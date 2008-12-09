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IKONIK iki farklı seri dahilinde 6 yeni güç kaynağını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IKONIK iki farklı seri dahilinde 6 yeni güç kaynağını tanıttı
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Komponent üreticisi IKONIK, altı yeni güç kaynağını tanıttı. Dördü Vulcan, ikisi ise Gaia serisi dahilinde hazırlanan güç kaynakları ATX 12V V2.3 standardı çerçevesinde geliştirildi. 450 ve 500 watt gücündeki Gaia serisi modellerin %80+ verimlilik değerine sahip olduğu, aktif PFC ile donatıldığı ve 100.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu bildiriliyor. Çift PCIe güç konnektörüne ve yine çift 12v rail tasarımına sahip olan Gaia serisi yeni modeller 120mm'lik fan ile serinletiliyor.

Vulcan serisi dahilinde hazırlanan modüler yapılı diğer dört yeni güç kaynağı ise kapasitesine göre 650W, 850W, 1000W ve 1200W güçlerinde. Açıklanan bilgilere göre, %82+ verimlilik sağlayan yeni modeller, çoklu 12v rail tasarımıyla geliyor ve 120.000 saatlik kullanım ömrü sunuyor. 650 watt'lık temsilcisinin çift, 850 watt'lık temilsilcisinin dört, tepe modeller olan 1000 watt ve 1200 watt'lık modellerinin ise 6 adet PCIe güç konnektörüne sahip olduğu Vulcan serisi yeni güç kaynakların fiyatı hakkında açıklama yapılmadı.


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OverClocK1ng 10 yıl
gun 09.12.2008 Saat: 19:13
Enermax gerçekten çok sessiz güç kaynağı ürettiği için benim gözdelerim arasında ancak, Seasonic'te "80 Plus" sertifakasından yüksek wattlarda "Gold" seviyesine üç üründe çıkan tek firma. 80plus.com/...

Aman GOLD deme bana da :(((
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flashabu 10 yıl
evet herkes psu üretiyor ama kullanıcılar yeni psu'lara cesaret edemiyor..
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max975 10 yıl
en iyisi ve araştırılması çok iyi
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gun 10 yıl
Enermax gerçekten çok sessiz güç kaynağı ürettiği için benim gözdelerim arasında ancak, Seasonic'te "80 Plus" sertifakasından yüksek wattlarda "Gold" seviyesine üç üründe çıkan tek firma.
80plus.com/...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
herkez psu üretiyor ama hala en iyi marka enermax! enermaxdan şaşmayın derim
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Kénan 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

herkez psu üretiyor ama hala en iyi marka enermax! enermaxdan şaşmayın derim

Kesinlikle.Çok sessiz güç kaynağı üretiyorlar
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