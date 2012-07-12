İkinci çeyrek bilgisayar satışları; Lenovo liderliğe göz kırpıyor

Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC ve Gartner, küresel bilgisayar satışlarına yönelik ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Ortaya çıkan tablo, üreticiler arasındaki rekabetin geldiği noktayı görmemiz açısından bir hayli dikkat çekici. Uzun süredir pazar lideri olan HP ön sıradaki yerini korumasına karşık, satışlarını arttırma konusunda sıkıntılar yaşadığını, buna karşın ikinci sıradaki Lenovo'nun ise hızlı yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. IBM'den devraldığı ürün gamını genişleten ve hem ThinkPad hem de IdeaPad serileri altında dikkat çekici modeller sunan Lenovo, liderliği hedeflediğini son dönemde sık sık dile getirirken, ortaya çıkan son veriler iki firma arasındaki rekabeti daha da alevlendirecek gibi görünüyor.

Lenovo ile birlikte yükseliş içerisinde olan bir başka firma ise Asus. Tayvanlı firma, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını %38'in üzerinde arttırarak, dünya bilgisayar üreticileri sıralamasında, Dell'in ardından beşinci sırada geliyor. İlk beş üretici içerisinde HP ile birlikte kan kaybeden ikinci üretici ise Dell. Şirketin satışları %11.5 oranında düşerek 10.5 milyondan 9.35 milyon seviyesine gerilemiş durumda. Masaüstü ve dizüstü bilgisayar satış rakamlarını içeren, tabletleri ise kapsamayan liste kapsamında üçüncü gelen isim Acer. Yakın geçmişte yönetim şemasında bir takım değişikikler yapan firma, satışlarını %3.6 arttırmış durumda.

Bilgisayar üreticileri için kilometretaşı olması beklenen asıl gelişme ise Windows 8 işletim sistemi. Ekim ayında kullanıcılarla buluşacak olan yeni işletim sistemi ile birlikte Microsoft, kullancılara yeni bir deneyim yaşatmayı vaad ediyor. Grafik arayüzü başta olmak üzere çok sayıda radikal değişiklike gelecek olan Windows 8 ile birlikte bilgisayar üreticilerinin de yeni tasarımlar sunması bekleniyor. Öte taraftan ARM desteğine de sahip olan Windows 8 için üreticilerin daha ince tasarıma sahip yeni dizüstü bilgisayar çözümleri sağlaması da bekleniyor. Yazılım tarafındaki gelişmelere ek olarak donanım güncellemeleri de büyük önem taşıyor. Hem AMD hem de Intel'in sunacağı yeni platformlara bağlı olarak 2013 yılında farklı tasarım özelliklerine sahip Windows 8'li bilgisayarların pazara giriş yapması bekleniyor.