Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir

NASA’nın Başkanı Jim Bridenstine yaptığı açıklamada; Hindistan’ın uzaydaki uydularından birini yok etmesi eyleminin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan astronotların hayatını tehlikeye atabileceğini ve bu olayın, “Çok, çok kötü bir şey” olduğunu ifade etti.

Çalışanlara hitap ettiği toplantıda Bridenstine, söz konusu eylem neticesinde en az 400 parça yörünge enkazı oluştuğunu ve parçaların 60 tanesinin 15 cm’den büyük olduğunu vurgulamış. Yok edilen uydunun ISS’nin oldukça altında olduğu belirtilen açıklamada, parçalardan 24 tanesinin uzak mesafe sınırının ötesine dağıldığı vurgulanıyor. Yaşanan bu gelişmenin ise ISS için potansiyel bir risk oluşturduğunu söyleyen yönetici, “Bu durum kabul edilemez ve NASA, bu eylemin bizde yaratacağı etkiler konusunda çok açık sözlü olmalıdır.” ifadeleriyle durumu eleştirmiş.

Hindistan Hükümeti ise testin alçak yörüngede gerçekleştirildiğini ve uydu parçalarının birkaç hafta içinde Dünya’ya düşeceğini ifade ediyor. NASA, ABD Stratejik Komutanlığı Müşterek Uzay Harekâtları Başkanlığınca yürüttüğü çalışma neticesinde; bahse konu testin ISS için yarattığı risk oranının son 10 günde %44’ler seviyesine çıktığını belirtiyor.

Bridenstine’nın daha sonra yaptığı açıklamalarda astronotların hâlâ güvende olduğunu ve bir tehlike anında ISS’nin enkazdan kaçmak için manevra yapabileceğini söylemiş. Belki de eleştirilerinin dozunu kaçırmış olabileceğini düşünen yönetici son olarak, “İyi olan şey ise meydana gelen olay, Dünya’nın alçak yörüngesinde gerçekleşti ve zaman içinde bütün parçalar ortadan kaybolacak.” sözlerini sarf etmiş.

https://www.engadget.com/2019/04/02/nasa-says-satellite-that-india-shot-down-may-threaten-the-iss/