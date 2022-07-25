Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İkinci el araç alacaklara "yalan beyanlara kanmayın" uyarısı

    Piyasadaki fırsatçıların hasarlı araçları yüksek fiyattan satmak için çeşitli yalanlara başvurduğunu belirten TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, bu konuda çeşitli açıklamalarda bulundu.
    Oy Ver

    İkinci el araç alacaklara 'yalan beyanlara kanmayın' uyarısı
    Tam Boyutta Gör

    Sıfır otomobile gücü yetmeyen tüketici çözümü ikinci elde arıyor. Ancak ikinci el otomobil pazarında kaza geçmişi olan araçlara dikkat etmek ve fırsatçıların yalanlarına kanmamak gerekiyor. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, bu konuda tüketiciler için uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu.

    Satılan araçtan daha yüksek kar elde etmek için en sık başvurulan "kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut" söylemine açıklık getiren TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, "Bir kaza yaşandıktan sonra, onarım için araç servise gönderilir, servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder.

    Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

    İkinci el araç alacaklara 'yalan beyanlara kanmayın' uyarısı

    "Karşı tarafın hasar bedeli suçlu olunsa da aracın TRAMER kaydına işlenmez"

    Yine en sık başvurulan yalan beyanlardan biri olan "karşı tarafın hasar bedeli araca
    işlenmiş" konusuna da değinen Erdem, böyle bir durumun da sistemsel olarak mümkün
    olmadığını söyledi: "Hangi araca, kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa,
    tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir
    sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline
    ekleyemez"

    "Her hasar kaydının bedeli mutlaka sistemde var"

    TRAMER kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini ifade eden TÜSED Yönetim
    Başkanı Ahmet Nedim Erdem, eksperlerin tam zamanlı veri aktarımı gerçekleştirdiğini;
    ancak hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri, hatalı poliçe numaraları
    sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını belirtiyor. Bu
    gibi durumlara karşı bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin, satın almayı düşündükleri
    aracın şasi numarası üzerinden sorgulama yapmasını tavsiye ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız