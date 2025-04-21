Cardata: 'İkinci elde fiyatlar dip seviyeyi gördü'

İkinci elde fiyatların son 6 aydır yatay seyrettiğini söyleyenCardata İş Geliştirme Direktörü Süleyman Yayla, “Mart-Nisan 2025 arası otomobil ve SUV’larda yüzde 4, hafif ticari araçlarda ise yüzde 3 düşüş gözlemlendi. Aynı dönemde ikinci el araç fiyatları ise genel ortalamada yüzde 1,5 gerilemiş durumda. İkinci elde fiyatlar için tam anlamıyla balon söndü, fiyatlar normale döndü diyebiliriz. Reel olarak ciddi bir değer kaybı yaşandı. 2024 yılında yüzde 14’lük ikinci el fiyat artışına karşın enflasyon yüzde 45 olarak gerçekleşti. Bu da nominal artışlara rağmen reelde fiyatlarda gerileme yaşandığı anlamına geliyor” dedi.

Sıfır araç kampanyaları etkili oldu

Nisan verilerinin ikinci el otomobil piyasasındaki durağanlığı gözler önüne serdiğini ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise, ikinci el araç fiyatlarının dip seviyede olduğunu, piyasada ise bekleme psikolojisinin hâkim olduğunu kaydetti.

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Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,5 milyon ikinci el otomobilin satıldığını ifade eden Hüsamettin Yalçın, “İkinci elde fiyatların geldiği dip seviye dikkat çekici. Fiyatlardaki bu durağanlığın birkaç nedeni var. Temel nedenler arasında yüksek faiz-düşük kredi erişimi ilk sıralarda yer alıyor. Taşıt kredisi maliyeti arttı ve tüketiciler krediye ulaşmakta zorlandı. Ayrıca sıfır araç kampanyaları da bir diğer önemli etken. Markalar, bu dönemde yaptığı agresif kampanyalarla alıcıyı sıfır araçlara yöneltti. Yüksek mevduat faizi sebebiyle parası olan tüketici aracı değil, bankayı tercih etti ve bu da bir diğer etken olarak sayılabilir. Ve tabi ki psikolojik bekleyiş fiyatlarda önemli bir etki gücüne sahip. Fiyatlar daha da düşer algısı, özellikle ikinci elde alımları erteledi” diye konuştu

İkinci el otomobil pazarında ortalama ilan süresinin 40 güne kadar uzadığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: “Alıcılar pazarlık odaklı, satıcılar ise daha esnek fiyatlama yapıyor. 1-3 yaş arası ekonomik, düşük hacimli araçlara ilgi devam ediyor. Yatırım amaçlı alımlar ise durma noktasında, sadece gerçek ihtiyaç sahipleri kaldı. Yılın geri kalan döneminde ikinci el otomobil satışlarının artabileceğini öngörüyoruz. Cardata olarak biz 2025’te 8-9 milyon ikinci el satışı bekliyoruz. Kredi koşulları iyileşmesi durumunda bekleyen talep devreye girecektir. Tabii kur ve enflasyon baskısı nedeniyle fiyatlar yeniden yükselebilir. Şu anda ikinci el için tam bir fırsat dönemi yaşanıyor diyebiliriz.”

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