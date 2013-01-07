İki yönlü USB bellek hem PC hem de mobil cihaz kullanımında kolaylık sağlıyor





Mobil cihazların fonksiyonel yetenekleri arttıkça genelde PC üzerinde yaptığımız USB bellek kullanma gibi önemli işlemler de bu alana taşınmaya başladı. Ancak mobil cihazlar genellikle tam boy USB girişi sunmadığı için bir adaptör yardımıyla USB bellek takmak gerekiyor. 600-GUSD serisi bellekler ise bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor.





600-GUSD belleklerde bir uçta standart USB giriş, diğer uçta ise microUSB girişi bulunuyor. Böylece PC'nizdeki kullanım rahatlığını, herhangi bir adaptöre gerek kalmadan mobil cihazınızda da yaşayabiliyorsunuz. Standart USB girişi üzerinde bir de microSD kart okuyucu yerleştirilmiş ve akıllı telefonunuz için ikinci bir hafıza kartı desteği de böylece elde edilmiş oluyor.





Bellekler Android 3.1 ve üzeri işletim sistemleri ile uyumlu. Serinin iki üyesi şu anda satışta. 4GB kapasiteli versiyon 24$ iken, 8GB kapasiteli versiyon 30$ fiyat etiketine sahip.

http://vr-zone.com/articles/two-way-multi-function-usb-drive-makes-device-storage-access-easier/18518.html