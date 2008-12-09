IKONIK iki farklı seri dahilinde 6 yeni güç kaynağını tanıttı

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Komponent üreticisi IKONIK, altı yeni güç kaynağını tanıttı. Dördü Vulcan, ikisi ise Gaia serisi dahilinde hazırlanan güç kaynakları ATX 12V V2.3 standardı çerçevesinde geliştirildi. 450 ve 500 watt gücündeki Gaia serisi modellerin %80+ verimlilik değerine sahip olduğu, aktif PFC ile donatıldığı ve 100.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu bildiriliyor. Çift PCIe güç konnektörüne ve yine çift 12v rail tasarımına sahip olan Gaia serisi yeni modeller 120mm'lik fan ile serinletiliyor.

Vulcan serisi dahilinde hazırlanan modüler yapılı diğer dört yeni güç kaynağı ise kapasitesine göre 650W, 850W, 1000W ve 1200W güçlerinde. Açıklanan bilgilere göre, %82+ verimlilik sağlayan yeni modeller, çoklu 12v rail tasarımıyla geliyor ve 120.000 saatlik kullanım ömrü sunuyor. 650 watt'lık temsilcisinin çift, 850 watt'lık temilsilcisinin dört, tepe modeller olan 1000 watt ve 1200 watt'lık modellerinin ise 6 adet PCIe güç konnektörüne sahip olduğu Vulcan serisi yeni güç kaynakların fiyatı hakkında açıklama yapılmadı.