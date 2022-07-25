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    Yeni Audi Q6 Çin'de ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Önde ve arkada boydan boya uzanan LED aydınlatmalarıyla trendlere uyum sağlayan Audi Q6 bu uyumu elektrifikasyon tarafında göstermeyerek 2.0 ve 2.5 litre benzinli motorlardan güç alıyor.
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    Yeni Audi Q6 Çin'de ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Alman otomotiv devi Audi'nin Çin'deki iştiraki SAIC Audi, yeni Q6 modelini görücüye çıkardı. Üç sıra koltuk düzenine sahip büyük bir SUV olan yeni Audi Q6, tahmin edileceği üzere Çin pazarı için geliştirildi.

    Yeni Audi Q6, tasarım olarak şirketin içten yanmalı motorlu (ICE) ve elektrikli modellerindeki tasarım detaylarını harmanlayarak yeni bir görüntü ortaya çıkarmış. Ön bölümünde iki parçalı far tasarımı kullanan modelin üstteki üniteleri ince bir LED şeritle birbirine bağlanıyor. Bu alanı domine eden sekizgen panjurun yanı sıra tampon kenarlarındaki hava girişleri de SUV'a sportif bir görünüm katıyor.

    Profilden bakıldığında station wagon'ları anımsatan silüetiyle dikkat çeken modelin yüksek omuz çizgisi ve geniş çamurlukları kaslı bir görünüm sunarken sütunlar, yan ayna kapakları ve tavandan oluşan siyah dış renk temasına 21 inçlik jantlar da eşlik ediyor. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar dikkat çekiyor.

    Yeni Audi Q6 Çin'de ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni Audi Q6, 5099 mm uzunluğu, 2014 mm genişliği ve 1784 mm yüksekliği ile Q7'den biraz daha büyük bir model. Ancak 2980 mm'lik aks mesafesi biraz kısa kalıyor. İç mekanda ise altı veya yedi kişilik üç sıra koltuk düzeni sunulurken standart deri döşemeye sahip 12 yönlü ayarlanabilir koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları bulunuyor. Koltuklar katlı haldeyken Q6'nın bagaj hacmi 2398 litreye ulaşıyor.

    12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç multimedya ekranına sahip olan araçta klima kontrolleri için ayrılan 8.6 inç dokunmatik ekranın yanı sıra head-up display de bulunuyor. Bunun yanı sıra 14 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi, ambiyans aydınlatması ve arka yolcular için perdeler de sunan Q6'da opsiyonel olarak seviye 2+ gelişmiş sürüş yardımcı sistemlerinden oluşan Audi AI Pro Pilot paketi de mevcut.

    Yeni Audi Q6 Çin'de ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    MQB platformunu temel alan modelde 45TFSI ve 50TFSI olmak üzere iki farklı versiyon mevcut. İlk versiyonda 262 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor yer alırken üst basamakta 295 hp güç ve 500 Nm tork üreten 2.5 litre altı silindirli motor karşımıza çıkıyor. Her iki versiyon da standart olarak otomatik şanzıman, dört tekerlekten çekiş ve DCC adaptif dinamik süspansiyonla gelirken güçlü motor aracın 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Çin'de siparişe açılan yeni Audi Q6'nın fiyat aralığı 500.000 Yuan (1.3 milyon TL) ve 650.000 Yuan (1.7 milyon TL) olarak açıklandı.

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