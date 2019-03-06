İkinci nesil Google Glass yolda

Birkaç yıldan fazla bir süredir teknoloji endüstrisini takip ediyorsanız, Google'ın akıllı gözlük yaratma konusundaki girişimi olan Google Glass’ı hatırlıyorsunuzdur. Şirketin çok fazla şeyler beklediği ancak istenilen noktaya taşıyamadığı bu teknoloji geri dönmeye hazırlanıyor.

Donanım iyileştirmeleri ile geliyor

Google, kendine ancak kurumsal pazarda bir yer bulan Google Glass projesinin ikinci nesli üzerinde çalışıyor. Enterprise Edition adı verilen bu yeni Google Glass modelinin tamamen yenilenmiş ve geliştirilmiş özellikler taşıyan bir camla geleceği belirtiliyor. Üründe ayrıca USB Type-C bağlantı noktası ve bazı donanım iyileştirmeleri de olacak.

https://9to5google.com/2019/03/05/google-glass-enterprise-edition-2-leak/

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Bu iyileştirmelerbağlantı teknolojisini,veişlemcisini içeriyor. Gelen haberlere bakılırsa yeni nesil Google Glassözelliğine de sahip olacak. Ürünün ne zaman ve hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise şimdilik belli değil.