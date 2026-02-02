Microsoft yapay zekâ konusunda geri adım atıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Büyük yatırım yaparak Windows 11 işletim sisteminin adeta her noktasını yapay zekâ ile donatacak Yapay Zekâ Her Yerde programını başlatan Microsoft bugün geri vites yaptı. Firma programını bir kenara bırakıyor.

Yapay zekâ her yerde mi?

Hatırlanacağı üzere Windows 11 işletim sistemi ve Office gibi bileşenlerine Copilot AI robotunu entegre eden, yapay zekâ ajanlarını kullanıma sunan ve Recall özelliğini duyuran Microsoft artık işi ağırdan almaya karar verdi.

Google Gemini inceleme altında 5 gün önce eklendi

Bundan sonra yeni yapay zekâ özellikleri geliştirme işini ikinci plana atan Microsoft, kullanıcılara gerçekten değer sunan örneğin işletim sistemindeki hataları gideren veya daha akıcı bir kullanım deneyimi sunan özelliklere odaklanacak.

Bu bağlamda Microsoft'un Notepad ve Paint gibi temel uygulamalara entegre ettiği Copilot özelliğinin iptal edilebileceği, ilginin az olduğu Copilot AI tuşunun yeniden değerlendirileceği ve ajan odaklı işletim sistemi konseptinden vazgeçileceği belirtiliyor. Yazılım departmanının yoğun bir çalışma içerisinde olduğu ve yeni bir yol haritası çizileceği de gelen bilgiler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Windows 11 yapay zekâya teslim olmadı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: