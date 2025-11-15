Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 2026'da 7 milyondan fazla katlanabilir telefon satmayı hedefliyor

    Gelen bilgilere göre Samsung, 2026 yılında 7 milyondan fazla katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bu hedef, şirketin 2024 hedefinlerine kıyasla daha yüksek.

    Samsung, 2026'da 7 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2026 yılında 7 milyonun üzerinde katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bu rakam, 2024’te ulaşılan 5,21 milyon adetlik satıştan yaklaşık %35 daha fazla.

    2025 yılına ilişkin tüm veriler henüz netleşmemiş olsa da analistler, şirketin 6 milyonun üzerinde katlanabilir telefon satmayı şimdiden başardığını öngörüyor. Sızan bilgilere göre Samsung, özellikle Galaxy Z Fold 7'ye büyük güven duyuyor, ancak karşısında çözmesi gereken kritik sorunlar var.

    Araştırma raporlarına göre şirket, cihazların kalınlığını ve ağırlığını azaltmak ile pil ömrünü artırmak arasında zorlu bir denge kurmak zorunda. Daha büyük batarya kapasitesi cihaz ağırlığını artırdığı için bu iki hedef birbiriyle çelişiyor. Samsung'un çözüm olarak gelişmiş silikon-karbon pil teknolojisine yönelmesi bekleniyor.

    Samsung, 2026'da 7 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör

    Galaxy Z TriFold geliyor

    Samsung'un ayrıca 5 Aralık 2025'te Galaxy Z TriFold adını taşıyan üçe katlanabilir yeni bir akıllı telefon modelini tanıtması bekleniyor. İç kaynaklara göre şirket, bu cihaz için yüksek bir satış beklentisine sahip değil. Bu modelin, ilk etapta sınırlı pazarlarda satışa çıkacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca, cihazın yüksek fiyatının potansiyel müşterileri caydırabileceği de vurgulanıyor. Bu nedenle Samsung'un asıl odağını daha geniş kitlelere hitap eden Z Fold ve Z Flip serilerine yöneltmeyi sürdürdüğü düşünülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tofaş yağ yakmaya çözüm 1.6 motor ne demek göz anjiyosu yaptıranların yorumları 1 lotun altındaki hisse nasıl satılır ziraat alkolsüz kafa yapan şeyler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 (5G)
    Tecno Spark 40 (5G)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum