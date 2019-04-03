İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak

Rus yer ekipleri, Perşembe günü iki Soyuz roketini iki farklı kıtada bulunan fırlatma merkezinden uzaya göndermeye hazırlanıyor. İlk lansmanın bu gece Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Türkiye saati ile 02:01'de fırlatılması, diğerinin ise Güney Amerika'nın kuzeydoğusunda bulunan Fransız Guyanası'ndaki Uzay Merkezinden Türkiye saati ile 07:30'da uzaya gönderilmesi planlanıyor. Rusya için bir ilk olmayan fırlatma işlemi, daha önce 25 Haziran 2013 tarihinde yine aynı lokasyonlardan gerçekleştirilmişti.

Kazakistan'dan fırlatılması planlanan Soyuz-2.1a roketi (üstteki görsel) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşıyacak. Güney Amerika'dan uzaya çıkacak olan Soyuz ST-B roketi (alttaki görsel) ise Google, Liberty Global ve HSBC Principal Investments'in desteği ve finansmanı ile kurulan O3b Networks'ün yeni uydularını yörüngelerine götürecek.

Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılması planlanan Soyuz-2.1a roketinin, ISS’ye yaklaşık 2 bin 450 kilogram ağırlığında kargo malzemesi ulaştırması beklenen Progress MS-11 kargo aracını yörüngeye taşıması bekleniyor.

O3b Networks’ün 4 adet uydusunu daha uzaya götürecek ST-B roketi ise bu görevle, uydu sistemindeki toplam uzay aracı sayısının 20’ye çıkmasını sağlayacak. 2013'ten bu yana hizmet veren O3b uyduları; geniş bant İnternet sinyallerini ada ulusları, yolcu gemileri, petrol ve gaz alanları ile diğer uzak noktalara ulaştırmak için kullanılıyor.

1950'lerden beri kullanılıyor

Söz konusu görevlerde kullanılacak ve benzer tasarıma sahip Soyuz roketlerinin geçmişi 1950’lere kadar uzanıyor. Baykonur Uzay Üssü’ndeki görevle birlikte Soyuz-2.1a roketi bu yıl dördüncü kez uzaya çıkmış olacak. Beş buçuk yıllık aradan sonra ilk kez Fransız Guyanası’ndan fırlatılacak olan Soyuz ST-B roketinin ise 2019 yılında beşinci kez uzaya gönderilmiş olacağı ifade ediliyor.

Soyuzların fırlatılacağı merkezlerdeki yapısal farklardan dolayı yüklemeler, Fransız Guyanası’ndaki rokete dikey pozisyonda ve Baykonur’daki rokete ise dikey pozisyonda yapılacak.

https://spaceflightnow.com/2019/04/02/two-soyuz-rockets-rolled-out-for-launches-on-different-continents/