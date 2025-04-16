825 km'ye kadar menzil sunan elektrikli Zeekr 007 GT tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Çinli Geely Grubu'nun bir markası olan Zeekr, elektrikli station wagon modeli 007 GT'i Çin'de 27.600 dolar başlangıç ​​fiyatıyla piyasaya sürdü. Zeekr 001'den sonra markanın ikinci modeli olan 007 GT, 825 km'ye kadar menzil, 637 beygir motor ve havalı süspansiyon gibi özelliklerle geliyor. Otomobil, Avrupa'da Zeekr 7 GT adı altında satışa sunulacak.

Zeekr 007 GT özellikleri

Zeekr 007 sedanın station versiyonu olan 007 GT, ön tarafta boylu boyunca uzanan 90 inçlik LED ünitesiyle dikkat çekiyor. Görüntü ve yazı gösterebilen bu ünitenin altında ise farlar yer alıyor. Üst kısımda ise LiDAR sensörü bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Zeekr 007 GT, 4864mm/1900mm/1445 mm boyutları ve 2925 mm dingil mesafesiyle orta büyüklükte bir otomobil. Zeekr’in bu elektrikli station wagon modeli, opsiyonel olarak sunulan bir çeki demiri ve hava süspansiyonu ile donatılabiliyor. Araç, açık mor, koyu mor, mavi, yeşil, bej, gri gibi renklerin yer aldığı dokuz gövde rengi seçeneği sunuyor. Ayrıca çerçevesiz kapılar ve yan aynalar, gizli kapı kolları ve 20 inç jantlarla birlikte geliyor.

Zeekr 007 GT'nin iç mekanında, 15,4 inçlik büyük bir dokunmatik ekran ve oval şekilli bir LCD gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca, 35,5 inçlik artırılmış gerçekliğe sahip baş üstü ekranı bulunuyor. Otomobil ayrıca, 200'den fazla işlevi destekleyen yapay zeka destekli bir sesli asistana da sahip.

Tam Boyutta Gör Otomobilin diğer özelliklerine baktığımızda, iki adet 50W kablosuz şarj pedi, sürücü koltuk başlığında hoparlörler, panoramik cam tavan, masaj destekli elektrikli koltuklar ve isteğe bağlı bagaj tabanının altında buzdolabı gibi özelliklerle donatıldığını görüyoruz.

Zeekr 007 GT, 31 akıllı sürüş sensörü, bir LiDAR sensörü, 11 kamera ve 3 mm dalga radarı ve 508 TOPS'luk işlem gücü sunan çift Nvidia Drive Orin-X çipi ile gelişmiş otonom sürüş kabiliyetlerine sahip. Bunlar arasında, Otomatik Acil Frenleme (AEB), Genel Otomatik Kaçış Sistemi (G-AES) ve haritadan bağımsız Otomatik Pilotta Gezinme (NOA) işlevleri yer alıyor. Testler sırasında Zeekr 007 GT'nin sisli bir tünelde 60 km/s hızla otomatik olarak durabildiği ve 120 km/s hızla seyahat ederken engellerden kaçabildiği belirtiliyor.

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Giriş seviyesi 007 GT, arka aksa konumlanmış 310 kW (416 beygir) tek bir elektrik motorundan güç alırken, çift motorlu 4WD modeli ön aksta yer alan 165 kW'lık (221 beygir) motorla beraber toplamda 475 kW (637 beygir) güce ulaşıyor. Tek motorlu model 0'dan 100 km/s hıza 5,3 saniyede ulaşırken, çift motorlu model için bu süre 3,8 saniye olarak belirtiliyor.

Otomobil iki batarya seçeneğiyle birlikte geliyor. İlki 75 kWh kapasiteli CATL yapımı ve Zeekr tarafından geliştirilenlityum demir fosfat (LFP) paket, ikincisi ise 100 kWh kapasiteli NMC lityum iyon batarya paketi. Düşük kapasiteli bataryada menzil 585 km iken, yüksek pakette 825 km'ye kadar çıkıyor.

800V mimariye sahip olan Zeekr 007 GT, 5.5C şarj hızı desteğiyle sadece 10,5 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor. Otomobil ayrıca, diğer elektrikli araçları da 60 kW ile şarj ederek mobil bir şarj istasyonuna dönüşebiliyor.

Üç donanım seviyesine sahip olan Zeekr 007 GT'nin fiyatlandırması şöyle:

RWD 75 kW: 202.900 yuan (27.600 USD)

RWD 100 kW: 222.900 yuan (30.300 USD)

4WD 75 kW: 232.900 yuan (31.700 USD)

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Elektrikli Zeekr 007 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı