ama eksikleri fazlalarindan baskin gelmistir de tercih etmemisizdir.
Bizim Apple dusmanligimizin asil nedeni, Turkiye'deki Apple fanlarinin dustugu trajikomik durumdur.
Bu nasil bir hayranliktir, bu nasil bir sevgidir?
Haberle ilgili yorumum; baslik soyle olmaliydi : " İddia : Apple geleneksel 30 pinli konnektörünü NIHAYET değiştirecek gibi, keske micro usb'ye gecse..."
Ayrica haberdeki kisisel yorum sayisi tavan yapmis ve bu durum -yorumlarin bazilari dogru bile olsa- son derece rahatsiz edici...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 7 yıl
Bircok araba firması bile bu 30pin giriş için dock yapmışken ve bu baglantı mac standartı haline gelmisken ne gerek vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
bence de çok büyük yer kaplıyordu.. HTC gibi telefonların minicik micro USB portları telefonlarda çok güzel duruyor hem küçücük hemde USB2 hızında her işinizi görüyorsunuz.. neden iphoneda da görmesin ki...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fukasaku 7 yıl Batuist
Batuist

bence de çok büyük yer kaplıyordu.. HTC gibi telefonların minicik micro USB portları telefonlarda çok güzel duruyor hem küçücük hemde USB2 hızında her işinizi görüyorsunuz.. neden iphoneda da görmesin ki...

görür zaten ama işin bide şu yanı var...bu kabloyu sadece apple orjinal olarak satıyor ve oda çok pahalı ondan almak zorundasın yenisini...ama micro usb olsa her yerden alablrisin ondan almana gerek kalmaz...bi satış politikasıda olablir aslında bu
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Apple yaptığı herşeyi en özel ve güzel şekilde organize ediyor bu sayede şuan bu kadar başarılı..Konu ile ilgili olarak yenilikler boyut değişiklikleri elbbete güzel ama alışılagelmiş şeylerden vazgeçmekte zor oluyor.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 7 yıl
@mogosan Abi benim soyledigimde bir yanlislik yok degil mi, borsa degerinde apple'in 2. oldugunu soylemistim de.
Kavga derken, biraz onyargiyla yaklastim belki ama, hani su diger basliklarda millet sanki savasir gibi birbirine laf sokuyor ya, onu demek istedim. İnsallah bu baslikta da kardes kardes tartisiriz yani :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fukasaku 7 yıl Psydia
Psydia

@mogosan Abi benim soyledigimde bir yanlislik yok degil mi, borsa degerinde apple'in 2. oldugunu soylemistim de.

Kavga derken, biraz onyargiyla yaklastim belki ama, hani su diger basliklarda millet sanki savasir gibi birbirine laf sokuyor ya, onu demek istedim. İnsallah bu baslikta da kardes kardes tartisiriz yani :)

kavga yok tartışma var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4693 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, iPad ve iphone 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Teknoloji'nin Nabzını Tutan Program" 24 Şubat/12 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim