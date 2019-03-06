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İkinci nesil Google Glass yolda

Google'ın yıllardır bir türlü istenilen noktaya getiremediği akıllı gözlük projesi Google Glass sonlanmışa benzemiyor. Gelen haberlere göre şirket ikinci nesil bir ürün üzerinde çalışıyor.
2 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birkaç yıldan fazla bir süredir teknoloji endüstrisini takip ediyorsanız, Google'ın akıllı gözlük yaratma konusundaki girişimi olan Google Glass’ı hatırlıyorsunuzdur. Şirketin çok fazla şeyler beklediği ancak istenilen noktaya taşıyamadığı bu teknoloji geri dönmeye hazırlanıyor.

Donanım iyileştirmeleri ile geliyor

Google, kendine ancak kurumsal pazarda bir yer bulan Google Glass projesinin ikinci nesli üzerinde çalışıyor. Enterprise Edition adı verilen bu yeni Google Glass modelinin tamamen yenilenmiş ve geliştirilmiş özellikler taşıyan bir camla geleceği belirtiliyor. Üründe ayrıca USB Type-C bağlantı noktası ve bazı donanım iyileştirmeleri de olacak.
Bu iyileştirmeler Bluetooth 5.0, LTE ve 802.11ac Wi-Fi bağlantı teknolojisini, 3GB RAM ve Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisini içeriyor. Gelen haberlere bakılırsa yeni nesil Google Glass 60 FPS'de 4K ve 1080p video kaydetme özelliğine de sahip olacak. Ürünün ne zaman ve hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise şimdilik belli değil.

https://9to5google.com/2019/03/05/google-glass-enterprise-edition-2-leak/ Yorum Yaz
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Gqhuan 2 ay
1. Nesilde ortalığı kasıp kavurdularda iki ye kaldı olay . Dünya genelinde En işlevsiz tasarımlarda yerini almış konumdadır 1 si ...
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sis651 2 ay
Normal gözlüğe takılabilecek eklenti gibi bir şey olabilir ama apayrı bir gözlük faydadan çok bela sayılabilir bence.
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ali.kose 2 ay sis651
aynen ayrı aparat olsa iyi olurdu dereceli gözlük kullananlar ne yapacak anlamadım
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intel7mix 2 ay
İlk ürünü tutmadı buda tutmaz.
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Sharparrow 2 ay
Birinci nesli çok gördük de ikincisine sıra geldi
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WaylandIZMIR 2 ay Sharparrow
Google hiç bir ürününü ülkemize getirmiyor zaten, sıkıntı yok. Gözlüğüde bize yapmıyor zaten.
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