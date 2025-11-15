Samsung, 2026'da 7 milyondan fazla katlanabilir telefon satmayı hedefliyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, 2026 yılında 7 milyonun üzerinde katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bu rakam, 2024’te ulaşılan 5,21 milyon adetlik satıştan yaklaşık %35 daha fazla.

2025 yılına ilişkin tüm veriler henüz netleşmemiş olsa da analistler, şirketin 6 milyonun üzerinde katlanabilir telefon satmayı şimdiden başardığını öngörüyor. Sızan bilgilere göre Samsung, özellikle Galaxy Z Fold 7'ye büyük güven duyuyor, ancak karşısında çözmesi gereken kritik sorunlar var.

Araştırma raporlarına göre şirket, cihazların kalınlığını ve ağırlığını azaltmak ile pil ömrünü artırmak arasında zorlu bir denge kurmak zorunda. Daha büyük batarya kapasitesi cihaz ağırlığını artırdığı için bu iki hedef birbiriyle çelişiyor. Samsung'un çözüm olarak gelişmiş silikon-karbon pil teknolojisine yönelmesi bekleniyor.

Galaxy Z TriFold geliyor

Samsung'un ayrıca 5 Aralık 2025'te Galaxy Z TriFold adını taşıyan üçe katlanabilir yeni bir akıllı telefon modelini tanıtması bekleniyor. İç kaynaklara göre şirket, bu cihaz için yüksek bir satış beklentisine sahip değil. Bu modelin, ilk etapta sınırlı pazarlarda satışa çıkacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, cihazın yüksek fiyatının potansiyel müşterileri caydırabileceği de vurgulanıyor. Bu nedenle Samsung'un asıl odağını daha geniş kitlelere hitap eden Z Fold ve Z Flip serilerine yöneltmeyi sürdürdüğü düşünülüyor.

