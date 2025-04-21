Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cardata: "İkinci elde fiyatlar dip seviyeyi gördü"

    Güncel veriler ışığında pazarı değerlendiren Cardata, nisan ayı itibariyle 2025 yılı değerlendirmesi ve yıl sonu beklentilerini paylaştı.                        

    Cardata: 'İkinci elde fiyatlar dip seviyeyi gördü'
    İkinci elde fiyatların son 6 aydır yatay seyrettiğini söyleyenCardata İş Geliştirme Direktörü Süleyman Yayla, “Mart-Nisan 2025 arası otomobil ve SUV’larda yüzde 4, hafif ticari araçlarda ise yüzde 3 düşüş gözlemlendi. Aynı dönemde ikinci el araç fiyatları ise genel ortalamada yüzde 1,5 gerilemiş durumda. İkinci elde fiyatlar için tam anlamıyla balon söndü, fiyatlar normale döndü diyebiliriz. Reel olarak ciddi bir değer kaybı yaşandı. 2024 yılında yüzde 14’lük ikinci el fiyat artışına karşın enflasyon yüzde 45 olarak gerçekleşti. Bu da nominal artışlara rağmen reelde fiyatlarda gerileme yaşandığı anlamına geliyor” dedi. 

    Sıfır araç kampanyaları etkili oldu

    Nisan verilerinin ikinci el otomobil piyasasındaki durağanlığı gözler önüne serdiğini ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise, ikinci el araç fiyatlarının dip seviyede olduğunu, piyasada ise bekleme psikolojisinin hâkim olduğunu kaydetti.

    Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,5 milyon ikinci el otomobilin satıldığını ifade eden Hüsamettin Yalçın, “İkinci elde fiyatların geldiği dip seviye dikkat çekici. Fiyatlardaki bu durağanlığın birkaç nedeni var. Temel nedenler arasında yüksek faiz-düşük kredi erişimi ilk sıralarda yer alıyor. Taşıt kredisi maliyeti arttı ve tüketiciler krediye ulaşmakta zorlandı. Ayrıca sıfır araç kampanyaları da bir diğer önemli etken. Markalar, bu dönemde yaptığı agresif kampanyalarla alıcıyı sıfır araçlara yöneltti. Yüksek mevduat faizi sebebiyle parası olan tüketici aracı değil, bankayı tercih etti ve bu da bir diğer etken olarak sayılabilir. Ve tabi ki psikolojik bekleyiş fiyatlarda önemli bir etki gücüne sahip. Fiyatlar daha da düşer algısı, özellikle ikinci elde alımları erteledi” diye konuştu

    İkinci el otomobil pazarında ortalama ilan süresinin 40 güne kadar uzadığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: “Alıcılar pazarlık odaklı, satıcılar ise daha esnek fiyatlama yapıyor. 1-3 yaş arası ekonomik, düşük hacimli araçlara ilgi devam ediyor. Yatırım amaçlı alımlar ise durma noktasında, sadece gerçek ihtiyaç sahipleri kaldı. Yılın geri kalan döneminde ikinci el otomobil satışlarının artabileceğini öngörüyoruz. Cardata olarak biz 2025’te 8-9 milyon ikinci el satışı bekliyoruz. Kredi koşulları iyileşmesi durumunda bekleyen talep devreye girecektir. Tabii kur ve enflasyon baskısı nedeniyle fiyatlar yeniden yükselebilir. Şu anda ikinci el için tam bir fırsat dönemi yaşanıyor diyebiliriz.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bu cihaz sıfırlandı devam etmek için önceden bu cihazda senkronize edilen bir google hesabı en iyi köpek savar uygulaması beylikdüzünden mall of istanbul"a nasıl gidilir viagra reçeteli mi spk lisanslı en güvenilir forex şirketleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum