Apple akıllı gözlük geliyor, kameralı Apple Watch çıkmayacak

Tam Boyutta Gör Bloomberg'in haberine göre Apple, 2026'nın sonuna doğru akıllı gözlük modelini çıkarmayı planlıyor. Apple akıllı gözlük, Google'ın bu hafta başında tanıttığı Android XR gözlük ve Meta Ray-Ban gözlüklerinden çok ta farklı olmayacak.

Google Android XR tabanlı gözlüklerini ve işbirliklerini duyurdu 2 gün önce eklendi

Apple akıllı gözlük nasıl olacak?

Apple'ın akıllı gözlüklerinin Meta Ray-Ban modellerine benzer şekilde kamera, mikrofon ve yapay zeka özellikleri içermesi bekleniyor. Bu gözlüğün fotoğraf çekebileceği, video kaydedebileceği, çeviri yapabileceği, yol tarifi verebileceği, müzik çalabileceği, telefon görüşmelerini kolaylaştıracağı, kullanıcının gördüklerine ilişkin geri bildirimler sunabileceği ve soruları yanıtlayabileceği anlamına geliyor. Artırılmış gerçeklik özellikleri dahil edilmeyecek. Apple, geliştirilmiş Siri’yi gözlüğe entegre edecek. Meta Ray-Ban gözlük Meta Lama ve Google Gemini’ı kullanırken, Apple smart glass Apple’ın kendi yapay zeka modellerini kullanacak.

Apple, Google'ın XR başlığı, Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleriyle rekabet edecek ürün için özel olarak tasarlanmış yeni çipler üzerinde aktif olarak çalıştığı bildirildi. Bu çipler şu anda geliştirilme aşamasında. Apple önümüzdeki iki yıl içinde olası bir tanıtım için 2026 veya 2027'de seri üretime geçmeyi hedefliyor. Apple'ın smart glass için geliştirdiği özel çip, iPhone çiplerinden daha az enerji tüketen Apple Watch işlemcisine dayanıyor.

Apple, bu yılın sonuna kadar büyük miktarda prototip üretmeyi planlıyor. Bu da şirkete seri üretim ve herkese duyurulmadan önce test etme zamanı verecek.

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