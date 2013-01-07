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İki yönlü USB bellek hem PC hem de mobil cihaz kullanımında kolaylık sağlıyor

6 yıl
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10
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazların fonksiyonel yetenekleri arttıkça genelde PC üzerinde yaptığımız USB bellek kullanma gibi önemli işlemler de bu alana taşınmaya başladı. Ancak mobil cihazlar genellikle tam boy USB girişi sunmadığı için bir adaptör yardımıyla USB bellek takmak gerekiyor. 600-GUSD serisi bellekler ise bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

600-GUSD belleklerde bir uçta standart USB giriş, diğer uçta ise microUSB girişi bulunuyor. Böylece PC'nizdeki kullanım rahatlığını, herhangi bir adaptöre gerek kalmadan mobil cihazınızda da yaşayabiliyorsunuz. Standart USB girişi üzerinde bir de microSD kart okuyucu yerleştirilmiş ve akıllı telefonunuz için ikinci bir hafıza kartı desteği de böylece elde edilmiş oluyor.

Bellekler Android 3.1 ve üzeri işletim sistemleri ile uyumlu. Serinin iki üyesi şu anda satışta. 4GB kapasiteli versiyon 24$ iken, 8GB kapasiteli versiyon 30$ fiyat etiketine sahip. 

http://vr-zone.com/articles/two-way-multi-function-usb-drive-makes-device-storage-access-easier/18518.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
host kablolarıda aynı işi sağlıyo 8GB ye $ fazla
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DH Misafiri 6 yıl
yalnız dikkatinizi çekerim rresimdeki telefon galaxy s2 :) forever samsung....
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Mr.Loney 6 yıl
iyi düşünülmüş
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deadric 6 yıl
Sd kart girişi yanda olmalıydı. Böylece pc ye de takabilirdik aleti sd kart okuyucu olarak.
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zıplayanpırasa 6 yıl
hayalimdeki ürün
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Recharged 6 yıl
Güzel düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir ürün.Alıcısı olacaktır ancak çıkış için bu fiyatları biraz daha düşürmeleri gerekir diye düşünüyorum.
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pijama61 6 yıl
patentini alaydın iyiydi.
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SystemApps 6 yıl
chok pahalı ama
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kmlfgkc 6 yıl
sonunda yapmışlar 3 yıldır aklımdaki şeyi
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