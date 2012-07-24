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İddia: Apple, yeni nesil iPod Touch ve iPod Nano'yu çıkarma hazırlığı içinde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Sonbahar aylarında çıkış yapması beklenen yeni nesil iPhone'un yanı sıra, Apple'ın yeni iPod modelleri içinde hazırlık içinde olduğu söyleniyor.

Apple ile ilgili doğru analizleri ile tanınan KGI Securities'dan 'Ming-Chi Kuo' tarafından yayınlanan rapora göre, yeni nesil iPhone ile benzer özelliklere sahip olması beklenen yeni iPod Touch'ın yıl içinde piyasada yerini alması bekleniyor. '9to5Mac' sitesinin 'Macotakara' kaynaklı başka bir haberine göre ise, yeni iPod Touch'ın daha uzun 4 inç'lik ekranla geleceği yönünde, ayrıca cihazın iPad'inkine benzer bir arka kapak tasarımına sahip olacağı ve A5 işlemciyi bünyesinde barındıracağı da iddia ediliyor. 

Yeni iPod Nano'nun, iPod Touch ve iPhone ile birlikte çıkış yapacağı belirtilse de cihazın teknik detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. iPod Nano hakkında daha önce çıkan dedikodular, cihazın tıpkı eskiden olduğu gibi dikey ve uzun bir tasarıma döneceği yönündeydi. Ayrıca yeni iPod Nano'nun daha ince bir profile ve ana ekran tuşuna sahip olması da beklentiler arasında.

Kuo, sevkiyat konusunda ilk etapta yeni nesil iPhone'a ağırlık verileceğinden yeni nesil iPod Touch'ın sevkiyatında bir takım sınırlamalar olabileceğini de dile getiriyor.  

http://9to5mac.com/2012/07/23/report-claims-new-ipod-touch-to-match-next-iphones-taller-display-add-a5-chip-and-ipad-like-shell/ Yorum Yaz
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Felix Felicis 7 yıl en beğenilen
iyi de bunlar zaten herkesin bildiği, en azından apple'ı takip eden herkesin , şeyler , niye bunları çok gizli ve ilk defa gün yüzüne çıkmış haberler gibi sürekli yayınlıyorsunuz ki her sonbaharda apple music etkinliği gerçekleştirir ve iPod ailesini günceller anladık apple ile ilgili haber yapmak istiyorsunuz fakat lütfen biraz kaliteli yapın
iyi de bunlar zaten herkesin bildiği, en azından apple'ı takip eden herkesin , şeyler , niye bunları çok gizli ve ilk defa gün yüzüne çıkmış haberler gibi süre...
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JoeyBane 7 yıl
Beklemek lazım.. Umarım çıkar.
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DH Misafiri 7 yıl
touch a artık bi fm radyo koyarlar.
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Guest-73A8A7D1E 7 yıl
gps koysunlar gps
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FRAPS 7 yıl
Ne kadar saçma haberler yapıyorsunuz. Yok mağazaya şu uygulama geldi yok bu olabilir yok şu olabilir. yeni İpod elbette çıkacak ,bizim bundan sonra ipod çıkmayacağını düşündüğümüzümü sanıyorsunuz. Sabah akşam apple haberi adı altında reklam yapıyorsunuz.


Çıkın ortaya reklam için şu kadar para alıyoruz deyin delikanlı gibi...[>:]
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catador 7 yıl
sugar_klavyeci
Çıkan haberlerin yarısı neredeyse iddia. Bu gidişle iddia sitesine dönecek burası.

Gerçekten doğru. Bu iddialardan bahis yapsalar süper olur :)
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M_fb** 7 yıl
Bekliyoruz nedense tasarımını çok merak etmeye başladım
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ozqur333 7 yıl
ipod 4.neslimi alalı 1 yıl olmadı :( şimdi yenisi çıkıyor satıp yenisini alıcaz heralde
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teknoloji4ever 7 yıl
4" retina ekran a5 yada A5X islemci 5mp isight kamera 3G yada 4G vede iyi bi pil omru olursa tadından yenmez
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yesil-111 7 yıl
Nedense ipod nanonun kol saati olması çok hoşuma gitti.
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mawoix 7 yıl
ipod nano eski tasarımına dönerse tüm hayallerim bozulcak :(
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CodeMachine 7 yıl
wustti
bu ipod ne için çıkıyor anlamadım benim bildiğim bu temel de müzik çalar değil mi? şu anda 4.nesil ipod touch da müzik dinliyorum iğrenç bi ses kalitesi var tamam ses seviyesi yüksek güzel ama kalite çok kötü. ha internete filan giriyor wifi var ama müzik dinlemek için yapılan bi alette müzik dinleyememek çok saçma. hele o yanında verdikleri kulaklıklar evlere şenlik. ve insanlar bunu hala sabırsızlıkla bekliyor. bu olay bana insanların basiretinin bağlandığını sadece elma resmi için koşup bu cihazları aldıklarını kanıtladı. hala kullanıyorum aleti ama sadece internet için vs. müziği 5800 da dinliyorum. baya fark atmış bence apple a. yok benim bilmediğim bi uygulama fian yüklemek gerekiyorsa kaliteli ses almak için yazın da alet mundar olmasın elimde.

Aynen, sennheiser cx200 ile kullandım ama bende ses kalitesini beğenmediğim için hiç müzik dışı işler için kullanıyorum.
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MERCURY2000 7 yıl
Zaten bu yıl Apple yeni iPod ailesini kesin tanıtacak. Gecen yıl iPod modelleri herhangi bir yeniliğe, revizyona uğramadı , ek olarak beyaz iPod touch çıktı. iPod gercekten devrim niteliğinde bir cihazdı. Şu an iPod touch 4g kullanıyorum, daha önceki iPod touch modellerinide, nano da kullandım. Müziklerimi sadece iPod üzerinden dinliyorum, kulaklıkları evet zayıf yüksek seslerde cızırtı yapıyor özellikle baslarda bazen bir patırtı geliyor bu nedenle beats tour kulaklık aldım. Arka kapakta umarım iPad benzeri allüminyum yapıya benzer bir yapı kullanılır yoksa o metal arka yüzey çizikten geçilmiyor. Umarım güzel bir cihaz tanıtılır ona geçiş yaparım.
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OzgunSelim 7 yıl MERCURY2000
MERCURY2000

Zaten bu yıl Apple yeni iPod ailesini kesin tanıtacak. Gecen yıl iPod modelleri herhangi bir yeniliğe, revizyona uğramadı , ek olarak beyaz iPod touch çıktı. iPod gercekten devrim niteliğinde bir cihazdı. Şu an iPod touch 4g kullanıyorum, daha önceki iPod touch modellerinide, nano da kullandım. Müziklerimi sadece iPod üzerinden dinliyorum, kulaklıkları evet zayıf yüksek seslerde cızırtı yapıyor özellikle baslarda bazen bir patırtı geliyor bu nedenle beats tour kulaklık aldım. Arka kapakta umarım iPad benzeri allüminyum yapıya benzer bir yapı kullanılır yoksa o metal arka yüzey çizikten geçilmiyor. Umarım güzel bir cihaz tanıtılır ona geçiş yaparım.

+1
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