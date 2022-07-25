İkinci el araç alacaklara 'yalan beyanlara kanmayın' uyarısı

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Sıfır otomobile gücü yetmeyen tüketici çözümü ikinci elde arıyor. Ancak ikinci el otomobil pazarında kaza geçmişi olan araçlara dikkat etmek ve fırsatçıların yalanlarına kanmamak gerekiyor. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, bu konuda tüketiciler için uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Satılan araçtan daha yüksek kar elde etmek için en sık başvurulan "kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut" söylemine açıklık getiren TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, "Bir kaza yaşandıktan sonra, onarım için araç servise gönderilir, servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder.

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Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Karşı tarafın hasar bedeli suçlu olunsa da aracın TRAMER kaydına işlenmez"

Yine en sık başvurulan yalan beyanlardan biri olan "karşı tarafın hasar bedeli araca

işlenmiş" konusuna da değinen Erdem, böyle bir durumun da sistemsel olarak mümkün

olmadığını söyledi: "Hangi araca, kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa,

tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir

sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline

ekleyemez"

"Her hasar kaydının bedeli mutlaka sistemde var"

TRAMER kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini ifade eden TÜSED Yönetim

Başkanı Ahmet Nedim Erdem, eksperlerin tam zamanlı veri aktarımı gerçekleştirdiğini;

ancak hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri, hatalı poliçe numaraları

sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını belirtiyor. Bu

gibi durumlara karşı bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin, satın almayı düşündükleri

aracın şasi numarası üzerinden sorgulama yapmasını tavsiye ediyor.

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İkinci el araç alacaklara "yalan beyanlara kanmayın" uyarısı