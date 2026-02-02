Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft yapay zekâ konusunda geri adım atıyor

    Yapay zekâ fırtınasına geç adım atan ve OpenAI yatırımı bulunmasına rağmen Google Gemini gibi rakiplerinin gerisinde kalan Microsoft bir türlü beklediği seviyeye gelemedi.

    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Büyük yatırım yaparak Windows 11 işletim sisteminin adeta her noktasını yapay zekâ ile donatacak Yapay Zekâ Her Yerde programını başlatan Microsoft bugün geri vites yaptı. Firma programını bir kenara bırakıyor. 

    Yapay zekâ her yerde mi?

    Hatırlanacağı üzere Windows 11 işletim sistemi ve Office gibi bileşenlerine Copilot AI robotunu entegre eden, yapay zekâ ajanlarını kullanıma sunan ve Recall özelliğini duyuran Microsoft artık işi ağırdan almaya karar verdi. 

    Bundan sonra yeni yapay zekâ özellikleri geliştirme işini ikinci plana atan Microsoft, kullanıcılara gerçekten değer sunan örneğin işletim sistemindeki hataları gideren veya daha akıcı bir kullanım deneyimi sunan özelliklere odaklanacak. 

    Bu bağlamda Microsoft'un Notepad ve Paint gibi temel uygulamalara entegre ettiği Copilot özelliğinin iptal edilebileceği, ilginin az olduğu Copilot AI tuşunun yeniden değerlendirileceği ve ajan odaklı işletim sistemi konseptinden vazgeçileceği belirtiliyor. Yazılım departmanının yoğun bir çalışma içerisinde olduğu ve yeni bir yol haritası çizileceği de gelen bilgiler arasında. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom port başvurusu arabaya süt dökülmesi solgar korean ginseng kullanıcı yorumları kombi 24 kw ile 28 kw arasındaki fark türksat şifreli kanallar nasıl izlenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum