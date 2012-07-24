İddia: Apple, yeni nesil iPod Touch ve iPod Nano'yu çıkarma hazırlığı içinde





Sonbahar aylarında çıkış yapması beklenen yeni nesil iPhone'un yanı sıra, Apple'ın yeni iPod modelleri içinde hazırlık içinde olduğu söyleniyor.





Apple ile ilgili doğru analizleri ile tanınan KGI Securities'dan 'Ming-Chi Kuo' tarafından yayınlanan rapora göre, yeni nesil iPhone ile benzer özelliklere sahip olması beklenen yeni iPod Touch'ın yıl içinde piyasada yerini alması bekleniyor. '9to5Mac' sitesinin 'Macotakara' kaynaklı başka bir haberine göre ise, yeni iPod Touch'ın daha uzun 4 inç'lik ekranla geleceği yönünde, ayrıca cihazın iPad'inkine benzer bir arka kapak tasarımına sahip olacağı ve A5 işlemciyi bünyesinde barındıracağı da iddia ediliyor.





Yeni iPod Nano'nun, iPod Touch ve iPhone ile birlikte çıkış yapacağı belirtilse de cihazın teknik detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. iPod Nano hakkında daha önce çıkan dedikodular, cihazın tıpkı eskiden olduğu gibi dikey ve uzun bir tasarıma döneceği yönündeydi. Ayrıca yeni iPod Nano'nun daha ince bir profile ve ana ekran tuşuna sahip olması da beklentiler arasında.





Kuo, sevkiyat konusunda ilk etapta yeni nesil iPhone'a ağırlık verileceğinden yeni nesil iPod Touch'ın sevkiyatında bir takım sınırlamalar olabileceğini de dile getiriyor.

http://9to5mac.com/2012/07/23/report-claims-new-ipod-touch-to-match-next-iphones-taller-display-add-a5-chip-and-ipad-like-shell/