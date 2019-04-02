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Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir

Hindistan'ın anti-uydu füzesi denemesi sonucu ortaya çıkan yörünge enkazı NASA'ya göre ISS'yi tehlikeye atabilir. NASA’nın başkanı, söz konusu test için “Çok, çok kötü bir şey” ifadelerini kullandı.
1 ay
4,2b
1
13
Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA’nın Başkanı Jim Bridenstine yaptığı açıklamada; Hindistan’ın uzaydaki uydularından birini yok etmesi eyleminin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan astronotların hayatını tehlikeye atabileceğini ve bu olayın, “Çok, çok kötü bir şey” olduğunu ifade etti.

Çalışanlara hitap ettiği toplantıda Bridenstine, söz konusu eylem neticesinde en az 400 parça yörünge enkazı oluştuğunu ve parçaların 60 tanesinin 15 cm’den büyük olduğunu vurgulamış. Yok edilen uydunun ISS’nin oldukça altında olduğu belirtilen açıklamada, parçalardan 24 tanesinin uzak mesafe sınırının ötesine dağıldığı vurgulanıyor. Yaşanan bu gelişmenin ise ISS için potansiyel bir risk oluşturduğunu söyleyen yönetici, “Bu durum kabul edilemez ve NASA, bu eylemin bizde yaratacağı etkiler konusunda çok açık sözlü olmalıdır.” ifadeleriyle durumu eleştirmiş.

Hindistan Hükümeti ise testin alçak yörüngede gerçekleştirildiğini ve uydu parçalarının birkaç hafta içinde Dünya’ya düşeceğini ifade ediyor. NASA, ABD Stratejik Komutanlığı Müşterek Uzay Harekâtları Başkanlığınca yürüttüğü çalışma neticesinde; bahse konu testin ISS için yarattığı risk oranının son 10 günde %44’ler seviyesine çıktığını belirtiyor.

Bridenstine’nın daha sonra yaptığı açıklamalarda astronotların hâlâ güvende olduğunu ve bir tehlike anında ISS’nin enkazdan kaçmak için manevra yapabileceğini söylemiş. Belki de eleştirilerinin dozunu kaçırmış olabileceğini düşünen yönetici son olarak, “İyi olan şey ise meydana gelen olay, Dünya’nın alçak yörüngesinde gerçekleşti ve zaman içinde bütün parçalar ortadan kaybolacak.” sözlerini sarf etmiş.


https://www.engadget.com/2019/04/02/nasa-says-satellite-that-india-shot-down-may-threaten-the-iss/ Yorum Yaz
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Rajeesh 1 ay en beğenilen
hintliler kendi ülkelerini çöp yoğını haline getirdikleri yetmemiş uzayıda çöpe çevirmeye karar vermişler :D
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mladenbmv 1 ay
abd kendisi yaparken bir şey yok.
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Quard 1 ay
Eğer bunu Pakistan yapmış olsaydı şimdiye kadar olay olmuştu. Birileri artık Hindistan'ı ya durdurmalı ya da dur demeli.
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The souls migration 1 ay Quard
zaten ingiliz oryantalizmi yapıyor. kimi kime şikayet edeceksin.

ekleyelim..
britanya hindistanı ... - 1947
1947 - ..
hindistan
pakistan
bangladeş
myanmar
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The souls migration 1 ay
alçak yörünge, çöp hurdalığına zaten çoktan dönmüş durumda. ordaki çöpü vurmanın uui' ye zarar verme ihtimali mutlaka var. lakin elin oğlu çöpü vurarak düşürmeye çalışıyor. diğeri de yerinde hop oturup hop kalkıyor. bu deneme elbette sıradan çalışmayan bir çöp uyduyu vurup dünyaya düşmesini sağlamak değil. bildiğin gövde gösterisi. ben bu manada bakıyorum olaya. uui' nin anlam kazanabilmesi için oraya daha çok ülkenin katılımı lazım. yoksa çoook hop oturup hop kalkarlar. tekelciliğe son.

link vermemişim: ntv.com.tr/...
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SEO-Uzmanı 1 ay
bunlar yakında uzaylılara bile savaş açar !
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RaptorFX 1 ay
Bu iş ciddi bir iş. Eğer bu tip saçmalıklar yapmaya devam ederlerse yakında tv izleyemez telefonla görüşemez hale geliriz. Yetmediği gibi parçalanan uydular yeni yollanacak uyduları da parçalar. Yani 1900'lere geri döneriz.
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cabriyo 1 ay
abd atom bombası attı. 1993e kadar 1000 civarı bomba attı test yapmak için. çok çok tehlikeliydi nasa kardeş.
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mladenbmv 1 ay
abd kendisi yaparken bir şey yok.
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Rajeesh 1 ay en beğenilen
hintliler kendi ülkelerini çöp yoğını haline getirdikleri yetmemiş uzayıda çöpe çevirmeye karar vermişler :D
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gun 1 ay
Uzay çöpü oluşturma konusunda BM bir karar almalı ilerde her önüne gelen böyle şeyler yaparsa uzay araştırması yapamaz hale geliriz.
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Janus_Prospero 1 ay
Hintliler düşüncesiz gövde gösterisi yapmışlar. O uydu atmosferde de yanabilirdi sonuçta.
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The souls migration 1 ay Janus_Prospero
bence sen de haklısın. ama uui' yi bana mı sordun da oraya çıakrdın deseler kimse bir şey diyemez. bu durumda uzay çalışmalarına onları da dahil etmeliler diyebiliriz. burada yine bir kısıtlama söz konusu olacak. bildiğin tapu meselesi..
şaka bir yana bu durumu değerlendirmişlerdir. çin' in haber vardır muhtemelen. uyanıklık yapıp vur da görelim demiş olmalılar. kendileri yapsa amerika hırr çıkarırdı muhtemelen. hintli yapınca sorun yok.
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The.Mafia 1 ay
Uzayı çöplüğe çeviriyorlar vuruyorsun bari temizle
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